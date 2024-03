Les étagères IVAR d’IKEA : 17 astuces incroyables pour optimiser votre espace de vie

Les célèbres étagères IVAR d’IKEA ont conquis le cœur de nombreux adeptes de la décoration intérieure, et ce, depuis leur création en 1968.

Ces incontournables de la marque suédoise sont devenues un véritable symbole de modularité et de personnalisation.

Grâce à leur design épuré et à leur fonctionnalité, ces étagères s’intègrent facilement dans tous les types d’espaces.

Que ce soit pour un salon, une cuisine, une chambre ou un bureau, les possibilités d’utilisation et de personnalisation des étagères IVAR sont infinies.

Nous vous invitons à découvrir 17 idées créatives et innovantes pour tirer le meilleur parti de ces étagères emblématiques.

1. Créez un espace bureau fonctionnel et organisé

Dans un monde où le télétravail est de plus en plus courant, il est essentiel de disposer d’un espace de travail confortable et bien organisé. Les étagères IVAR peuvent vous aider à créer un bureau sur mesure, adapté à vos besoins et à votre espace.

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos classeurs, livres et documents de manière ordonnée.

Installez un plateau de bureau directement sur les montants des étagères, afin de créer un espace de travail ergonomique et personnalisé.

Ajoutez des accessoires de rangement, tels que des boîtes et des paniers, pour stocker vos fournitures de bureau et autres petits objets.

Personnalisez les étagères avec des plantes, des photos et des objets décoratifs pour créer un environnement de travail agréable et stimulant.

2. Transformez les étagères IVAR en une bibliothèque élégante et modulable

Les amateurs de lecture apprécieront la polyvalence des étagères IVAR pour créer une bibliothèque sur mesure. Voici quelques idées pour donner vie à votre projet:

Assemblez plusieurs étagères IVAR côte à côte pour créer une grande bibliothèque murale. Utilisez des étagères de différentes profondeurs pour donner du relief à votre bibliothèque et optimiser l’espace. Peignez les montants et les étagères dans des couleurs contrastées pour une touche d’originalité. Ajoutez des portes vitrées ou pleines pour protéger vos livres de la poussière et créer un aspect plus structuré.

3. Aménagez une cuisine pratique et conviviale avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR ne sont pas réservées aux seuls espaces de rangement classiques. Elles peuvent être utilisées pour aménager une cuisine fonctionnelle et esthétique. Voici quelques astuces pour tirer le meilleur parti de ces étagères dans votre cuisine :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos ustensiles, vaisselle et autres accessoires de cuisine à portée de main.

Installez des crochets et des porte-serviettes sur les montants des étagères pour suspendre vos torchons, maniques et autres ustensiles.

Customisez les étagères avec des panneaux perforés pour accrocher vos ustensiles et créer un espace de rangement supplémentaire.

Créez un coin repas convivial en installant un plateau de table directement sur les montants des étagères IVAR.

4. Optimisez votre espace de rangement dans la chambre à coucher

Les étagères IVAR peuvent s’avérer très utiles pour créer des solutions de rangement adaptées à votre chambre à coucher.

Installez des étagères IVAR de différentes profondeurs pour ranger vos vêtements, chaussures et accessoires. Utilisez des boîtes de rangement pour organiser vos articles et créer un espace de rangement modulable. Ajoutez des portes aux étagères IVAR pour protéger vos affaires de la poussière et créer un aspect plus structuré. Customisez les étagères avec des stickers, de la peinture ou du papier peint pour les intégrer harmonieusement à votre décoration.

5. Créez un espace détente et loisirs dans votre salon

Transformez votre salon en un espace cosy et fonctionnel grâce aux étagères IVAR. Voici quelques idées pour vous inspirer:

Aménagez un coin lecture avec des étagères IVAR pour ranger vos livres et magazines.

Créez un meuble TV en installant un plateau sur les montants des étagères et en ajoutant des étagères pour ranger vos DVD, jeux vidéo et autres accessoires.

Utilisez les étagères IVAR pour exposer vos objets de décoration, photos et souvenirs de voyage.

Customisez les étagères avec des peintures, des stickers ou du papier peint pour les intégrer harmonieusement à votre décoration.

6. Organisez votre entrée avec style et praticité

Les étagères IVAR peuvent vous aider à aménager une entrée fonctionnelle et esthétique.

Installez des étagères IVAR pour ranger vos chaussures, sacs et accessoires. Ajoutez des crochets et des porte-manteaux sur les montants des étagères pour suspendre vos vêtements et accessoires. Utilisez des boîtes de rangement pour organiser vos objets personnels et maintenir l’ordre dans votre entrée. Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des miroirs, des plantes ou des photos, pour créer une atmosphère accueillante.

7. Transformez votre salle de bains en un espace bien-être grâce aux étagères IVAR

Les étagères IVAR sont idéales pour aménager une salle de bains fonctionnelle et relaxante. Voici quelques idées pour optimiser votre espace :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos serviettes, produits de beauté et accessoires de bain.

Installez des étagères de différentes profondeurs pour créer des espaces de rangement adaptés à vos besoins.

Ajoutez des porte-serviettes et des crochets sur les montants des étagères pour suspendre vos serviettes et accessoires.

Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des bougies, des plantes ou des objets de décoration, pour créer une ambiance zen.

8. Créez un espace jeux pour vos enfants avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR peuvent servir à aménager un espace ludique et fonctionnel pour vos enfants. Voici quelques astuces pour tirer le meilleur parti de ces étagères :

Installez des étagères IVAR pour ranger les jouets, livres et jeux de vos enfants de manière organisée. Utilisez des boîtes de rangement pour organiser les petites pièces et maintenir l’ordre dans l’espace jeux. Ajoutez des portes aux étagères IVAR pour protéger les jouets de la poussière et créer un aspect plus structuré. Customisez les étagères avec des peintures, des stickers ou du papier peint pour les intégrer harmonieusement à la décoration de la chambre de vos enfants.

