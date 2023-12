Défiez-vous : résolvez cette énigme mathématique en moins de 48 secondes !

Vous pensez être un as des maths ?

Vous pensez pouvoir résoudre n’importe quelle équation en un temps record ?

Alors, mettez-vous à l’épreuve avec ce défi mathématique qui a laissé de nombreuses personnes perplexes.

Et attention, vous n’avez que 48 secondes pour trouver la réponse !

Le défi mathématique :

Il vous faut résoudre cette énigme composée de plusieurs équations.

Les voici :

hibiscus + tournesol + tournesol + lotus = 16

tournesol + lotus = 9

hibiscus * lotus = 3

hibiscus * tournesol + lotus = ?

Arriverez-vous à résoudre cette dernière équation en vous basant sur les autres ? Allez-vous rejoindre le cercle très fermé de ceux qui y parviennent en moins de 48 secondes ?

Pourquoi ce genre de tests est intéressant :

Ce genre de tests est intéressant à plusieurs niveaux.

D’un point de vue psychologique, il permet de mettre à l’épreuve notre capacité de réflexion et notre logique. En effet, résoudre ce type d’énigme demande de l’organisation, de la concentration et de la persévérance face à un problème complexe. Cela peut donc être un excellent moyen de stimuler et d’entraîner notre cerveau tout en s’amusant.

D’un point de vue cognitif, ce genre de tests permet de travailler notre mémoire de travail, qui est sollicitée pour retenir les différentes informations et manipuler les différentes équations. De plus, résoudre ce type d’énigme demande de l’adaptabilité et de la flexibilité mentale, car il faut parfois prendre des chemins différents pour parvenir à la solution.

La solution :

Vous avez essayé de résoudre l’énigme et vous êtes à bout de souffle ? Nous allons vous dévoiler la solution pas à pas :

Commençons par l’équation la plus simple : tournesol + lotus = 9.Comme les valeurs sont interchangeables, nous avons deux possibilités : (tournesol = 4, lotus = 5) ou (tournesol = 5, lotus = 4). Ensuite, utilisons l’équation hibiscus * lotus = 3. Si lotus = 5, alors hibiscus doit être égal à 3/5, ce qui n’est pas un entier naturel. Donc, lotus doit être égal à 4 et hibiscus égal à 3/4, ce qui donne hibiscus = 1. Maintenant, utilisons l’équation hibiscus + tournesol + tournesol + lotus = 16. En remplaçant hibiscus et lotus par leurs valeurs, nous obtenons 1 + tournesol + tournesol + 4 = 16, soit 2 * tournesol = 11, ce qui donne tournesol = 5,5. Cependant, tournesol doit être un entier naturel, donc cette équation n’est pas correcte avec les valeurs trouvées. Ainsi, il faut tester d’autres chiffres pour trouver une solution qui fonctionne. En tâtonnant, nous trouvons finalement que lotus = 3, hibiscus = 1 et tournesol = 6. En reprenant la dernière équation : hibiscus * tournesol + lotus = 1 * 6 + 3 = 9.

Et voilà, le résultat final est donc 9 !

Alors, avez-vous réussi à résoudre cette énigme en moins de 48 secondes ? Si c’est le cas, félicitations, vous faites partie des rares personnes à y parvenir ! Si ce n’est pas le cas, ne vous découragez pas, car ce défi n’est pas simple et demande beaucoup de réflexion et de logique. Et surtout, n’hésitez pas à partager ce test autour de vous pour mettre à l’épreuve vos amis et votre famille. Qui sait, peut-être qu’ils parviendront eux aussi à résoudre cette énigme en un temps record ?