Le charme de la France rurale brille encore plus fort cette année.

Trois perles rares viennent d’être couronnées « Plus Beaux Villages de France », rejoignant un cercle privilégié de 180 communes d’exception.

Bormes-les-Mimosas, Marcolès et Villeneuve : trois noms à retenir pour vos prochaines escapades bucoliques.

Ces nouveaux venus, chacun avec son histoire et son caractère unique, promettent des découvertes enchanteresses. Découvrons l’univers de ces villages qui ont su préserver leur âme tout en se réinventant pour l’avenir.

Bormes-les-Mimosas : un balcon fleuri sur la Méditerranée

Niché entre collines verdoyantes et azur méditerranéen, Bormes-les-Mimosas offre un spectacle visuel saisissant. Ce village varois, perché à 154 mètres d’altitude, est bien plus qu’une simple carte postale provençale.

Un décor de cinéma naturel

Imaginez des ruelles étroites serpentant entre des maisons aux façades colorées, le tout dominé par les vestiges d’un château médiéval. Le panorama qui s’offre aux visiteurs est à couper le souffle : d’un côté, le majestueux massif des Maures, de l’autre, la Méditerranée scintillante et les îles d’Hyères à l’horizon.

La capitale du mimosa

Bormes n’usurpe pas son surnom. De janvier à mars, le village se transforme en un véritable musée à ciel ouvert, paré de milliers de pompons jaunes odorants. C’est le point de départ de la fameuse route du mimosa, qui s’étire jusqu’à Grasse, capitale mondiale du parfum.

Un joyau préservé

La commission des « Plus Beaux Villages de France » a particulièrement apprécié les efforts de la municipalité pour préserver l’authenticité du lieu :

Restauration méticuleuse des façades

Aménagement soigné des espaces publics

Végétalisation harmonieuse

Protection contre l’urbanisation excessive

Plutôt que de chercher à attirer toujours plus de visiteurs, Bormes-les-Mimosas mise sur l’étalement de la saison touristique. Une approche responsable qui préserve le charme et la quiétude du village.

Le voisin prestigieux

À deux pas de Bormes se dresse le célèbre Fort de Brégançon, résidence officielle des présidents de la République française depuis 1968. Un attrait supplémentaire pour ce village déjà gâté par la nature.

Marcolès : la belle endormie du Cantal enfin reconnue

Après plus de 20 ans d’attente et de persévérance, Marcolès décroche enfin le prestigieux label. Cette petite cité fortifiée de 600 âmes, nichée au cœur de la Châtaigneraie cantalienne, mérite amplement sa place parmi les plus beaux villages de France.

Un voyage dans le temps

Franchir l’une des deux portes monumentales de Marcolès, c’est faire un bond dans le passé. Les vestiges des remparts témoignent du riche passé médiéval de la cité. La rue Longue, artère principale du bourg, est un véritable musée à ciel ouvert :

Façades Renaissance finement ouvragées

Arcades mystérieuses

Caves voûtées intrigantes

Fenêtres à meneaux, témoins d’un savoir-faire ancestral

Sur les pas des pèlerins

Fondé au XIIe siècle, Marcolès est traversé par l’un des chemins de Compostelle. Une halte spirituelle et historique pour les marcheurs en quête de sens.

Un renouveau exemplaire

Si Marcolès a séduit le jury, c’est aussi grâce à sa politique volontariste de revitalisation :

Réhabilitation minutieuse du bâti ancien

Politique d’acquisition foncière audacieuse

Accueil de nouveaux habitants et commerçants

Dynamisation de l’économie locale

Un exemple de renaissance rurale qui pourrait inspirer bien d’autres villages français.

Villeneuve : quand bastide rime avec art de vivre

Située entre Figeac et Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve est un joyau de l’Aveyron qui a su conjuguer préservation du patrimoine et modernité.

Une histoire en deux actes

Villeneuve est unique en son genre, fruit de la fusion harmonieuse entre deux quartiers aux personnalités bien distinctes :

Une sauveté médiévale aux ruelles tortueuses et pittoresques Une bastide aux rues rectilignes se coupant à angle droit

Cette dualité offre aux visiteurs une expérience architecturale fascinante, entre charme médiéval et rigueur géométrique.

Un patrimoine exceptionnel

Villeneuve conserve fièrement les traces de son passé :

Deux portes monumentales médiévales, vestiges des anciennes fortifications

La place des Conques, cœur battant de la bastide, bordée de maisons à colombages

Un riche patrimoine religieux à découvrir

L’art au cœur du village

Villeneuve ne se contente pas de vivre sur son passé. Le village a su intégrer avec brio des éléments d’architecture contemporaine, comme en témoigne sa nouvelle médiathèque.

