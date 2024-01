J’ai tout le temps froid ! Découvrez les raisons surprenantes derrière cette sensation persistante de froid à l’intérieur

Il est fréquent d’entendre certaines personnes se plaindre d’avoir constamment froid, même lorsque la température ambiante est agréable et que les autres individus ne ressentent pas cette sensation de froid.

Si vous faites partie de ces personnes qui ont l’impression d’être toujours frigorifiées, vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez froid à l’intérieur, et quelles en sont les causes possibles.

Nous allons explorer les différentes raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus sensibles au froid que d’autres, et nous verrons comment il est possible d’atténuer cette sensation désagréable pour retrouver un certain confort.

1. Le métabolisme et la thermorégulation du corps

Le métabolisme joue un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle.

En effet, c’est grâce à lui que notre organisme produit de la chaleur, indispensable pour maintenir notre température interne stable et assurer le bon fonctionnement de nos organes et de nos cellules.

La première raison qui peut expliquer cette sensation de froid constant est donc une différence de métabolisme entre les individus. Un métabolisme plus lent ou moins efficace peut entraîner une production de chaleur insuffisante pour maintenir la température corporelle. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que :

Le sexe : les femmes ont généralement un métabolisme de base plus lent que les hommes, ce qui peut les rendre plus sensibles au froid.

L’âge : le métabolisme ralentit avec l’âge, ce qui peut expliquer que les personnes âgées aient plus souvent froid.

La composition corporelle : les personnes avec une faible masse musculaire produisent moins de chaleur que celles avec une masse musculaire importante, car les muscles sont d’importants producteurs de chaleur.

Qui plus est, certaines personnes peuvent avoir une thermorégulation moins efficace, c’est-à-dire que leur organisme a plus de difficulté à maintenir sa température interne stable face aux variations de température extérieure. Cela peut être lié à :

Des problèmes de circulation sanguine, qui empêchent une bonne répartition de la chaleur dans tout le corps.

Des troubles du système nerveux autonome, qui est responsable de la régulation de la température corporelle.

Une faible isolation thermique, due par exemple à une faible couche de graisse sous-cutanée, qui protège normalement du froid.

2. Les pathologies médicales responsables d’une sensation de froid

Outre les différences de métabolisme et de thermorégulation, plusieurs pathologies médicales peuvent être à l’origine de cette sensation de froid permanent.

Les voici :

L’anémie : cette affection se caractérise par un manque de globules rouges ou d’hémoglobine dans le sang, ce qui entraîne une mauvaise oxygénation des tissus et organes, et une sensation de froid, surtout au niveau des extrémités. Le trouble de la thyroïde : la glande thyroïde est responsable de la régulation du métabolisme. Une hypothyroïdie (diminution de la production d’hormones thyroïdiennes) peut ralentir le métabolisme et provoquer une sensation de froid. Le diabète : cette maladie affecte la circulation sanguine, ce qui peut entraîner une mauvaise répartition de la chaleur dans le corps et une sensation de froid. La maladie de Raynaud : il s’agit d’un trouble de la circulation sanguine qui affecte principalement les extrémités (doigts, orteils) et qui se manifeste par des crises de froid, de pâleur et de douleur.

Si vous ressentez fréquemment une sensation de froid et que vous soupçonnez l’une de ces pathologies, il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté.

3. Les facteurs psychologiques et émotionnels

Enfin, il est important de ne pas négliger l’impact des facteurs psychologiques et émotionnels sur la sensation de froid.

En effet, notre état émotionnel peut influencer la perception de la température et provoquer une sensation de froid, même si le corps est en réalité à une température normale. Voici quelques exemples de situations où les émotions peuvent jouer un rôle :

Le stress et l’anxiété : ces deux états émotionnels peuvent provoquer des troubles de la circulation sanguine et une vasoconstriction (rétrécissement des vaisseaux sanguins), entraînant une sensation de froid.

: ces deux états émotionnels peuvent provoquer des troubles de la circulation sanguine et une vasoconstriction (rétrécissement des vaisseaux sanguins), entraînant une sensation de froid. La tristesse et la dépression : ces émotions négatives peuvent altérer la perception de la réalité et provoquer une sensation de froid, parfois accompagnée de frissons ou de tremblements.

Dans ces cas-là, il est important de prendre en compte l’aspect psychologique et d’envisager des solutions adaptées, telles que la psychothérapie, la relaxation ou la méditation, pour apprendre à mieux gérer ses émotions et réduire la sensation de froid.

4. Comment atténuer la sensation de froid ?

Maintenant que nous avons passé en revue les différentes causes possibles de cette sensation de froid persistant, il est temps de se pencher sur les solutions pour y remédier et retrouver un certain confort.

Voici quelques conseils pour lutter contre le froid :

Adopter une alimentation équilibrée : en fournissant à votre organisme tous les nutriments dont il a besoin, vous l’aiderez à fonctionner correctement et à produire la chaleur nécessaire pour maintenir une température corporelle stable. Pratiquer une activité physique régulière : le sport permet de stimuler le métabolisme et la circulation sanguine, ce qui contribue à une meilleure répartition de la chaleur dans le corps. Se couvrir de manière appropriée : en fonction de votre sensibilité au froid, n’hésitez pas à adapter votre tenue vestimentaire, en privilégiant des vêtements chauds et isolants, ainsi que des accessoires comme des gants, des chaussettes en laine ou des écharpes. Aménager son environnement : pour vous sentir à l’aise chez vous, essayez de maintenir une température ambiante agréable et de limiter les courants d’air. Prendre soin de soi et de son corps : accordez-vous des moments de détente et de relaxation, et veillez à bien vous hydrater et à dormir suffisamment pour permettre à votre organisme de fonctionner de manière optimale.

En appliquant ces conseils et en prenant en compte les éventuelles causes médicales ou psychologiques de votre sensation de froid, vous devriez pouvoir améliorer votre confort et vous sentir moins souvent frigorifié. N’oubliez pas que la consultation d’un médecin peut être nécessaire pour écarter la présence de pathologies et bénéficier d’un traitement adapté le cas échéant. Prenez soin de vous et n’hésitez pas à chercher l’aide et le soutien dont vous avez besoin pour retrouver une vie confortable et agréable, sans cette sensation de froid permanent.