Défiez les statistiques et résolvez ce test en moins de 56 secondes !

Vous vous sentez prêt à relever un défi de taille ? Alors, vous êtes au bon endroit !

Nous vous proposons un test qui mettra à l’épreuve vos compétences en matière de résolution de problèmes et votre rapidité d’esprit.

Vous pensez être capable de résoudre ce test en moins de 56 secondes ?

Peu de gens y arrivent dans le temps imparti, et seule une infime partie de la population y parvient. Allez-vous rejoindre ces génies ?

Le défi : résoudre l’équation finale en moins de 56 secondes

Voici les équations que vous devez résoudre :

gâteau + glace * hot-dog = 6

glace * hot-dog – gâteau = 2

hot-dog * gâteau + glace = 6

gâteau + glace * hot-dog – glace = ?

Le but est simple : résoudre la dernière équation à partir des autres en moins de 56 secondes. Prêt à relever le défi ? Prenez une feuille, un stylo et un chronomètre, et lancez-vous !

Pourquoi ce genre de tests est intéressant ?

Les tests de ce genre sont intéressants à plusieurs égards. Tout d’abord, ils permettent de stimuler notre cerveau et de mettre à l’épreuve nos capacités cognitives. En effet, résoudre des énigmes et des problèmes complexes est un excellent exercice pour notre esprit.

Ensuite, ces tests sont un moyen de mesurer notre rapidité de réflexion et de raisonnement. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations où nous devons prendre des décisions rapidement et efficacement. Les tests comme celui-ci nous permettent de nous entraîner à être plus rapides et plus performants dans notre prise de décision.

Enfin, ce genre de tests peut être amusant et divertissant. Qui n’aime pas relever un défi et essayer de battre un record ? En tentant de résoudre ce test en moins de 56 secondes, vous vous offrez un moment de détente tout en stimulant votre esprit.

La solution : comment résoudre ce test ?

Vous avez tenté de résoudre le test et souhaitez maintenant connaître la solution ? La voici :

Commencez par réarranger l’équation 2) pour obtenir gâteau en fonction de glace et hot-dog :

gâteau = glace * hot-dog – 2 Remplacez gâteau dans l’équation 1) :

glace * hot-dog – 2 + glace * hot-dog = 6 Simplifiez l’équation :

2 * glace * hot-dog – 2 = 6 Ajoutez 2 des deux côtés de l’équation :

2 * glace * hot-dog = 8 Divisez par 2 :

glace * hot-dog = 4

À ce stade, vous devez trouver les valeurs entières de glace et hot-dog qui satisfont cette équation. Les possibilités sont :

glace = 1, hot-dog = 4

glace = 2, hot-dog = 2

glace = 4, hot-dog = 1

En testant ces valeurs avec les autres équations, on trouve que glace = 4, hot-dog = 1 et gâteau = 2 est la solution valide. Ainsi, le résultat final de l’équation est 2.

Bravo à vous si vous avez réussi à trouver cette solution en moins de 56 secondes !

Alors, qu’attendez-vous pour partager ce test avec vos amis et défier leur rapidité ? Montrez-leur que vous êtes un véritable génie et mettez-les au défi de résoudre ce casse-tête en moins de 56 secondes ! Vous pouvez continuer à vous entraîner en cherchant d’autres tests similaires sur internet ou en créant les vôtres. Bonne chance et amusez-vous bien !