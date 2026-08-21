Bleu, prune, vert… le mascara coloré transforme le regard, à condition de respecter ces quelques règles

Le mascara noir a longtemps régné en maître absolu dans les trousses de maquillage.

Pendant des décennies, il était la référence incontournable, celui qu’on achetait les yeux fermés, celui qu’on remettait dans le panier sans même y réfléchir.

Puis, doucement, les marques de cosmétiques ont commencé à proposer des alternatives colorées, d’abord timidement, puis avec une vraie conviction.

Aujourd’hui, le mascara coloré s’impose comme l’une des tendances make-up les plus discutées, portée aussi bien sur les podiums que dans les rues de Paris, Milan ou New York. Ce n’est pas un gadget de plus.

C’est un vrai outil de style, à condition de savoir comment l’utiliser.

Pourquoi le mascara coloré revient-il aussi fort en ce moment ?

La mode fonctionne par cycles, et le maquillage ne fait pas exception. Les années 2000 avaient déjà vu passer des mascaras bleus et violets, portés à l’époque avec un trait d’eye-liner épais et des lèvres glossy. Ces looks sont revenus en force depuis quelques saisons, portés par une génération qui revendique une beauté plus expressive, moins normée, moins sage. Les réseaux sociaux, et notamment TikTok et Instagram, ont considérablement accéléré cette tendance en lui donnant une visibilité mondiale instantanée.

Les grandes maisons de maquillage ont suivi le mouvement. Des marques comme Charlotte Tilbury, MAC Cosmetics, NYX Professional Makeup ou encore L’Oréal Paris proposent désormais des collections entières de mascaras colorés, dans des teintes qui vont du bleu cobalt au vert émeraude, en passant par le bordeaux, le violet, le marron rouille ou même l’orange. La demande est là, et elle ne faiblit pas.

Quelles sont les couleurs de mascara disponibles et comment les choisir ?

Avant de se lancer, il est utile de comprendre les grandes familles de couleurs disponibles sur le marché et ce qu’elles apportent visuellement. Toutes les teintes ne produisent pas le même effet, et toutes ne conviennent pas à tous les types de regard.

Le mascara bleu

C’est sans doute le plus iconique des mascaras colorés. Le mascara bleu existe dans une multitude de nuances : bleu ciel, bleu marine, bleu électrique, bleu nuit. Il a la particularité de faire ressortir les yeux marron avec une intensité remarquable. Pour les yeux bleus ou verts, il crée un effet de contraste plus subtil mais tout aussi intéressant. C’est une couleur qui se porte facilement, même pour une première expérience avec les mascaras colorés.

Le mascara violet

Le mascara violet est une excellente option pour celles qui veulent de la couleur sans trop s’éloigner du classique. Dans ses teintes les plus sombres, il ressemble presque à un mascara noir, avec un reflet chaud et légèrement mystérieux. Dans ses versions plus vives, il apporte une vraie touche de caractère. Il convient particulièrement aux yeux verts et noisette, avec lesquels il crée un contraste flatteur.

Le mascara vert

Plus audacieux, le mascara vert demande un peu plus d’assurance pour être porté. Mais quand il est bien associé, l’effet est saisissant. Il met en valeur les yeux marron et noisette, et crée un jeu de complémentarité avec les yeux rouges ou légèrement irrités, en les rendant moins visibles. Les teintes kaki ou vert bouteille sont plus faciles à porter au quotidien que les verts fluo ou émeraude.

Le mascara bordeaux et marron rouille

Ces teintes sont probablement les plus accessibles pour débuter. Le mascara bordeaux et le mascara marron rouille s’intègrent naturellement dans un maquillage classique tout en lui apportant une dimension chaleureuse et sophistiquée. Ils conviennent à toutes les carnations et à tous les types de regard. Beaucoup de maquilleuses professionnelles les recommandent comme première étape vers les mascaras colorés.

Le mascara orange et rouge

Ces couleurs sont clairement dans la catégorie statement, c’est-à-dire qu’elles s’assument pleinement. Le mascara orange ou rouge s’adresse à celles qui veulent un look affirmé, presque artistique. Il est souvent utilisé dans des looks de soirée ou lors d’événements particuliers. Associé à un teint nude et des lèvres discrètes, il peut pourtant fonctionner de manière surprenante.

Comment appliquer un mascara coloré pour un résultat réussi ?

La technique d’application d’un mascara coloré ne diffère pas fondamentalement de celle d’un mascara classique, mais quelques ajustements permettent d’optimiser le rendu et d’éviter les erreurs les plus courantes.

Commencer par les cils inférieurs

Une astuce souvent partagée par les maquilleurs professionnels consiste à appliquer le mascara coloré uniquement sur les cils inférieurs, en gardant un mascara noir sur les cils supérieurs. Ce choix crée un effet de halo coloré autour du regard, très tendance et relativement facile à porter au quotidien. C’est une manière douce d’intégrer la couleur sans transformer complètement son maquillage habituel.

Superposer le mascara coloré sur un mascara noir

Pour celles qui souhaitent un effet plus subtil, il est possible d’appliquer une couche de mascara coloré par-dessus un mascara noir déjà sec. La couleur apparaît alors en transparence, comme un reflet, et l’effet est beaucoup plus discret qu’une application directe sur cils nus. Cette technique est idéale pour tester une couleur sans s’y engager pleinement.

Appliquer sur cils nus pour un maximum d’impact

Pour un résultat vraiment coloré et visible, l’application sur cils nus ou légèrement préparés avec un primer à cils est la méthode la plus efficace. Le primer permet d’allonger et d’épaissir les cils avant l’application, ce qui maximise la surface de dépôt de couleur. Deux à trois couches suffisent généralement pour obtenir un résultat intense.

Utiliser un recourbe-cils avant l’application

Quelle que soit la couleur choisie, l’utilisation d’un recourbe-cils avant l’application du mascara reste une étape clé. Des cils recourbés ouvrent le regard et permettent à la couleur d’être mieux visible. C’est un détail qui change réellement le résultat final.

Avec quoi associer un mascara coloré pour un look cohérent ?

Le mascara coloré ne s’associe pas n’importe comment. Quelques règles de base permettent de construire un look harmonieux et maîtrisé.

Garder le reste du maquillage minimaliste : quand les cils sont colorés, ils deviennent le point focal du visage. Mieux vaut opter pour un teint travaillé mais naturel, des sourcils bien définis et des lèvres dans des tons neutres ou légèrement rosés.

quand les cils sont colorés, ils deviennent le point focal du visage. Mieux vaut opter pour un teint travaillé mais naturel, des sourcils bien définis et des lèvres dans des tons neutres ou légèrement rosés. Éviter de cumuler les couleurs vives : un mascara orange et un rouge à lèvres vif en même temps, c’est souvent trop. La règle non écrite du maquillage dit qu’on met en valeur soit les yeux, soit les lèvres, rarement les deux simultanément.

un mascara orange et un rouge à lèvres vif en même temps, c’est souvent trop. La règle non écrite du maquillage dit qu’on met en valeur soit les yeux, soit les lèvres, rarement les deux simultanément. Jouer avec les complémentaires : en théorie des couleurs, les teintes opposées sur le cercle chromatique se mettent mutuellement en valeur. Un mascara violet avec un fard à paupières jaune doré, ou un mascara vert avec un fard bordeaux, peuvent créer des associations très réussies.

en théorie des couleurs, les teintes opposées sur le cercle chromatique se mettent mutuellement en valeur. Un mascara violet avec un fard à paupières jaune doré, ou un mascara vert avec un fard bordeaux, peuvent créer des associations très réussies. Adapter la couleur à la tenue : un mascara bleu électrique avec une tenue monochrome bleue peut être une déclaration de style assumée. À l’inverse, un mascara coloré peut aussi créer un contraste intéressant avec une tenue sobre en noir ou en blanc.

Les meilleurs mascaras colorés du marché en ce moment

Le choix est aujourd’hui très large, et toutes les gammes de prix sont représentées. Voici un aperçu des produits qui reviennent le plus souvent dans les recommandations des maquilleuses et des passionnées de beauté.

Marque Produit Couleurs disponibles Gamme de prix L’Oréal Paris Telescopic Colored Mascara Bleu, violet, vert Accessible NYX Professional Makeup On The Rise Lash Booster Plusieurs teintes colorées Accessible Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes Bordeaux, marron rouille Premium Maybelline New York Sky High Colored Bleu, violet Accessible Urban Decay Troublemaker Mascara Bleu, violet, vert Milieu de gamme

Les erreurs à éviter absolument avec un mascara coloré

Même avec les meilleures intentions, certaines erreurs reviennent régulièrement et peuvent gâcher un look pourtant bien pensé.

Appliquer trop de couches d’un coup : le risque est d’obtenir des cils collés, grumeleux, qui perdent tout naturel. Mieux vaut appliquer deux couches fines en laissant sécher légèrement entre chaque passage. Négliger le démaquillage : les mascaras colorés contiennent des pigments qui peuvent tacher les paupières si on les laisse en place trop longtemps ou si on les retire sans soin. Un démaquillant bi-phasé ou une huile démaquillante est fortement recommandé. Choisir une couleur qui ne correspond pas à sa carnation : certaines teintes peuvent tirer le teint vers le gris ou accentuer les cernes. Tester la couleur en magasin ou s’appuyer sur des avis et tutoriels proches de son type de peau reste la meilleure approche. Oublier de vérifier la tenue du produit : tous les mascaras colorés ne se valent pas en termes de longévité. Certains transfèrent facilement, d’autres résistent bien à l’humidité. Vérifier la formule avant d’acheter évite de mauvaises surprises en cours de journée.

Le mascara coloré est-il adapté à toutes les occasions ?

Cette question revient souvent, et la réponse dépend en grande partie de la couleur choisie et de la façon dont elle est portée. Un mascara bordeaux ou marron rouille peut tout à fait s’intégrer dans un look professionnel ou dans un maquillage de tous les jours. Un mascara bleu dans une teinte marine peut passer inaperçu dans un contexte de bureau, surtout s’il est appliqué avec discrétion.

En revanche, un mascara orange vif ou un vert fluo appartiennent clairement à des contextes plus créatifs : soirées, événements culturels, festivals, shootings photo. Ce n’est pas une question de règles rigides, mais de cohérence entre le look et le contexte dans lequel on évolue.

Ce qui est certain, c’est que le mascara coloré n’est plus réservé aux maquilleuses professionnelles ou aux fashionistas qui suivent les défilés à la loupe. Il est désormais accessible à toutes, dans tous les budgets, et il suffit de quelques essais pour trouver la teinte et la technique qui correspondent le mieux à sa personnalité et à son style de maquillage habituel.