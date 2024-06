Écoutez les conseils d’une coiffeuse professionnelle : Évitez ces 7 erreurs avant de prendre rendez-vous chez le coiffeur!

Vous êtes sur le point de prendre rendez-vous chez le coiffeur pour une nouvelle coupe, une coloration ou un simple rafraîchissement de votre look ?

Avant de franchir le pas, il est important de connaître certaines erreurs fréquentes que de nombreuses personnes commettent avant de se rendre chez le coiffeur.

Pour vous aider à obtenir le meilleur résultat possible et éviter les surprises désagréables, nous avons demandé à une coiffeuse professionnelle de partager ses précieux conseils.

Découvrez les 7 erreurs à éviter absolument avant de vous rendre chez le coiffeur!

1. Ne pas préparer votre visite à l’avance

La première erreur à éviter est de ne pas préparer votre visite chez le coiffeur à l’avance. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez et de vous renseigner sur les différentes techniques et tendances qui pourraient vous convenir. Voici quelques conseils pour bien préparer votre visite :

Cherchez l’inspiration : parcourez les magazines, les réseaux sociaux et les sites internet spécialisés pour trouver des idées de coupes ou de couleurs qui vous plaisent.

: prenez en compte votre style vestimentaire, votre personnalité et votre mode de vie pour choisir une coupe ou une couleur adaptée. Consultez un professionnel : n’hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur avant de prendre rendez-vous, il pourra vous guider dans votre choix et vous proposer des solutions adaptées à vos envies et à votre type de cheveux.

2. Arriver avec des cheveux sales ou trop coiffés

Il est important d’arriver chez le coiffeur avec des cheveux propres et naturels afin que le professionnel puisse évaluer correctement leur état et leur texture. Cependant, évitez de laver vos cheveux juste avant le rendez-vous, car un lavage trop récent peut rendre les cheveux glissants et difficiles à travailler. Voici quelques astuces pour préparer vos cheveux avant la visite :

Lavez vos cheveux la veille ou l’avant-veille de votre rendez-vous, en utilisant un shampoing adapté à votre type de cheveux.

3. Être trop vague dans vos demandes

Il est primordial de bien communiquer avec votre coiffeur pour lui faire comprendre exactement ce que vous souhaitez. Ne vous contentez pas de demandes vagues comme « je veux une coupe moderne » ou « je veux une couleur plus claire », car cela peut laisser place à l’imagination et vous risquez d’être déçu du résultat. Voici comment exprimer clairement vos attentes :

Utilisez des termes précis pour décrire la coupe ou la couleur que vous souhaitez (longueur, forme, dégradé, nuances, etc.).

4. Ne pas prendre en compte la forme de votre visage et la texture de vos cheveux

Toutes les coupes et les couleurs ne conviennent pas à tout le monde. Il est important de prendre en compte la forme de votre visage et la texture de vos cheveux pour choisir une coupe ou une couleur adaptée. Voici quelques conseils pour vous aider à prendre les bonnes décisions :

Identifiez la forme de votre visage (rond, ovale, carré, triangle, etc.) et recherchez des coupes qui mettent en valeur vos traits.

5. Choisir un coiffeur inadapté

Tous les coiffeurs ne sont pas spécialisés dans les mêmes techniques et styles. Il est essentiel de choisir un professionnel qui saura répondre à vos attentes et réaliser la coupe ou la couleur que vous souhaitez. Voici comment trouver le coiffeur idéal :

Renseignez-vous sur les spécialités du coiffeur (coupe homme/femme, coloration, lissage, etc.).

6. Vouloir un changement trop radical sans réflexion

Si vous souhaitez un changement radical de coupe ou de couleur, il est important de bien réfléchir aux conséquences et à l’entretien que cela implique. Un changement trop important sans préparation peut engendrer des regrets ou des difficultés à entretenir votre nouvelle chevelure. Voici quelques points à considérer avant de vous lancer :

Les étapes intermédiaires : si vous souhaitez passer d’une longue chevelure à une coupe très courte, envisagez de passer par des coupes intermédiaires pour vous habituer progressivement à votre nouveau style.

7. Ne pas respecter les conseils d’entretien de votre coiffeur

Une fois votre coupe ou votre couleur réalisée, il est important de suivre les conseils d’entretien de votre coiffeur pour préserver la beauté et la santé de vos cheveux. Ne pas respecter ces conseils peut entraîner une dégradation rapide de votre nouvelle coiffure et de la qualité de vos cheveux. Voici quelques recommandations à suivre :

Utilisez les produits adaptés : votre coiffeur vous conseillera les shampoings, après-shampoings et soins spécifiques pour entretenir votre coupe et votre couleur.

Pour obtenir le meilleur résultat possible chez le coiffeur et éviter les déceptions, il est essentiel de bien préparer votre visite, de choisir un professionnel adapté à vos besoins, et de suivre les conseils d’entretien prodigués par ce dernier. N’oubliez pas que la communication est la clé d’une bonne collaboration avec votre coiffeur : n’hésitez pas à lui poser des questions et à lui faire part de vos attentes pour obtenir la coupe ou la couleur de vos rêves. En évitant ces 7 erreurs courantes, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour repartir du salon avec une coiffure qui vous mettra en valeur et correspondra parfaitement à vos envies !