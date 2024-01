Le défi mathématique viral qui rend tout le monde accro : pouvez-vous résoudre cette énigme en moins de 30 secondes ?

Vous pensez être doué en mathématiques ?

Vous avez toujours été passionné par les énigmes et les casse-têtes ?

Alors tentez de résoudre ce défi mathématique qui fait fureur sur Internet.

Ce test, qui semble simple au premier abord, met à l’épreuve vos compétences en calcul mental et votre logique.

Le but est de résoudre l’équation finale en moins de 30 secondes, un exploit réalisé par une infime partie de la population. Prêt à relever le défi ?

Voici les équations à résoudre :

golf + golf + golf + ski = 32

ski * natation = 50

ski + natation = 15

golf * ski + natation – golf = ?

L’intérêt des tests mathématiques pour notre cerveau

Les énigmes et les casse-têtes mathématiques sont plus qu’un simple divertissement.

Ils nous aident à développer notre esprit critique et notre capacité à résoudre des problèmes. En effet, résoudre un problème mathématique nécessite de mettre en œuvre des compétences cognitives telles que la concentration, la mémoire de travail, l’attention sélective et la flexibilité mentale.

De plus, ce type de tests nous permet d’acquérir et d’améliorer notre aptitude à résoudre des problèmes dans d’autres domaines que les mathématiques. Par exemple, en résolvant ce défi mathématique, vous entraînez votre cerveau à analyser les situations, à repérer les erreurs et à explorer différentes solutions pour résoudre des problèmes complexes.

Enfin, les défis mathématiques sont un excellent moyen de stimuler notre curiosité et notre esprit de compétition. Ils nous poussent à nous surpasser, à chercher des solutions innovantes et à améliorer constamment nos compétences. En participant à ce genre de défis, nous contribuons à renforcer notre confiance en nos capacités et à développer notre persévérance face aux obstacles.

Comment résoudre ce défi mathématique en moins de 30 secondes ?

Pour réussir ce défi, il est important de suivre une méthode logique et de procéder étape par étape.

Voici comment procéder :

Choisissez l’équation la plus simple, ici la troisième : ski + natation = 15 Isolez l’une des variables, par exemple « natation » : natation = 15 – ski Remplacez « natation » dans la deuxième équation par l’expression que vous venez de trouver : ski * (15 – ski) = 50 Développez cette équation : -ski^2 + 15ski = 50 Résolvez cette équation quadratique pour trouver les valeurs possibles de ski : -ski^2 + 15ski – 50 = 0 Cherchez les facteurs de cette équation : (ski – 5)(-ski + 10) = 0 Ainsi, ski = 5 car l’autre solution (ski = 10) n’est pas valide Utilisez cette valeur pour ski (5) pour trouver la valeur de natation : natation = 15 – ski = 15 – 5 = 10 Résolvez la première équation en utilisant les valeurs de ski et natation : 3golf + ski = 32, donc 3golf + 5 = 32, 3golf = 27 et golf = 9 Enfin, utilisez les valeurs de golf, ski et natation pour résoudre l’équation finale : golf * ski + natation – golf = 9 * 5 + 10 – 9 = 45 + 10 – 9 = 46

Le résultat final est donc 46. Bravo, si vous avez réussi à résoudre ce défi en moins de 30 secondes, vous faites partie de l’élite des résolveurs d’énigmes mathématiques !

Partagez ce défi avec vos amis et défiez-les !

Vous avez réussi à résoudre ce défi en moins de 30 secondes ? Vous êtes plutôt fier de vous ? Alors partagez ce test avec vos amis, vos collègues ou votre famille, et défiez-les de faire mieux que vous !

Non seulement vous leur offrez un divertissement ludique et stimulant, mais vous contribuez à développer et renforcer leurs compétences cognitives et leur esprit de compétition.

Et qui sait, peut-être découvrirez-vous de nouveaux génies des mathématiques parmi vos proches ?

N’hésitez pas à partager ce défi sur les réseaux sociaux, dans les groupes de discussion ou les forums dédiés aux énigmes et aux casse-têtes. Plus nous sommes nombreux à relever ce défi, plus nous contribuons à diffuser le plaisir et les bienfaits des mathématiques autour de nous.

Alors, prêts à relever d’autres défis mathématiques ? N’hésitez pas à explorer le web pour découvrir de nouvelles énigmes et exercer votre cerveau !