Mais le clou du spectacle est sans conteste la galerie du photographe Jean-Marie Périer. Près de 200 clichés du célèbre portraitiste des stars y sont exposés, offrant un contraste saisissant entre les vieilles pierres et les icônes de la pop culture.

Un engagement constant

Candidate au label depuis 1998, Villeneuve n’a jamais cessé ses efforts d’embellissement :

Amélioration continue des espaces publics

Réhabilitation méticuleuse des façades

Préservation de l’authenticité du bâti

Une persévérance enfin récompensée par ce prestigieux label.

Le label « Plus Beaux Villages de France » : bien plus qu’un simple titre

Créé en 1982 par un visionnaire, ancien élu de Collonges-la-Rouge en Corrèze, le label « Plus Beaux Villages de France » est bien plus qu’une simple distinction touristique.

Une démarche exigeante

Pour décrocher le précieux sésame, les villages candidats doivent répondre à une trentaine de critères stricts :

Population inférieure à 2000 habitants

Au moins deux sites ou monuments protégés

Unité architecturale préservée

Qualité des abords et de l’environnement

Un accompagnement sur le long terme

L’association ne se contente pas de décerner un label. Elle accompagne les villages dans leur démarche d’amélioration continue :

Recommandations pour la réhabilitation du bâti

Conseils pour la gestion des activités commerciales

Réexpertise tous les 6 à 9 ans pour s’assurer du maintien de la qualité

Des retombées économiques concrètes

Le label est un véritable booster pour l’économie locale. En moyenne, les villages labellisés voient leur fréquentation touristique augmenter de 30% l’année de leur labellisation.

Un réseau en constante évolution

Avec l’ajout de Bormes-les-Mimosas, Marcolès et Villeneuve, le réseau des Plus Beaux Villages de France compte désormais 180 membres, répartis dans 70 départements. L’Occitanie se taille la part du lion avec 49 villages labellisés.

En juin dernier, deux autres pépites avaient déjà rejoint le club : Fontevraud-l’Abbaye dans le Maine-et-Loire et Blangy-le-Château dans le Calvados.

11 villages confirment leur statut d’exception

La commission de l’association ne se contente pas d’introniser de nouveaux membres. Elle veille aussi à ce que les villages déjà labellisés maintiennent leur niveau d’excellence. Cette année, 11 communes ont vu leur label reconduit :

Belcastel (Aveyron)

Collonges-la-Rouge (Corrèze)

Curemonte (Corrèze)

Estaing (Aveyron)

Najac (Aveyron)

Piana (Corse du Sud)

Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère)

Saint-Robert (Corrèze)

Sant’Antonino (Haute-Corse)

Turenne (Corrèze)

Yvoire (Haute-Savoie)

Cette reconduction est la preuve que ces villages n’ont pas cédé à la facilité et ont continué à œuvrer pour préserver leur charme et leur authenticité.

Un label qui inspire au-delà des frontières

Le succès du label « Plus Beaux Villages de France » a inspiré des initiatives similaires dans d’autres pays. De l’Italie au Japon en passant par le Canada, de nombreuses nations ont créé leur propre réseau de villages d’exception, souvent en s’inspirant du modèle français.

Cette internationalisation témoigne de l’importance croissante accordée à la préservation du patrimoine rural et à un tourisme plus authentique et respectueux des territoires.

Vers un tourisme plus durable ?

L’engouement pour les Plus Beaux Villages de France s’inscrit dans une tendance plus large de retour à l’authenticité et au slow tourisme. Face aux dérives du tourisme de masse, de plus en plus de voyageurs sont en quête d’expériences uniques, loin des sentiers battus.

Ces villages labellisés offrent justement cette promesse : celle d’un voyage dans le temps, d’une immersion dans l’art de vivre à la française, loin du tumulte des grandes villes.

Cependant, ce succès pose aussi la question de l’équilibre entre préservation et développement. Comment accueillir les visiteurs sans dénaturer l’âme de ces villages ? Comment faire vivre ces territoires sans les transformer en musées à ciel ouvert ?

C’est tout l’enjeu du label « Plus Beaux Villages de France » : encourager un développement harmonieux qui préserve le patrimoine tout en insufflant une dynamique économique et sociale. Un défi passionnant pour l’avenir de nos campagnes.