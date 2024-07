Le pudding de chia : 6 délicieuses recettes pour varier les plaisirs et surprendre vos papilles

Le pudding de chia est devenu un incontournable pour les amateurs de petits-déjeuners sains, de collations nutritives et de desserts gourmands mais équilibrés.

Très simple à réaliser, cette préparation à base de graines de chia gonflées dans un liquide offre de nombreuses possibilités pour varier les plaisirs et épater vos convives.

Découvrez sans plus attendre 6 recettes savoureuses de pudding de chia qui titilleront vos papilles et vous feront voyager.

1. Le classique : pudding de chia à la vanille

Pour commencer en douceur, rien de tel qu’un bon vieux classique. Le pudding de chia à la vanille est délicieux, crémeux et tellement simple à réaliser ! Voici la recette pour 2 personnes :

4 c. à soupe de graines de chia

240 ml de lait végétal (amande, soja, coco…)

(amande, soja, coco…) 1 c. à café d’ extrait de vanille

1 c. à soupe de sirop d’érable (ou autre sucrant de votre choix)

(ou autre sucrant de votre choix) 1 pincée de sel

Mélangez tous les ingrédients dans un bol, couvrez et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, ou idéalement une nuit. Le lendemain, mélangez à nouveau avant de déguster. Vous pouvez agrémenter votre pudding de fruits frais, de noix, de granola ou de copeaux de chocolat pour plus de gourmandise.

2. L’exotique : pudding de chia au lait de coco et aux fruits tropicaux

Envie de soleil et de saveurs exotiques ? Ce pudding de chia au lait de coco et aux fruits tropicaux vous fera voyager dans les îles ! Voici la recette pour 2 personnes :

4 c. à soupe de graines de chia

240 ml de lait de coco

1 c. à soupe de sirop d’agave (ou autre sucrant de votre choix)

(ou autre sucrant de votre choix) 1 pincée de sel

1 mangue bien mûre

bien mûre 1/2 ananas

Quelques noix de coco râpée (facultatif)

Préparez votre base de pudding en mélangeant les graines de chia, le lait de coco, le sirop d’agave et le sel. Laissez reposer comme précédemment. Pendant ce temps, découpez la mangue et l’ananas en petits morceaux. Au moment de servir, disposez les fruits sur le pudding et saupoudrez de noix de coco râpée pour une touche encore plus exotique.

3. Le gourmand : pudding de chia au chocolat et à la banane

Pour les amateurs de chocolat, ce pudding de chia au chocolat et à la banane est un régal pour les papilles ! Voici la recette pour 2 personnes :

4 c. à soupe de graines de chia

240 ml de lait d’amande

1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré

non sucré 1 c. à soupe de miel (ou autre sucrant de votre choix)

(ou autre sucrant de votre choix) 1 pincée de sel

1 banane bien mûre

bien mûre Quelques copeaux de chocolat (facultatif)

Mélangez les graines de chia, le lait d’amande, le cacao en poudre, le miel et le sel pour préparer votre base de pudding au chocolat. Laissez reposer comme pour les autres recettes. Au moment de servir, coupez la banane en rondelles et disposez-les sur le pudding. Parsemez de copeaux de chocolat pour encore plus de gourmandise.

4. Le fruité : pudding de chia aux fruits rouges

Les fruits rouges sont toujours appréciés pour leur fraîcheur et leur goût acidulé. Ce pudding de chia aux fruits rouges est parfait pour un petit-déjeuner ou un dessert léger. Voici la recette pour 2 personnes :

4 c. à soupe de graines de chia

240 ml de lait de soja

1 c. à soupe de sirop d’érable (ou autre sucrant de votre choix)

(ou autre sucrant de votre choix) 1 pincée de sel

200 g de fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles, groseilles…)

Préparez votre base de pudding en mélangeant les graines de chia, le lait de soja, le sirop d’érable et le sel. Laissez reposer comme pour les autres recettes. Au moment de servir, lavez et égouttez les fruits rouges. Disposez-les sur le pudding et dégustez avec délectation.

5. Le réconfortant : pudding de chia aux pommes et à la cannelle

Les saveurs de pommes et de cannelle sont idéales pour réchauffer les cœurs lors des matinées fraîches ou pour terminer un repas sur une note réconfortante. Voici la recette du pudding de chia aux pommes et à la cannelle pour 2 personnes :

4 c. à soupe de graines de chia

240 ml de lait d’avoine

1 c. à soupe de sirop d’érable (ou autre sucrant de votre choix)

(ou autre sucrant de votre choix) 1 pincée de sel

1/2 c. à café de cannelle en poudre

2 pommes

1 c. à soupe de beurre ou d’huile de coco (pour la cuisson des pommes)

Préparez votre base de pudding en mélangeant les graines de chia, le lait d’avoine, le sirop d’érable, le sel et la cannelle en poudre. Laissez reposer comme pour les autres recettes. Pendant ce temps, épluchez et coupez les pommes en petits morceaux. Faites-les revenir dans une poêle avec le beurre ou l’huile de coco jusqu’à ce qu’elles soient tendres et légèrement caramélisées. Au moment de servir, disposez les pommes sur le pudding et savourez ce mariage délicieux de saveurs automnales.

6. L’original : pudding de chia à la compote de rhubarbe et gingembre

Enfin, pour surprendre vos papilles, laissez-vous tenter par cette recette originale de pudding de chia à la compote de rhubarbe et gingembre. Voici la recette pour 2 personnes :

4 c. à soupe de graines de chia

240 ml de lait de riz

1 c. à soupe de miel (ou autre sucrant de votre choix)

(ou autre sucrant de votre choix) 1 pincée de sel

200 g de rhubarbe

1 c. à soupe de sucre (ou autre sucrant de votre choix)

(ou autre sucrant de votre choix) 1/2 c. à café de gingembre en poudre

Préparez votre base de pudding en mélangeant les graines de chia, le lait de riz, le miel et le sel. Laissez reposer comme pour les autres recettes. Pendant ce temps, lavez et coupez la rhubarbe en petits morceaux. Dans une casserole, faites cuire la rhubarbe avec le sucre et le gingembre en poudre à feu doux pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce qu’elle se transforme en compote. Laissez refroidir avant de disposer la compote sur le pudding au moment de servir. Cette association de saveurs acidulées et épicées est à la fois surprenante et délicieuse.

En résumé, le pudding de chia est une préparation polyvalente et nutritive qui permet de varier les plaisirs en fonction de vos envies et des saisons. Que vous soyez plutôt classique, exotique, gourmand, fruité, réconfortant ou original, il y a forcément une recette de pudding de chia qui vous correspond. N’hésitez pas à expérimenter et à créer vos propres associations de saveurs pour toujours plus de gourmandise et de créativité dans votre cuisine. Le plus important est de se faire plaisir tout en prenant soin de sa santé. Alors, à vos cuillères et bon appétit !