Défi mathématique : Résolvez l’équation 33 – 7 = 34 en déplaçant 1 allumette en moins de 30 secondes !

Les énigmes et les casse-têtes ont toujours exercé un attrait universel sur l’esprit humain.

Depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, les défis intellectuels ont fasciné l’humanité et stimulé notre imagination.

Parmi les nombreuses formes d’énigmes qui existent, les défis utilisant des allumettes se distinguent par leur simplicité et leur accessibilité.

Nous allons vous dévoiler l’un de ces défis captivants et vous guider pour le résoudre tout en vous amusant.

Le défi des allumettes en question

Le défi que nous allons aborder ici consiste à corriger une équation mathématique incorrecte, réalisée à l’aide d’allumettes.

L’énoncé est le suivant :

Le but de ce défi est de rendre l’équation correcte en déplaçant une seule allumette, et ce, en moins de 30 secondes. Ce type de défi est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux et dans les jeux de réflexion, car il nécessite à la fois de la créativité et de la logique pour être résolu.

Comment aborder ce défi mathématique ?

Avant de vous révéler la solution, nous vous conseillons de prendre un moment pour réfléchir à la manière dont vous pourriez déplacer une allumette pour rendre cette équation correcte.

Vous pouvez commencer par vous poser les questions suivantes :

Quel élément de l’équation semble être le plus facile à modifier pour obtenir un résultat correct ?

Existe-t-il un chiffre ou un symbole qui pourrait être facilement transformé en un autre en déplaçant une seule allumette ?

Quel est le résultat correct que nous voulons obtenir, et comment pouvons-nous y parvenir en modifiant l’équation ?

Prenez le temps de réfléchir à ces questions et de vous familiariser avec les éléments de l’équation avant de passer à la section suivante, où nous vous donnerons des indices pour vous aider à trouver la solution.

Quelques indices pour vous guider vers la solution

Si vous êtes bloqué(e) et que vous avez besoin d’aide pour résoudre ce défi, voici quelques indices pour vous guider :

Concentrez-vous sur le chiffre 7 et le symbole – (moins) : l’un d’entre eux peut être modifié pour rendre l’équation correcte. Essayez de visualiser quels autres chiffres ou symboles pourraient être formés en déplaçant une seule allumette. Pensez à ce que pourrait être le résultat correct de l’équation une fois que vous aurez modifié l’un des éléments mentionnés ci-dessus.

Utilisez ces indices pour orienter votre réflexion et tentez de résoudre le défi. Si vous êtes toujours bloqué(e), n’hésitez pas à passer à la section suivante pour découvrir la solution.

Révélation et explication de la solution

La solution de ce défi est la suivante :

Calcul incorrect : 33 – 7 = 34

Solution : 33 + 1 = 34

Pour corriger l’équation incorrecte 33 – 7 = 34, il faut :

Enlever une allumette au chiffre 7 en position 3 afin de former le chiffre 1 .

en position 3 afin de former le chiffre . Ajouter cette allumette au signe – en position 2 afin d’obtenir le signe +.

Félicitations à celles et ceux qui ont réussi à résoudre ce défi ! Si vous n’avez pas trouvé la solution, ne vous découragez pas, le but est de s’amuser et d’apprendre à chaque fois que vous relevez un défi de ce type.

Pourquoi aimons-nous tant ces défis ?

Les défis comme celui-ci sont si populaires parce qu’ils stimulent notre esprit, renforcent nos compétences en résolution de problèmes et nous procurent un sentiment de satisfaction lorsque nous trouvons la solution.

Ils sont une excellente occasion de partager du temps avec nos amis et notre famille et de mettre à l’épreuve nos capacités de réflexion et de créativité.

En bref, les casse-têtes et énigmes sont une façon divertissante et enrichissante de passer le temps, tout en renforçant notre esprit et nos compétences cognitives.

Nous espérons que vous avez apprécié ce défi des allumettes et que vous avez pu résoudre l’équation en déplaçant une seule allumette. N’hésitez pas à partager ce défi avec vos amis, votre famille et sur les réseaux sociaux pour prolonger l’amusement et stimuler les discussions autour des énigmes et des casse-têtes. Bonne chance pour vos futurs défis !