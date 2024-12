5 tendances maquillage indispensables pour briller cet hiver

L’hiver approche à grands pas et avec lui son lot de nouvelles tendances beauté.

Cette année, les podiums et les réseaux sociaux nous inspirent avec des looks audacieux et glamour pour affronter le froid avec style.

Fini le maquillage discret, place aux couleurs vibrantes et aux textures innovantes !

Voici 5 tendances maquillage qui vont faire sensation cette saison et vous permettre de vous démarquer lors de vos soirées festives ou au bureau.

1. Le regard smoky glacé

Exit le classique smoky eye noir, cet hiver on mise sur des tons froids et métallisés pour un regard envoûtant.

Pour réaliser ce look :

Appliquez une base pour fards à paupières pour une meilleure tenue

Utilisez des fards argentés, bleu glacier ou gris perle

Estompez soigneusement les couleurs pour un dégradé parfait

Ajoutez une touche de brillance au coin interne de l’œil

Terminez par un trait d’eye-liner noir et plusieurs couches de mascara

Ce look sophistiqué mettra en valeur tous les types de yeux et apportera une touche de glamour à vos tenues hivernales.

2. Les lèvres velours

Cet hiver, on dit adieu aux rouges à lèvres brillants et on adopte la tendance des lèvres velours. Cette texture mate et crémeuse offre un fini élégant tout en restant confortable.

Comment adopter cette tendance :

Exfoliez vos lèvres pour une application parfaite

Appliquez un baume hydratant

Dessinez le contour des lèvres avec un crayon de la même teinte que votre rouge à lèvres

Appliquez votre rouge à lèvres liquide mat ou votre rouge à lèvres classique tamponné avec un mouchoir

Les teintes stars de la saison ? Le bordeaux profond, le prune intense et le brun rosé. N’hésitez pas à oser des couleurs audacieuses pour réchauffer vos looks d’hiver !

3. Le teint glowy

Fini le teint mat et poudré, cet hiver on mise sur un effet bonne mine lumineux pour contrer la grisaille.

Les étapes pour un teint glowy parfait :

Appliquez une base illuminatrice sur l’ensemble du visage Utilisez un fond de teint léger ou une BB crème Ajoutez un enlumineur liquide sur les points hauts du visage (pommettes, arête du nez, arc de Cupidon) Fixez le tout avec une brume hydratante

Pour un effet encore plus naturel, mélangez quelques gouttes d’huile visage à votre fond de teint avant l’application. Votre peau paraîtra fraîche et reposée, même au cœur de l’hiver !

4. Les sourcils laminated

La tendance des sourcils parfaitement dessinés laisse place à un look plus naturel et texturé : le sourcil laminated.

Comment obtenir cet effet :

Brossez vos sourcils vers le haut à l’aide d’un goupillon

Appliquez un gel fixateur transparent pour maintenir les poils en place

Comblez les éventuels espaces avec un crayon à sourcils

Fixez à nouveau avec le gel

Cette technique donne un aspect plus fourni et structuré aux sourcils, encadrant parfaitement le regard. Pour un effet encore plus durable, n’hésitez pas à vous renseigner sur le lamination de sourcils en institut, une technique semi-permanente qui dure plusieurs semaines.

5. Le blush statement

Cet hiver, le blush fait son grand retour et se porte de manière affirmée. Fini les touches discrètes, on ose les couleurs vives et les applications généreuses.

Les astuces pour un blush réussi :

Choisissez une teinte qui s’accorde avec votre carnation

Appliquez le blush en remontant des pommettes vers les tempes

N’hésitez pas à en mettre sur le nez pour un effet « coup de froid » naturel

Estompez bien les contours pour un rendu harmonieux

Les couleurs tendances de la saison sont le rose fuchsia, le corail vitaminé et le prune intense. Pour les plus audacieuses, on peut même coordonner la couleur du blush avec celle du fard à paupières !

Conseils pour adopter ces tendances au quotidien

Maintenant que vous connaissez les tendances phares de cet hiver, voici quelques conseils pour les intégrer facilement à votre routine beauté :

Adaptez l’intensité : Pour le bureau, optez pour des versions plus subtiles de ces tendances. Réservez les looks plus audacieux pour vos soirées.

: Pour le bureau, optez pour des versions plus subtiles de ces tendances. Réservez les looks plus audacieux pour vos soirées. Mixez les tendances : N’hésitez pas à combiner plusieurs de ces tendances, par exemple un smoky eye glacé avec des lèvres velours nude.

: N’hésitez pas à combiner plusieurs de ces tendances, par exemple un smoky eye glacé avec des lèvres velours nude. Prenez soin de votre peau : En hiver, la peau a tendance à s’assécher. Une bonne hydratation est la clé d’un maquillage réussi.

: En hiver, la peau a tendance à s’assécher. Une bonne hydratation est la clé d’un maquillage réussi. Investissez dans de bons outils : Des pinceaux de qualité feront toute la différence dans l’application de votre maquillage.

: Des pinceaux de qualité feront toute la différence dans l’application de votre maquillage. Osez la couleur : L’hiver n’est pas synonyme de grisaille en maquillage. Les couleurs vives peuvent réellement illuminer votre visage et votre humeur.

Les produits incontournables pour adopter ces tendances

Pour vous aider à vous lancer, voici une sélection de produits qui vous permettront de recréer facilement ces looks tendance :

Tendance Produit recommandé Smoky glacé Palette Urban Decay Naked Cyber Lèvres velours Rouge à lèvres liquide mat NYX Soft Matte Lip Cream Teint glowy Enlumineur liquide Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Sourcils laminated Gel fixateur transparent Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel Blush statement Blush crème Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush

N’oubliez pas que le maquillage doit avant tout être un plaisir. Ces tendances sont là pour vous inspirer, mais n’hésitez pas à les adapter à votre style personnel. L’important est de se sentir belle et confiante, que ce soit pour une journée au bureau ou une soirée festive.

Alors cet hiver, laissez libre cours à votre créativité, expérimentez avec ces nouvelles tendances et amusez-vous ! Après tout, le maquillage est un formidable moyen d’expression qui vous permet de révéler votre personnalité et de booster votre confiance en vous. Que vous choisissiez d’adopter une seule de ces tendances ou de toutes les combiner, vous êtes sûre d’illuminer vos journées d’hiver et de faire sensation !