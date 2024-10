Mode automne 2024 : voici les tendances qui vont marquer la saison

L’automne 2024 s’annonce comme une saison riche en contrastes et en inspirations variées.

Du retour des années 60 à l’influence futuriste, en passant par une touche de glamour hollywoodien, les créateurs nous offrent un éventail de styles pour tous les goûts.

Découvrons ensemble les tendances qui feront vibrer la mode cet automne.

Le grand retour du rétro

Cette saison, la mode fait un bond dans le passé, puisant son inspiration dans les décennies glorieuses du style.

Les Sixties selon Dior

La maison Dior nous transporte dans les années 60 avec un vestiaire empreint de liberté. On y retrouve des silhouettes fluides, des imprimés psychédéliques et des couleurs vibrantes qui rappellent l’esprit rebelle de cette époque. Les robes trapèze et les mini-jupes font leur grand retour, accompagnées d’accessoires emblématiques comme les lunettes oversize et les bottes go-go.

L’élégance seventies

L’influence des années 70 se fait sentir sur les podiums. Emporio Armani, Chanel et Prada revisitent les silhouettes bohèmes avec des robes vaporeuses, des pantalons pattes d’éléphant et des chemises à col pelle à tarte. Les imprimés floraux et géométriques sont à l’honneur, dans des palettes de couleurs chaudes et terreuses.

L’appel du large

L’univers marin s’invite dans nos garde-robes automnales, apportant une bouffée d’air frais et d’aventure.

Chanel : l’élégance en bord de mer

La maison Chanel nous propose un hiver feutré au bord de l’océan. Les tweeds iconiques se parent de tons bleu marine, gris perle et blanc écume. On retrouve des détails marins subtils comme des boutons dorés et des cordages tressés, le tout dans un esprit chic et décontracté.

Le marin chic revisité

Louis Vuitton, Alexander McQueen et Coperni s’approprient les codes de l’uniforme marin pour créer des pièces modernes et sophistiquées. La vareuse se réinvente en version oversize, tandis que la casquette de marin devient l’accessoire incontournable de la saison. Les rayures marinières se déclinent sur des pulls en maille et des robes fluides.

Le futur est maintenant

L’innovation et l’expérimentation sont au cœur des collections automne 2024, avec des créations qui nous projettent dans le futur.

Louis Vuitton et Coperni : vision futuriste

Ces deux maisons nous offrent une saison placée sous le signe du futur. On y découvre des matériaux innovants, des coupes audacieuses et des accessoires high-tech. Les silhouettes sont épurées, presque sculpturales, avec une attention particulière portée aux détails techniques et aux finitions.

Expérimentations de volumes et matériaux

Dior, Alaïa et Balenciaga poussent les limites de la création avec des expérimentations audacieuses. Les volumes sont exagérés, les proportions jouées, créant des silhouettes surprenantes et avant-gardistes. Les matériaux high-tech côtoient des tissus traditionnels dans des associations inattendues.

Les imprimés stars de la saison

Cet automne, les imprimés font leur show et apportent du caractère à nos tenues.

Le léopard, roi de la jungle urbaine

L’imprimé léopard fait son grand retour, symbole de sensualité et d’assurance. JW Anderson, Noir Kei Ninomiya et Prada revisitent ce classique dans des versions modernes et sophistiquées. On le retrouve sur des manteaux oversized, des robes moulantes ou des accessoires statement.

Rayures et pois : les intemporels

Les motifs rayés et à pois continuent de séduire les créateurs et les fashionistas. Ces imprimés graphiques apportent du dynamisme aux tenues automnales, que ce soit sur des pulls en maille, des jupes midi ou des chemisiers romantiques.

Les silhouettes phares

De nouvelles formes émergent, redéfinissant les contours de la mode automnale.

La jupe boule fait son comeback

Baptisée « bubble skirt », cette jupe aux volumes gonflés fait sensation sur les podiums. Bottega Veneta, Carven et Miu Miu proposent leurs interprétations de cette pièce statement, alliant volume et féminité. Elle se porte aussi bien de jour avec un pull oversize que de soir avec un top ajusté.

Le bermuda, star de la mi-saison

Pièce idéale pour la transition vers l’automne, le bermuda se réinvente cette saison. On le retrouve dans des versions sexy avec des découpes audacieuses, ou plus grunge associé à des bottes montantes et des pulls oversize. C’est la pièce parfaite pour jouer avec les proportions et créer des looks originaux.

L’élégance revisitée

La sophistication prend de nouvelles formes cet automne, entre classicisme et modernité.

