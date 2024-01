Le défi mathématique qui rend fou le web : trouvez la réponse en moins de 43 secondes!

Êtes-vous prêt à relever un défi mathématique qui mettra à l’épreuve votre esprit et votre logique?

Ce test, qui fait fureur sur Internet, est un casse-tête amusant et stimulant qui vous poussera à réfléchir rapidement et à résoudre des équations en un temps record.

Peu de personnes parviennent à trouver la réponse en moins de 43 secondes, ce qui en fait un véritable challenge pour les amateurs de jeux de réflexion et d’énigmes.

Alors, prenez un stylo, du papier et préparez-vous à relever ce défi captivant!

Le défi en question

Le défi consiste à résoudre la série d’équations suivante en moins de 43 secondes.

Regardez attentivement les équations et leur relation les unes avec les autres, puis essayez de trouver la réponse à la dernière équation en vous basant sur les valeurs des autres équations. Ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas la solution immédiatement, car ce défi demande de la concentration et de la réflexion. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure passionnante? Allez-y!

football américain + football américain + football américain = 6

course * cyclisme – football américain = 19

football américain + cyclisme = 9

course * course – football américain = ?

Les avantages cognitifs de ce type de défi

Les défis mathématiques comme celui-ci présentent de nombreux avantages pour le cerveau et les capacités cognitives.

Tout d’abord, ils stimulent l’esprit et le forcent à réfléchir différemment et à sortir des sentiers battus pour trouver des solutions. Ils aident à améliorer la mémoire, car vous devez garder en tête les différentes valeurs et les relations entre elles tout en résolvant les équations. De plus, ces défis mettent en avant l’importance de la logique et de la déduction, deux compétences essentielles pour résoudre des problèmes et prendre des décisions éclairées dans la vie quotidienne.

La méthode pour résoudre le défi

Pour résoudre ce défi, il faut procéder étape par étape et utiliser les informations données dans les équations pour déduire les valeurs manquantes.

Voici comment procéder :

Analysez l’équation la plus simple : football américain + football américain + football américain = 6. Trouvez la valeur de « football américain » en divisant 6 par 3 : football américain = 2 (car 2 + 2 + 2 = 6). Utilisez cette information pour résoudre la troisième équation : 2 + cyclisme = 9. Donc, cyclisme = 7. Vous ne pouvez pas résoudre la deuxième équation sans connaître la valeur de « course », mais vous pouvez la simplifier en utilisant la valeur de football américain : course * cyclisme – 2 = 19. Vous ne pouvez pas résoudre la dernière équation sans connaître la valeur de « course », mais vous pouvez la simplifier en utilisant la valeur de football américain : course * course – 2 = ?.

Avec ces informations, vous avez désormais les valeurs de football américain (2) et cyclisme (7). Cependant, vous ne pouvez pas résoudre complètement les équations sans connaître la valeur de « course ». Mais ne vous inquiétez pas, nous avons trouvé la solution en testant plusieurs chiffres!

La solution du défi

Après avoir testé différentes valeurs pour « course », nous avons trouvé la solution suivante :

La valeur de « course » est 3.

En utilisant cette valeur, la deuxième équation devient : 3 * 7 – 2 = 19, ce qui est correct.

La dernière équation devient alors : 3 * 3 – 2 = 7, ce qui est la réponse recherchée!

La solution du défi mathématique est donc 7. Bravo si vous avez réussi à trouver la réponse en moins de 43 secondes!

Ce défi mathématique est un excellent moyen de stimuler votre esprit et de mettre à l’épreuve vos compétences en logique et en déduction. Si vous avez apprécié ce test, n’hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille pour les défier et voir s’ils peuvent trouver la réponse en moins de 43 secondes. Qui sait, peut-être que vous découvrirez de nouveaux talents cachés parmi vos proches grâce à ce défi captivant!