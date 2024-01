Mon chat a les yeux qui coulent : causes, traitement et astuces pour prévenir ce problème

S’il est fréquent de voir un chat se nettoyer minutieusement et assurer lui-même son hygiène, il arrive parfois que nos petits félins rencontrent des difficultés, notamment au niveau des yeux.

En effet, il est possible d’observer chez certains chats des écoulements oculaires, qui peuvent être inoffensifs, mais qui peuvent être le signe d’un problème de santé sous-jacent.

Nous allons faire un tour d’horizon complet sur les différentes causes possibles de ces écoulements, les traitements adaptés pour y remédier, ainsi que les astuces pour prévenir leur apparition et assurer le confort de nos amis à quatre pattes.

Les causes des écoulements oculaires chez le chat

Avant de nous pencher sur les solutions pour stopper les yeux qui coulent chez nos petits compagnons, il est essentiel de comprendre les différentes causes qui peuvent être à l’origine de ce problème.

1. Les infections : Les infections oculaires sont l’une des causes fréquentes des écoulements oculaires chez les chats. Elles peuvent être d’origine bactérienne, virale ou fongique. Parmi les infections les plus courantes, on retrouve la conjonctivite, qui provoque une inflammation de la conjonctive, et la kératite, qui affecte la cornée. Ces infections peuvent être favorisées par un système immunitaire affaibli, le stress, ou encore une mauvaise hygiène.

2. Les corps étrangers : Il arrive parfois que les yeux qui coulent soient dus à la présence d’un corps étranger dans l’œil du chat, comme un grain de poussière, un poil ou une petite particule de nourriture. Ces corps étrangers peuvent provoquer une irritation et un larmoiement excessif.

3. Les allergies : Les chats peuvent souffrir d’allergies, qui peuvent provoquer des écoulements oculaires. Les allergènes les plus courants sont les pollens, les acariens, la fumée de cigarette ou encore certains aliments.

4. Les problèmes de larmoiement : Certains chats peuvent présenter un défaut dans le système de production et d’évacuation des larmes, ce qui entraîne un écoulement permanent. Cela peut être dû à une anomalie congénitale, une malformation des voies lacrymales ou encore à un dysfonctionnement des glandes lacrymales.

Traitement des écoulements oculaires chez le chat

Une fois que les causes possibles des yeux qui coulent ont été identifiées, il est important de mettre en place un traitement adapté pour soulager votre chat et éviter une aggravation de la situation.

Consultation chez le vétérinaire : En cas d’écoulements oculaires persistants, il est important de consulter un vétérinaire afin de poser un diagnostic précis et de mettre en place un traitement adapté. Le vétérinaire pourra réaliser différents examens, comme l’examen de la cornée, des voies lacrymales et de la conjonctive, ainsi que des prélèvements pour identifier l’agent pathogène responsable de l’infection. Traitements médicamenteux : Selon la cause des écoulements oculaires, différents traitements pourront être prescrits par le vétérinaire. En cas d’infection, des antibiotiques, des antiviraux ou des antifongiques pourront être administrés. Pour les allergies, des antihistaminiques ou des corticoïdes pourront être prescrits. Enfin, en cas de problème de larmoiement, des collyres ou des gouttes pourront être utilisés pour faciliter l’évacuation des larmes et soulager l’irritation. Soins à domicile : En parallèle du traitement médicamenteux, il est important de prendre soin des yeux de votre chat à la maison. Vous pouvez nettoyer délicatement les yeux de votre chat à l’aide d’une compresse imbibée d’eau tiède ou d’un nettoyant oculaire adapté, en veillant à éviter tout contact avec l’œil lui-même. Veillez à maintenir un environnement propre et à lutter contre les allergènes en aérant régulièrement la maison et en limitant l’exposition à la fumée de cigarette.

Astuces pour prévenir les écoulements oculaires chez le chat

Afin de prévenir l’apparition des yeux qui coulent chez votre chat, quelques gestes simples peuvent être adoptés au quotidien pour assurer son confort et préserver sa santé oculaire.

Nettoyer régulièrement les yeux de votre chat : Même en l’absence d’écoulements oculaires, il est important de nettoyer les yeux de votre chat régulièrement, en particulier chez les races à face aplatie, plus sujettes à ce type de problème. Utilisez une compresse imbibée d’eau tiède ou un nettoyant oculaire adapté et procédez avec délicatesse pour éviter de blesser l’œil de votre chat.

: Même en l’absence d’écoulements oculaires, il est important de nettoyer les yeux de votre chat régulièrement, en particulier chez les races à face aplatie, plus sujettes à ce type de problème. Utilisez une compresse imbibée d’eau tiède ou un nettoyant oculaire adapté et procédez avec délicatesse pour éviter de blesser l’œil de votre chat. Maintenir un environnement sain : Veillez à ce que l’environnement de vie de votre chat soit propre et exempt de poussières et d’allergènes. Pensez à aérer régulièrement la maison, à laver les textiles (coussins, plaids, etc.) et à éviter l’exposition à la fumée de cigarette.

: Veillez à ce que l’environnement de vie de votre chat soit propre et exempt de poussières et d’allergènes. Pensez à aérer régulièrement la maison, à laver les textiles (coussins, plaids, etc.) et à éviter l’exposition à la fumée de cigarette. Surveiller l’alimentation : Une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins de votre chat contribuera à renforcer son système immunitaire et à prévenir les problèmes de santé, y compris les écoulements oculaires. Demandez conseil à votre vétérinaire pour choisir la nourriture la plus adaptée à votre petit compagnon.

: Une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins de votre chat contribuera à renforcer son système immunitaire et à prévenir les problèmes de santé, y compris les écoulements oculaires. Demandez conseil à votre vétérinaire pour choisir la nourriture la plus adaptée à votre petit compagnon. Éviter les situations stressantes : Le stress peut affaiblir le système immunitaire de votre chat et favoriser l’apparition de problèmes de santé, y compris les écoulements oculaires. Essayez de limiter les sources de stress pour votre chat en respectant ses habitudes, en lui offrant un environnement calme et en évitant les changements brusques dans sa vie.

Les écoulements oculaires chez le chat peuvent avoir différentes origines et nécessitent une prise en charge adaptée pour éviter toute aggravation de la situation. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire pour poser un diagnostic précis et mettre en place un traitement approprié. Par ailleurs, adoptez quelques gestes simples au quotidien pour prévenir l’apparition de ce problème et assurer le confort et la santé de votre petit compagnon à quatre pattes.