La nouvelle lady

Rabanne, Fendi et Bottega Veneta réinventent l’élégance classique avec une touche contemporaine. On retrouve la jupe midi en cuir, le top frangé, le tailleur-jupe impeccable et les gants opéra, le tout dans des associations audacieuses et des coloris inattendus.

La cape réinventée

Accessoire emblématique de l’élégance, la cape se réinvente cette saison. Les créateurs proposent des variations expérimentales, jouant sur les volumes et les matières. Le résultat : un jeu d’épaules sophistiqué qui apporte une allure dramatique à n’importe quelle tenue.

Les influences inattendues

La mode automne 2024 puise son inspiration dans des univers variés, créant des tendances surprenantes.

L’esthétique « Coquette »

Mêlant l’esprit baby doll et le balletcore, cette tendance mise sur la douceur et la féminité. Coperni, Marine Serre et Conner Ives proposent des créations ornées de nœuds, dans des tons pastel dominés par le rose pâle. Robes à smocks, colliers de perles et chaussures Mary Jane complètent ce look romantique.

L’influence des Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques laissent leur empreinte sur la mode automnale. L’allure « athletic chic » des cavalières inspire des tenues élégantes et fonctionnelles. Plus surprenant encore, le bonnet de water-polo se transforme en accessoire mode inattendu, apportant une touche sportive et décalée aux looks de ville.

Les tendances accessoires

Les détails font toute la différence, et cette saison, les accessoires jouent un rôle crucial dans la construction des looks.

Le retour de la fausse fourrure

Éthique et glamour, la fausse fourrure fait son grand retour. On la retrouve sur des manteaux oversize, des cols amovibles ou des accessoires comme des sacs et des chaussures. Les textures sont travaillées pour un rendu ultra-réaliste, dans des couleurs naturelles ou des teintes plus audacieuses.

La lingerie comme statement

La tendance des dessous apparents se poursuit, avec une approche plus rebelle et sexy. Corsets, bustiers et bodys se portent à vue, créant un contraste intéressant avec des pièces plus masculines comme des tailleurs oversize ou des pantalons cargo.

Les couleurs de l’automne 2024

La palette automnale se renouvelle, mêlant tons classiques et nuances inattendues.

Les incontournables de la saison

Selon les experts, les couleurs stars de l’automne 2024 incluent :

Le brun chocolat, riche et chaleureux

Le vert sauge, apaisant et naturel

Le bleu électrique, dynamique et moderne

Le rouge bordeaux, profond et sophistiqué

Le beige camel, intemporel et élégant

Les associations audacieuses

Les créateurs n’hésitent pas à proposer des combinaisons de couleurs audacieuses. On voit ainsi des mélanges de orange et violet, de vert émeraude et rose fuchsia, ou encore de jaune moutarde et bleu marine. Ces associations apportent de la vitalité et de l’originalité aux tenues automnales.

Les pièces incontournables de la saison

Pour être à la pointe de la mode cet automne, voici une sélection de pièces essentielles à intégrer dans votre garde-robe :

Le manteau oversize en fausse fourrure La robe midi en maille Le tailleur pantalon aux couleurs vives Les bottes hautes en cuir Le pull à col roulé en cachemire La jupe plissée métallisée Le blazer à carreaux oversized Le sac baguette en cuir matelassé Les gants longs en cuir coloré La chemise en soie à imprimé psychédélique

L’influence des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux continuent de jouer un rôle majeur dans l’évolution des tendances mode.

Le phénomène TikTok : « Underconsumption Core »

Une nouvelle tendance émerge sur TikTok : l' »Underconsumption Core ». Ce mouvement prône une consommation plus réfléchie et durable, encourageant les utilisateurs à valoriser les vêtements qu’ils possèdent déjà plutôt que d’acheter constamment de nouvelles pièces. Cette approche influence la façon dont les gens perçoivent et consomment la mode, favorisant la créativité et le style personnel.

L’impact des célébrités

Les célébrités continuent d’influencer les tendances mode. Par exemple, Kim Kardashian et Gigi Hadid ont récemment été aperçues portant un top boho, annonçant le retour en force de cette esthétique pour l’automne. Leur influence se traduit rapidement dans les choix des consommateurs et les collections des grandes marques.

L’automne 2024 s’annonce comme une saison riche en contrastes, mêlant nostalgie et futurisme, élégance classique et audace créative. Que vous soyez adepte du style rétro, fan de looks avant-gardistes ou simplement à la recherche de pièces intemporelles, cette saison offre un éventail de possibilités pour exprimer votre style personnel. N’hésitez pas à expérimenter, à mélanger les styles et à faire vos propres associations pour créer des looks uniques qui vous ressemblent.