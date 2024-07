Les légumes perpétuels : un investissement unique pour des années de récoltes généreuses

Imaginez pouvoir cultiver des légumes dans votre jardin sans avoir à vous soucier de les planter chaque année.

C’est ce que vous promettent les légumes dits perpétuels, ces variétés de plantes qui reviennent d’elles-mêmes année après année pour vous offrir des récoltes généreuses.

Nous vous présenterons les légumes perpétuels les plus populaires et vous expliquerons comment les cultiver chez vous pour profiter de leurs bienfaits durant de longues années.

Qu’est-ce qu’un légume perpétuel ?

Un légume perpétuel est une plante qui, une fois plantée, continue de pousser et de produire des récoltes pendant plusieurs années sans qu’il soit nécessaire de la replanter. Ces légumes sont aussi appelés « légumes vivaces » en raison de leur longévité. Ils sont particulièrement appréciés des jardiniers pour leur facilité de culture et leur générosité en termes de rendement.

Il existe de nombreuses variétés de légumes perpétuels, dont certaines sont très populaires et faciles à trouver dans le commerce. Voici quelques-unes des variétés les plus courantes :

Artichaut

Asperge

Céleri perpétuel

Poireau perpétuel

Rhubarbe

L’artichaut : un légume ornemental aux récoltes savoureuses

L’artichaut (Cynara scolymus) est un légume perpétuel originaire du bassin méditerranéen, très apprécié pour ses grandes feuilles argentées et ses fleurs majestueuses. En plus d’être esthétiquement plaisant, il produit des récoltes délicieuses et nutritives.

La culture de l’artichaut est assez simple, même pour les jardiniers débutants. Voici quelques conseils pour bien démarrer :

Choisissez un emplacement ensoleillé et bien drainé pour planter vos artichauts. Ils préfèrent les sols riches en matière organique et légèrement alcalins. Plantez les artichauts au printemps ou à l’automne, en espaçant les plants d’environ 1 mètre pour leur permettre de s’épanouir pleinement. Arrosez régulièrement, surtout en période de sécheresse, mais veillez à ne pas trop mouiller le sol pour éviter la pourriture des racines. En fin d’été, récoltez les fleurs (ou « capitules ») avant qu’elles ne s’ouvrent complètement. Il est préférable de les couper avec un sécateur plutôt que de les arracher à la main pour ne pas abîmer la plante. Après la récolte, taillez les feuilles et les tiges pour permettre à la plante de se régénérer et de produire de nouvelles pousses l’année suivante.

En suivant ces quelques conseils, vous pourrez profiter de récoltes d’artichauts pendant 5 à 10 ans, voire plus si vous prenez bien soin de vos plants.

Asperges : des récoltes printanières attendues avec impatience

L’asperge (Asparagus officinalis) est un légume perpétuel très prisé pour ses pousses tendres et savoureuses qui annoncent l’arrivée du printemps. Elle est très facile à cultiver, à condition de respecter quelques règles de base.

Pour réussir la culture de l’asperge, suivez ces étapes :

Installez vos plants d’asperges au printemps, en choisissant un emplacement ensoleillé et bien drainé. Les asperges préfèrent les sols profonds, légers et riches en matière organique. Préparez une tranchée d’environ 30 cm de profondeur et 20 cm de largeur, puis ajoutez au fond un mélange de compost et de terreau pour enrichir le sol. Placez les griffes (racines) d’asperges dans la tranchée, en les espaçant d’environ 40 cm, puis recouvrez-les de terre en veillant à ne pas trop tasser le sol. Arrosez régulièrement, surtout en période de sécheresse, pour maintenir le sol humide mais pas détrempé. Les premières années, il est préférable de ne pas récolter les pousses pour permettre à la plante de bien s’établir. A partir de la troisième année, vous pourrez commencer à récolter les asperges pendant environ 6 semaines au printemps. Après la récolte, laissez les tiges et les feuilles se développer pour permettre à la plante de reconstituer ses réserves pour l’année suivante. En automne, taillez les tiges sèches à ras du sol.

Les plants d’asperges peuvent produire des récoltes pendant 15 à 20 ans, voire plus, si vous en prenez soin.

Céleri perpétuel : un légume aux multiples usages

Le céleri perpétuel (Apium graveolens var. secalinum) est une variété de céleri moins connue que le céleri-branche, mais tout aussi utile et délicieuse. Il se caractérise par ses feuilles découpées et ses tiges fines et creuses, qui peuvent être consommées fraîches ou cuites.

