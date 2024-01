Relevez le défi: réussirez-vous à résoudre ce test en moins de 44 secondes?

Amateurs de défis, d’énigmes et d’énigmes mathématiques, cet article est pour vous!

Nous vous proposons de vous tester avec un problème qui fascine et intrigue de nombreuses personnes et qui semble simple en apparence, mais qui demande en réalité de la réflexion, de la logique et surtout, de la rapidité. Pourquoi 44 secondes, vous demandez-vous?

Parce que c’est le temps imparti pour réussir ce test, et seuls une infime partie de la population y parvient. Alors, serez-vous l’un de ces génies?

Lisez la suite pour découvrir le défi et tenter de le relever!

Le défi à résoudre en moins de 44 secondes

Voici le problème que vous devez résoudre en moins de 44 secondes, présenté sous forme d’équations.

Observez attentivement l’image ci-dessous et préparez-vous à affronter le défi!

cyclisme + cyclisme + cyclisme = 27

course * course = 36

cyclisme * baseball = 18

baseball + course + cyclisme = ?

À quoi sert ce genre de tests d’un point de vue psychologique ou cognitif?

Les tests de ce genre, souvent appelés tests de QI ou tests d’intelligence, sont utiles pour évaluer les capacités cognitives d’une personne.

Ils permettent notamment de mesurer la réflexion logique, la compréhension des concepts et la capacité à résoudre des problèmes. De manière plus générale, ils sont conçus pour évaluer la capacité d’adaptation et la flexibilité intellectuelle, deux compétences essentielles à la réussite dans de nombreux domaines.

D’un point de vue psychologique, ces tests sont intéressants pour mieux comprendre comment les individus abordent et gèrent les défis et les situations complexes. Ils permettent de mettre en évidence les stratégies de résolution de problèmes et les approches cognitives mises en œuvre par les personnes face à des situations inédites et stimulantes. En somme, ce type de test est un excellent moyen de mieux connaître ses propres capacités et de travailler sur ses points forts et ses points faibles.

La solution: comment résoudre ce défi en moins de 44 secondes?

Vous avez essayé? Vous vous êtes creusé les méninges et vous êtes prêt à découvrir la solution? Voici comment résoudre ce défi en moins de 44 secondes, étape par étape:

Commençons par l’équation la plus simple: course * course = 36. On en déduit que course = 6 (car 6 * 6 = 36). Ensuite, utilisons l’équation cyclisme + cyclisme + cyclisme = 27: 3 * cyclisme = 27. On en déduit que cyclisme = 9 (car 3 * 9 = 27). Maintenant, utilisons l’équation cyclisme * baseball = 18: 9 * baseball = 18. On en déduit que baseball = 2 (car 9 * 2 = 18). Enfin, trouvons la valeur de baseball + course + cyclisme: baseball + course + cyclisme = 2 + 6 + 9 = 17. Le résultat est donc 17.

Vous avez réussi à résoudre ce défi en moins de 44 secondes? Bravo! Vous faites partie d’une infime partie de la population capable de relever ce défi en un temps record. N’hésitez pas à partager ce test autour de vous pour défier vos amis et voir s’ils sont aussi rapides que vous.

Et si vous n’avez pas réussi cette fois-ci, ne vous découragez pas! Comme dit le proverbe: « c’est en forgeant que l’on devient forgeron ». Plus vous vous entraînerez à résoudre ce genre de problèmes, plus vous développerez vos compétences en logique et en résolution de problèmes, et qui sait, peut-être que la prochaine fois, vous ferez partie des élus qui réussissent ce défi en moins de 44 secondes!