Voyage en avion : bagage cabine ou en soute, les règles à connaitre

Que vous soyez un voyageur régulier ou occasionnel, connaître les règles concernant les bagages en avion est essentiel pour éviter les mauvaises surprises et passer un voyage en toute sérénité.

Nous vous détaillons tout ce que vous devez savoir sur les bagages en cabine et en soute, ainsi que les précautions à prendre pour protéger vos affaires et voyager l’esprit tranquille.

Respecter les limites de poids et de taille des bagages

Pour éviter les frais supplémentaires et les désagréments à l’aéroport, il est primordial de peser et mesurer vos bagages avant de partir.

Chaque compagnie aérienne impose en effet des limites de poids et de taille pour les bagages en cabine et en soute. Ces limites varient selon les compagnies, il est donc important de vérifier les règles spécifiques à la compagnie avec laquelle vous voyagez.

Si votre voyage implique des correspondances avec différentes compagnies, soyez attentif aux variations de limites de poids et de taille des bagages entre celles-ci. Un bagage accepté en cabine chez une compagnie peut être refusé chez une autre. Dans ce cas, il faudra peut-être le mettre en soute et s’acquitter des frais supplémentaires.

Gérer les liquides dans vos bagages

Les règles concernant les liquides en avion sont strictes, en particulier pour les bagages en cabine.

Pour éviter que vos produits liquides (shampooing, parfum, etc.) soient bloqués au contrôle de sécurité, il est préférable de placer ces articles dans vos bagages en soute.

Si vous souhaitez néanmoins emporter certains produits en cabine, privilégiez les formats « voyage » et respectez les restrictions de volume et de conditionnement imposées. Généralement, les liquides en cabine doivent être conditionnés dans des contenants de 100 ml maximum et placés dans un sac plastique transparent d’un litre maximum.

Pour les médicaments liquides, il est possible de les emporter en cabine, même s’ils dépassent les restrictions de volume. Toutefois, il vous faudra présenter une ordonnance lors du contrôle de sécurité pour justifier de leur nécessité.

Protéger vos bagages et prévenir l’égarement ou le vol

Personne n’est à l’abri d’un bagage égaré ou volé en voyage.

Pour minimiser ce risque, prenez des précautions en personnalisant votre bagage et en indiquant clairement vos coordonnées à l’intérieur et à l’extérieur. Une valise avec un design original ou une étiquette colorée est plus facile à repérer sur le tapis des bagages.

Emportez les objets de valeur (appareils électroniques, bijoux, documents importants) et les clés de votre maison en cabine, de préférence dans un petit sac à part que vous garderez toujours à proximité. Cela permettra de limiter les risques de perte ou de vol de ces objets sensibles.

Utilisez des valises avec cadenas TSA pour garantir la sécurité de vos bagages tout en permettant aux agents de sécurité d’y accéder si nécessaire. Les cadenas TSA sont spécialement conçus pour être ouverts par les agents de sécurité aéroportuaire sans endommager votre bagage. Ils sont particulièrement recommandés pour les voyages aux États-Unis.

Enfin, pour une protection supplémentaire, envisagez l’emballage sous blister de vos bagages dans les aéroports internationaux. Ce service payant consiste à recouvrir votre valise d’un film plastique résistant qui la protège des chocs, de l’humidité et des ouvertures intempestives. Il est particulièrement utile si vous voyagez avec des objets fragiles ou de valeur.

En respectant ces conseils et en vous renseignant en amont sur les règles spécifiques de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez, vous pourrez profiter de votre voyage en avion en toute tranquillité, sans craindre de mauvaises surprises liées à vos bagages. N’oubliez pas de prendre en compte les restrictions de poids et de taille, de gérer les liquides dans vos bagages, et de protéger vos affaires en suivant les précautions évoquées. Bon voyage !