Pour cultiver du céleri perpétuel dans votre jardin, voici quelques conseils :

Choisissez un emplacement mi-ombragé et bien drainé pour planter votre céleri perpétuel. Il apprécie les sols riches en matière organique et légèrement acides à neutres. Plantez les plants de céleri perpétuel au printemps, en les espaçant d’environ 30 cm pour leur permettre de s’épanouir. Arrosez régulièrement pour maintenir le sol humide, sans pour autant le détremper. Le céleri perpétuel est une plante qui aime l’humidité, mais craint l’excès d’eau. Récoltez les feuilles et les tiges au fur et à mesure de vos besoins, sans prélever plus d’un tiers de la plante à chaque fois pour ne pas l’affaiblir. La récolte peut se faire tout au long de l’année, même en hiver si les températures ne sont pas trop basses. Taillez légèrement les plants en fin d’hiver pour stimuler la production de nouvelles pousses au printemps. Apportez un peu de compost ou de fumier décomposé au pied des plants chaque année pour maintenir la fertilité du sol.

Le céleri perpétuel peut vivre et produire des récoltes pendant 5 à 7 ans, voire plus, s’il est bien entretenu.

Poireau perpétuel : un légume rustique et généreux

Le poireau perpétuel (Allium ampeloprasum var. porrum), appelé « poireau vivace », est une variété de poireau qui se distingue par sa capacité à produire des récoltes pendant plusieurs années sans replantation. Il est très apprécié pour sa rusticité et son goût légèrement sucré.

Voici quelques conseils pour réussir la culture du poireau perpétuel :

Choisissez un emplacement ensoleillé ou mi-ombragé et bien drainé pour planter vos poireaux perpétuels. Ils apprécient les sols riches en matière organique et neutres à légèrement acides. Plantez les plants de poireau perpétuel au printemps, en les espaçant d’environ 30 cm pour leur laisser de l’espace pour se développer. Arrosez régulièrement pour maintenir le sol humide, mais sans excès. Les poireaux perpétuels tolèrent mieux la sécheresse que les poireaux annuels, mais apprécient tout de même un sol frais. Récoltez les poireaux au fur et à mesure de vos besoins, en prélevant les plus gros et en laissant les plus jeunes se développer. La récolte peut se faire tout au long de l’année, même en hiver si les températures ne sont pas trop basses. Après la récolte, coupez les feuilles à environ 10 cm du sol pour favoriser la production de nouvelles pousses.

Le poireau perpétuel peut produire des récoltes pendant 4 à 6 ans, voire plus si les conditions de culture sont favorables.

Rhubarbe : des tiges acidulées pour régaler les gourmands

La rhubarbe (Rheum rhabarbarum) est un légume perpétuel originaire d’Asie, très apprécié pour ses tiges acidulées qui font merveille en confiture, en compote ou en tarte. Elle est très facile à cultiver et ne demande que peu d’entretien.

Pour cultiver de la rhubarbe dans votre jardin, suivez ces étapes :

Choisissez un emplacement ensoleillé ou mi-ombragé et bien drainé pour planter votre rhubarbe. Elle apprécie les sols profonds, riches en matière organique et neutres à légèrement acides. Plantez les racines (ou « éclats ») de rhubarbe au printemps ou à l’automne, en les espaçant d’au moins 1 mètre pour leur laisser de l’espace pour se développer. Arrosez régulièrement, surtout en période de sécheresse, pour maintenir le sol humide mais pas détrempé. Les premières années, évitez de récolter les tiges pour permettre à la plante de bien s’établir. A partir de la troisième année, vous pourrez récolter les tiges en les arrachant délicatement à la base, en veillant à ne pas prélever plus d’un tiers des tiges à chaque fois. En automne, taillez les feuilles sèches à ras du sol et apportez un peu de compost ou de fumier décomposé pour maintenir la fertilité du sol.

La rhubarbe peut produire des récoltes pendant 10 à 15 ans, voire plus, si elle est bien entretenue.

Les légumes perpétuels sont une solution idéale pour les jardiniers qui souhaitent simplifier leur potager et profiter de récoltes généreuses pendant plusieurs années sans avoir à replanter chaque saison. Que vous choisissiez l’artichaut, l’asperge, le céleri perpétuel, le poireau perpétuel ou la rhubarbe, vous ne serez pas déçu par la facilité de culture et la générosité de ces légumes d’exception. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous dans la culture des légumes perpétuels pour régaler votre famille et vos amis pendant de longues années !