Ces ingrédients improbables redonneront vie à vos ongles cet hiver !

L’hiver est là, et avec lui son lot de désagréments pour nos ongles. Froid, sécheresse, gants… Nos petites griffes en prennent un coup !

Mais pas de panique, la nature regorge de trésors pour les bichonner.

Finis les ongles cassants et les cuticules gercées, on vous dévoile nos astuces 100% naturelles pour des mains de déesse, même quand le mercure chute.

L’huile d’olive, l’alliée méditerranéenne de vos ongles

Qui aurait cru que ce basique de nos cuisines serait aussi un allié beauté ? L’huile d’olive est un véritable élixir pour vos ongles malmenés par l’hiver.

Pourquoi ça marche ?

Riche en vitamine E, elle nourrit en profondeur

Ses acides gras renforcent la kératine des ongles

Son action émolliente adoucit les cuticules

Comment l’utiliser ?

Faites chauffer légèrement une cuillère à soupe d’huile d’olive. Massez vos ongles et cuticules pendant 5 minutes. Laissez agir toute la nuit avec des gants en coton. Au réveil, vos ongles vous diront merci !

Le citron, pour des ongles éclatants

Le citron n’est pas qu’un remède contre le rhume. C’est aussi un booster naturel pour vos ongles ternes et jaunis.

Les bienfaits du citron

Son acide citrique élimine les taches

Il renforce la structure de l’ongle

Ses propriétés antibactériennes préviennent les infections

La recette express

Mélangez le jus d’un demi-citron avec une cuillère à café d’huile d’olive. Trempez-y vos ongles pendant 10 minutes. Rincez et hydratez. Répétez une fois par semaine pour des résultats bluffants.

L’ail, l’ingrédient surprise pour des ongles en béton

Oubliez son odeur forte, l’ail est un super-héros pour vos ongles fragiles !

Pourquoi l’ail est votre meilleur ami

Il contient du sélénium qui renforce les ongles

Ses composés soufrés stimulent la croissance

Ses propriétés antifongiques protègent contre les mycoses

Comment l’appliquer sans empester ?

Écrasez une gousse d’ail et mélangez-la à du vernis transparent. Appliquez sur vos ongles avant le coucher. Rincez le matin. L’odeur disparaîtra, mais pas les bienfaits !

L’avocat, le beurre végétal de vos ongles

L’avocat n’est pas qu’un incontournable des brunchs hipsters. C’est aussi un trésor de nutrition pour vos ongles assoiffés.

Les vertus insoupçonnées de l’avocat

Riche en acides gras essentiels, il nourrit intensément

Sa teneur en vitamines A, D et E renforce la structure de l’ongle

Il hydrate en profondeur, idéal contre la sécheresse hivernale

Le masque SOS ongles secs

Écrasez la chair d’un demi-avocat bien mûr. Ajoutez une cuillère à café de miel. Appliquez sur vos ongles et laissez poser 20 minutes. Rincez à l’eau tiède. Vos ongles seront doux comme de la soie !

Le miel, le nectar doré pour des ongles de rêve

Le miel n’est pas qu’un délice pour vos papilles. C’est aussi un soin précieux pour vos ongles malmenés par le froid.

Pourquoi le miel est magique

Ses propriétés humectantes retiennent l’hydratation

Il est naturellement antibactérien

Il nourrit et fortifie les ongles fragiles

Le soin express au miel

Mélangez une cuillère à soupe de miel avec quelques gouttes de jus de citron. Appliquez sur vos ongles et massez doucement. Laissez agir 15 minutes puis rincez. Vos ongles seront plus forts et plus brillants !

L’huile de coco, le chouchou des beautistas pour vos ongles

L’huile de coco n’est pas qu’une tendance food. C’est un véritable élixir de beauté pour vos ongles, surtout en hiver.

Les pouvoirs de l’huile de coco

Elle pénètre en profondeur pour nourrir intensément

Ses acides gras renforcent la structure de l’ongle

Elle protège contre la déshydratation due au froid

Le rituel beauté à adopter

Faites fondre un peu d’huile de coco entre vos mains. Massez vos ongles et cuticules pendant quelques minutes. Idéalement, faites-le avant le coucher et gardez des gants fins toute la nuit. Au matin, vos ongles seront transformés !

La pomme de terre, le remède de grand-mère efficace

Ne riez pas ! La pomme de terre est un secret bien gardé pour des ongles en pleine santé.

Les bienfaits insoupçonnés de la patate

Riche en vitamines B et C, elle renforce les ongles

Sa teneur en amidon nourrit et fortifie

Elle aide à prévenir le dédoublement des ongles

Le masque patate express

Coupez une tranche de pomme de terre crue. Frottez-la directement sur vos ongles pendant quelques minutes. Laissez sécher puis rincez. Faites-le deux fois par semaine pour des résultats étonnants.

L’oeuf, pas que pour l’omelette !

L’oeuf est une véritable bombe nutritive pour vos ongles. Ne le laissez pas que dans votre assiette !

Pourquoi l’oeuf est l’ami de vos ongles

Sa coquille est riche en calcium, essentiel pour des ongles forts

Le jaune contient des protéines qui renforcent la kératine

Il est riche en biotine, vitamine cruciale pour la santé des ongles

Le masque oeuf fortifiant

Battez un jaune d’oeuf avec une cuillère à café d’huile d’olive. Trempez-y vos ongles pendant 10 minutes. Rincez à l’eau tiède. Faites-le une fois par semaine pour des ongles de fer !

L’aloé vera, le gel miracle pour vos ongles

L’aloé vera n’est pas qu’un remède contre les coups de soleil. C’est aussi un soin précieux pour vos ongles en hiver.

Les vertus de l’aloé vera

Il hydrate intensément sans laisser de film gras

Ses propriétés anti-inflammatoires apaisent les cuticules irritées

Il favorise la croissance des ongles

Comment l’utiliser ?

Appliquez du gel d’aloé vera pur sur vos ongles et cuticules. Massez doucement et laissez agir toute la nuit. Au matin, vos ongles seront plus souples et plus résistants.

Le bicarbonate, l’allié surprise de vos ongles

Le bicarbonate de soude n’est pas qu’un produit ménager. C’est aussi un soin étonnant pour vos ongles.

Les bienfaits méconnus du bicarbonate

Il élimine les taches et blanchit naturellement les ongles

Ses propriétés antifongiques préviennent les infections

Il aide à équilibrer le pH de l’ongle

Le bain de bicarbonate revigorant

Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate dans un bol d’eau tiède. Trempez-y vos ongles pendant 10 minutes. Rincez et hydratez. Vos ongles seront plus clairs et plus forts !

Avec ces ingrédients naturels, vos ongles sont parés pour affronter l’hiver ! N’oubliez pas que la patience est de mise : comptez environ un mois pour voir les premiers résultats. Et surtout, associez ces soins à une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux. Vos ongles vous remercieront !