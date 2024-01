Défiez-vous : résolvez cette énigme mathématique en moins de 55 secondes !

Vous êtes un amateur de défis et de casse-têtes ?

Vous aimez stimuler votre cerveau et tester vos capacités de réflexion rapide ?

Alors, ce défi est fait pour vous !

Essayez de résoudre cette énigme mathématique en moins de 55 secondes et prouvez que vous faites partie de l’élite intellectuelle. Prêt à relever le défi ? C’est parti !

Le défi à résoudre : une série d’équations à élucider

Voici le défi qui vous est proposé : résoudre la dernière équation d’une série en vous basant sur les trois précédentes.

Les équations sont les suivantes :

citron + citron + citron + raisin = 17

raisin * tomate = 2

raisin + tomate = 3

citron * raisin + tomate – citron = ?

Vous l’aurez compris, il s’agit de trouver les valeurs de « citron », « raisin » et « tomate », qui sont des entiers naturels, et de les utiliser pour résoudre la dernière équation. Attention, le temps tourne : vous avez moins d’une minute pour trouver la solution !

L’intérêt des tests de rapidité de réflexion

Les tests de rapidité de réflexion, comme celui que nous vous proposons, présentent un réel intérêt d’un point de vue psychologique et cognitif.

En effet, ils permettent de stimuler différentes fonctions cognitives, telles que la mémoire de travail, la concentration, la capacité de raisonnement et la prise de décision rapide. De plus, ils constituent un excellent exercice pour entretenir et améliorer ses compétences mathématiques et logiques.

En outre, ce genre de défi a un aspect ludique et compétitif qui peut motiver les participants à se surpasser et à développer leur agilité intellectuelle. Bref, résoudre ce type d’énigme est non seulement amusant, mais aussi bénéfique pour votre cerveau !

La solution : comment résoudre cette énigme en moins de 55 secondes

Vous avez tenté de résoudre l’énigme et vous êtes impatients de connaître la solution ? La voici :

Commençons par l’équation la plus simple : raisin + tomate = 3. Les possibilités sont (raisin, tomate) = (1, 2) ou (2, 1). Ensuite, utilisons l’équation raisin * tomate = 2. Les deux paires de valeurs précédentes sont possibles pour le moment, car elles donnent toutes les deux un résultat de 2. Maintenant, utilisons l’équation citron + citron + citron + raisin = 17. Si raisin = 1, alors 3 * citron = 16, ce qui donne citron = 16/3, ce qui n’est pas un entier naturel. Si raisin = 2, alors 3 * citron = 15, ce qui donne citron = 5, un entier naturel. Donc, (raisin, tomate, citron) = (2, 1, 5). Enfin, calculons citron * raisin + tomate – citron = 5 * 2 + 1 – 5 = 10 + 1 – 5 = 6.

Le résultat est donc 6 ! Félicitations à ceux qui ont réussi à résoudre cette énigme en moins de 55 secondes !

Si vous n’avez pas trouvé la solution dans le temps imparti, ne vous découragez pas : l’important est d’avoir tenté le défi et de s’être confronté à une difficulté qui stimule l’intelligence. N’hésitez pas à vous exercer régulièrement pour améliorer votre rapidité de réflexion et votre capacité à résoudre des énigmes de ce type.

Alors, êtes-vous prêts à relever d’autres défis similaires ? Partagez cette énigme avec vos amis, votre famille et vos collègues et voyez qui parmi eux réussira à résoudre cette énigme en moins de 55 secondes ! C’est une excellente occasion de partager un moment ludique et stimulant tout en mettant à l’épreuve son intelligence et sa rapidité d’esprit. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne !