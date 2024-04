Les 10 premiers signes d’Alzheimer à ne pas ignorer : agir pour prévenir et accompagner

La maladie d’Alzheimer est une affection neurodégénérative qui affecte principalement les personnes âgées.

Elle se caractérise par une détérioration progressive et irréversible des fonctions cognitives, entraînant des troubles de la mémoire, du langage, de la pensée et du comportement.

Face à cette maladie, il est essentiel de détecter les premiers signes pour agir rapidement et mettre en place les mesures nécessaires pour accompagner la personne atteinte.

Cet article vous présente les 10 premiers signes d’Alzheimer à ne pas ignorer, afin de mieux comprendre cette affection et d’être en mesure d’identifier ses manifestations précoces.

1. Troubles de la mémoire à court terme

Le premier signe évocateur de la maladie d’Alzheimer est la présence de troubles de la mémoire à court terme.

Ces troubles se manifestent par :

Des oublis fréquents d’informations ou d’événements récents

Une difficulté à retenir de nouvelles informations

La répétition de questions ou de récits déjà abordés

Une dépendance accrue à des aides-mémoire (listes, agendas, etc.)

Il est essentiel de mentionner que les oublis liés à l’âge, tels que les pertes occasionnelles de mémoire, sont normaux et ne doivent pas être confondus avec les troubles de mémoire caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

2. Difficultés à planifier et à résoudre des problèmes

Les personnes atteintes d’Alzheimer peuvent éprouver des difficultés à planifier et à résoudre des problèmes, en raison d’une altération de leur capacité à raisonner et à organiser leurs pensées.

Des difficultés à suivre un plan ou à respecter une séquence d’étapes, par exemple lors de la préparation d’un repas ou de l’exécution d’une tâche ménagère Des problèmes pour gérer les finances personnelles, tels que le suivi des dépenses ou la gestion du budget Une difficulté à prendre des décisions, même pour des choix simples

Ces difficultés peuvent être particulièrement frustrantes pour la personne atteinte, qui se sent souvent dépassée et impuissante face à ces obstacles.

3. Problèmes de communication

Les troubles du langage sont un autre signe précoce de la maladie d’Alzheimer, qui se manifeste par des problèmes de communication.

Les patients peuvent présenter :

Une difficulté à trouver les mots justes, à exprimer leurs pensées ou à comprendre le discours des autres

Des problèmes de lecture et d’écriture

Une tendance à répéter fréquemment les mêmes phrases ou mots

Soyez patient et compréhensif face à ces difficultés de communication, car elles peuvent être sources de stress et de frustration pour la personne atteinte.

4. Désorientation dans le temps et l’espace

La maladie d’Alzheimer peut entraîner une désorientation dans le temps et l’espace, qui se traduit par :

Une perte de repères temporels et spatiaux, telle que l’incapacité à se souvenir du jour, du mois ou de l’année Des difficultés à se repérer dans des lieux familiers ou à retrouver son chemin La confusion entre les lieux, les personnes et les événements

Cette désorientation peut provoquer de l’anxiété et de l’angoisse chez la personne atteinte, qui se sent perdue et déconnectée de son environnement.

5. Baisse du jugement et de la prise de décision

Les personnes atteintes d’Alzheimer peuvent présenter une baisse du jugement et de la prise de décision, qui se manifeste par :

Des choix inappropriés ou impulsifs, tels que des dépenses excessives ou des décisions inhabituelles

Une négligence de l’hygiène personnelle et de l’entretien du domicile

Un manque de discernement dans les interactions sociales, par exemple en se montrant trop confiant avec des inconnus

Ces problèmes de jugement peuvent mettre la personne atteinte en situation de vulnérabilité et exposer ses proches à des situations difficiles.

6. Altération des capacités visuospatiales

La maladie d’Alzheimer peut affecter les capacités visuospatiales, entraînant des difficultés à :

Reconnaître les objets et les visages familiers Juger les distances et les dimensions Se repérer dans l’espace et coordonner les mouvements

Ces troubles visuospatiaux peuvent engendrer des problèmes d’équilibre et de coordination, augmentant ainsi le risque de chutes et d’accidents.

7. Changements d’humeur et de comportement

Les personnes atteintes d’Alzheimer peuvent présenter des changements d’humeur et de comportement, tels que :

De l’irritabilité, de l’agressivité ou de l’apathie

Des fluctuations d’humeur et ‘une instabilité émotionnelle

Une tendance à la dépression, à l’anxiété ou à la paranoïa

Des comportements inappropriés ou inhabituels, par exemple des crises de colère ou des actes compulsifs

Il est important de prendre en compte ces changements d’humeur et de comportement, car ils peuvent être le signe d’une détérioration cognitive et nécessiter une intervention adaptée.

8. Difficultés à effectuer des tâches quotidiennes

La maladie d’Alzheimer peut entraîner des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes, telles que :

Des problèmes pour se vêtir, se laver ou se nourrir Une incapacité à gérer les tâches ménagères, comme faire le ménage ou la cuisine Des difficultés à utiliser des objets courants, tels que les téléphones ou les appareils électroménagers Un désintérêt pour les loisirs et les activités sociales

Ces difficultés peuvent progressivement diminuer l’autonomie de la personne atteinte et accroître la charge des aidants, qui doivent adapter leurs interventions et leur soutien en conséquence.

9. Problèmes de sommeil et de rythme circadien

Les personnes atteintes d’Alzheimer peuvent présenter des problèmes de sommeil et de rythme circadien, tels que :

Des insomnies, des réveils nocturnes ou un sommeil agité

Une somnolence excessive durant la journée

Un dérèglement du rythme veille-sommeil, avec une inversion des phases d’activité et de repos

Il est essentiel d’identifier et de traiter ces problèmes de sommeil, car ils peuvent affecter la qualité de vie de la personne atteinte et de ses proches, ainsi que compromettre la prise en charge de la maladie.

10. Retrait social et isolement

Enfin, la maladie d’Alzheimer peut provoquer un retrait social et un isolement de la personne atteinte, qui se manifeste par :

Un désintérêt pour les activités sociales et les relations amicales ou familiales Une tendance à l’isolement et à la solitude Des difficultés à maintenir des conversations ou à participer à des activités de groupe

Ce retrait social peut accentuer les troubles cognitifs et affectifs liés à la maladie, ainsi qu’accroître le sentiment de détresse et d’impuissance de la personne atteinte et de ses proches. Il est donc crucial d’encourager et de soutenir la socialisation et l’engagement dans des activités adaptées, afin de préserver le bien-être et la qualité de vie des patients.

La détection précoce des signes de la maladie d’Alzheimer est essentielle pour mettre en place une prise en charge adaptée et offrir un soutien adéquat aux personnes atteintes et à leur entourage. Face à ces symptômes, il est crucial de consulter un professionnel de santé qui pourra réaliser un bilan complet et proposer des solutions adaptées. Ensemble, nous pouvons agir pour prévenir et accompagner la maladie d’Alzheimer et améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches.