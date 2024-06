7 astuces incontournables pour obtenir des cils longs et volumineux : les secrets dévoilés

Il n’est pas toujours facile d’obtenir des cils longs et volumineux, surtout si la nature ne nous a pas gâtés à ce niveau.

Pourtant, des cils bien fournis sont souvent synonymes de regard envoûtant et féminin.

Alors, comment réussir à sublimer notre regard sans passer par la case des extensions de cils ou du mascara semi-permanent ?

Heureusement, il existe des astuces simples et efficaces pour obtenir ce résultat tant recherché.

Découvrez sans plus attendre ces 7 secrets révélés pour des cils plus longs et volumineux !

1. Prenez soin de vos cils au quotidien

Tout comme pour les cheveux, les cils ont besoin d’être chouchoutés pour être en bonne santé et pousser plus longs et plus épais. Voici quelques conseils pour en prendre soin :

Nettoyez délicatement vos cils avec un démaquillant doux tous les soirs, même si vous ne portez pas de maquillage. Cela permettra d’éliminer les impuretés qui peuvent étouffer les follicules et empêcher la croissance des cils.

Hydratez vos cils avec une huile végétale (comme l'huile de ricin, l'huile d'olive ou l'huile de coco) pour nourrir et fortifier les fibres capillaires. Appliquez-en une petite quantité à l'aide d'un coton-tige ou d'une brosse à mascara propre tous les soirs avant de dormir.

Évitez de frotter vos yeux, cela peut provoquer la casse et la chute des cils. Si vous ressentez une démangeaison, tapotez plutôt délicatement la zone concernée.

2. Choisissez le bon mascara

Le mascara est un allié indispensable pour obtenir des cils plus longs et volumineux. Cependant, tous les mascaras ne se valent pas. Pour faire le bon choix, voici quelques critères à prendre en compte :

La brosse : Préférez une brosse en silicone ou en fibres synthétiques pour bien séparer les cils et éviter les paquets. Les brosses volumatrices sont idéales pour donner un effet plus dense et fourni.

La formule : Optez pour un mascara allongeant ou volumateur, selon vos besoins. Les mascaras contenant des fibres sont particulièrement efficaces pour donner l'illusion de cils plus longs et épais.

La tenue : Un mascara waterproof est un bon choix pour une tenue longue durée et un effet résistant à l'eau et à la transpiration.

3. Maîtrisez l’application du mascara

Appliquer son mascara de façon optimale peut faire toute la différence pour obtenir des cils plus longs et volumineux. Voici quelques astuces pour y parvenir :

Recourbez vos cils à l’aide d’un recourbe-cils avant l’application du mascara. Cela permettra d’ouvrir le regard et donner l’impression de cils plus longs.

Commencez par appliquer le mascara à la base des cils en faisant des mouvements en zigzag pour bien les séparer et éviter les paquets. Puis, étirez la matière jusqu'aux pointes.

Superposez les couches de mascara en laissant sécher quelques secondes entre chaque pour intensifier le volume et la longueur. Évitez toutefois de mettre trop de couches, au risque d'obtenir un effet « patte d'araignée ».

4. Utilisez un primer pour cils

Le primer pour cils est un produit souvent méconnu, mais très efficace pour booster la longueur et le volume des cils. Il s’agit d’une base blanche ou transparente à appliquer avant le mascara et qui permet de :

Épaissir les cils en les enrobant d’une couche de produit qui permettra au mascara de mieux adhérer et de les rendre plus volumineux.

Protéger les cils des agressions extérieures (pollution, maquillage, etc.) et de les renforcer.

Améliorer la tenue du mascara en évitant les bavures, les transferts et la formation de paquets.

5. Expérimentez avec les faux cils

Si vous souhaitez un effet encore plus spectaculaire pour une occasion spéciale, les faux cils sont une excellente option. Ils permettent de créer un regard de biche en un clin d’œil et peuvent être réutilisés plusieurs fois s’ils sont bien entretenus. Voici quelques conseils pour bien les choisir et les appliquer :

Privilégiez les faux cils en fibres synthétiques ou en poils naturels (comme le vison) pour un rendu plus réaliste et confortable.

Adaptez la forme et la taille des faux cils à votre morphologie et à l'effet recherché (naturel, glamour, dramatique, etc.).

Appliquez une fine couche de colle spéciale faux cils sur la bande, attendez quelques secondes qu'elle devienne légèrement pâteuse, puis positionnez les faux cils sur votre paupière en les ajustant à l'aide d'une pince à épiler.

6. Adoptez une alimentation équilibrée

Comme pour les cheveux et la peau, une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels est primordiale pour la bonne santé et la croissance des cils. Voici quelques éléments à privilégier dans votre alimentation :

Les protéines : Les cils étant principalement composés de kératine, une protéine, il est important d’en consommer suffisamment au quotidien. Les sources de protéines incluent la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses et les produits laitiers.

Les vitamines et minéraux : Certains nutriments jouent un rôle clé dans la croissance et la réparation des cils. Parmi eux, on retrouve la vitamine B (notamment la biotine), la vitamine C, la vitamine E, le fer, le zinc et le cuivre. Ces éléments se trouvent dans les fruits et légumes, les noix, les graines et les céréales complètes.

Les acides gras essentiels : Les oméga-3 et oméga-6 sont essentiels pour la santé des cils et contribuent à leur croissance. Ils sont présents dans les poissons gras (saumon, sardine, maquereau), les huiles végétales (colza, noix, lin), les noix et les graines (lin, chia).

7. Pensez aux soins spécifiques pour les cils

Enfin, il existe des soins spécifiques pour les cils qui peuvent les aider à pousser plus longs et plus épais. Parmi eux :

Les sérums de croissance : Il s’agit de produits à appliquer quotidiennement sur la base des cils, généralement à l’aide d’un applicateur type eyeliner. Ces sérums contiennent des ingrédients actifs qui stimulent la croissance des cils et les renforcent. Attention toutefois à bien choisir un produit de qualité et à respecter les consignes d’application pour éviter les irritations.

Les traitements en institut : Certains salons de beauté proposent des soins spécifiques pour les cils, tels que la teinture, le rehaussement ou le lash botox. Ces techniques peuvent donner l'illusion de cils plus longs et volumineux, sans avoir recours à des extensions ou des faux cils. Renseignez-vous auprès d'un professionnel pour trouver le traitement le plus adapté à vos besoins et à votre budget.

Obtenir des cils plus longs et volumineux est à la portée de tous grâce à ces 7 astuces révélées. Prendre soin de ses cils au quotidien, choisir et appliquer son mascara avec soin, utiliser un primer pour cils, expérimenter avec les faux cils, adopter une alimentation équilibrée et opter pour des soins spécifiques sont autant de clés pour sublimer votre regard et attirer tous les regards sur vous. Alors n’attendez plus et mettez en pratique ces conseils pour arborer enfin des cils de rêve !