9. Aménagez un atelier créatif avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR sont parfaites pour créer un atelier artistique ou un espace de bricolage fonctionnel et inspirant. Voici quelques idées pour vous aider à concevoir votre espace créatif :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos matériaux, outils et fournitures artistiques.

Installez un plan de travail directement sur les montants des étagères pour créer un espace de travail ergonomique et personnalisé.

Ajoutez des panneaux perforés et des crochets pour suspendre vos outils et matériaux, afin de les avoir à portée de main.

Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des œuvres d’art, des photos ou des objets inspirants, pour stimuler votre créativité.

10. Créez un dressing sur mesure avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR peuvent vous aider à concevoir un dressing personnalisé et adapté à vos besoins. Voici quelques astuces pour créer un espace de rangement optimisé :

Assemblez plusieurs étagères IVAR pour créer un dressing sur mesure et modulable. Utilisez des boîtes de rangement et des paniers pour organiser vos vêtements et accessoires. Installez des tringles à vêtements sur les montants des étagères pour suspendre vos vêtements. Ajoutez des étagères de différentes profondeurs pour ranger vos chaussures et autres accessoires.

11. Utilisez les étagères IVAR pour aménager un espace extérieur

Les étagères IVAR peuvent être utilisées pour créer des espaces de rangement et de détente en extérieur. Voici quelques idées pour aménager votre terrasse ou votre jardin :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos outils de jardinage, pots de fleurs et accessoires d’extérieur.

Créez un coin détente en installant des coussins et des sièges sur les étagères IVAR.

Utilisez les étagères comme support pour vos plantes grimpantes et créer un espace vert.

Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des lanternes, des guirlandes lumineuses ou des objets d’art.

12. Transformez les étagères IVAR en meuble d’appoint pour votre salon

Les étagères IVAR peuvent servir de meuble d’appoint pratique et esthétique dans votre salon. Voici quelques idées pour les intégrer dans votre décoration :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos objets de décoration, photos et souvenirs de voyage. Installez un plateau sur les montants des étagères pour créer une table d’appoint pratique et personnalisée. Ajoutez des portes aux étagères IVAR pour créer un espace de rangement fermé et esthétique. Customisez les étagères avec des peintures, des stickers ou du papier peint pour les intégrer harmonieusement à votre décoration.

13. Aménagez un espace buanderie fonctionnel avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR sont idéales pour créer un espace buanderie pratique et organisé. Voici quelques astuces pour optimiser votre espace :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos produits de nettoyage, lessive et autres accessoires de buanderie.

Installez un plan de travail directement sur les montants des étagères pour créer un espace de pliage et de repassage.

Ajoutez des barres de suspension pour accrocher votre linge et faciliter le séchage.

Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des paniers, des boîtes de rangement ou des plantes, pour créer une atmosphère agréable et ordonnée.

14. Concevez une cave à vin personnalisée avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR peuvent être utilisées pour créer une cave à vin élégante et fonctionnelle. Voici quelques idées pour concevoir votre espace de dégustation :

Installez des étagères IVAR pour ranger et exposer vos bouteilles de vin et autres accessoires de dégustation. Utilisez des étagères de différentes profondeurs pour créer un effet de relief et optimiser l’espace de rangement. Ajoutez des portes en verre ou en bois aux étagères IVAR pour protéger vos bouteilles de la poussière et de la lumière. Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des œuvres d’art, des miroirs ou des objets de collection, pour créer une ambiance conviviale et raffinée.

15. Créez un espace de rangement pour vos instruments de musique avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR sont parfaites pour ranger et exposer vos instruments de musique et accessoires. Voici quelques astuces pour concevoir un espace dédié à la musique :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos instruments de musique, partitions et autres accessoires de manière organisée.

Installez des crochets et des supports sur les montants des étagères pour suspendre vos guitares, violons et autres instruments.

Créez un espace de travail en installant un plan de travail directement sur les montants des étagères pour composer et répéter.

Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des photos, des affiches de concerts ou des objets liés à la musique, pour créer un environnement inspirant.

16. Concevez un espace de rangement pour vos équipements sportifs avec les étagères IVAR

Les étagères IVAR peuvent vous aider à organiser vos équipements sportifs de manière esthétique et fonctionnelle. Voici quelques idées pour aménager un espace dédié au sport :

Utilisez les étagères IVAR pour ranger vos équipements sportifs, tels que les chaussures, les vêtements et les accessoires. Installez des crochets et des supports sur les montants des étagères pour suspendre vos équipements, tels que les vélos, les raquettes ou les tapis de sport. Utilisez des boîtes de rangement et des paniers pour organiser les petits objets et maintenir l’ordre dans votre espace sportif. Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des posters, des trophées ou des objets liés à vos activités sportives, pour créer un environnement motivant.

17. Utilisez les étagères IVAR pour créer un espace de rangement pour vos collections

Les étagères IVAR sont idéales pour exposer et ranger vos collections de manière esthétique et organisée. Voici quelques idées pour mettre en valeur vos objets de collection :

Utilisez les étagères IVAR pour exposer vos collections de manière ordonnée et attrayante.

Installez des étagères de différentes profondeurs pour créer un effet de relief et optimiser l’espace de rangement.

Ajoutez des portes en verre ou en bois aux étagères IVAR pour protéger vos collections de la poussière et de la lumière.

Personnalisez les étagères avec des éléments décoratifs, tels que des éclairages, des miroirs ou des objets d’art, pour créer une ambiance unique et adaptée à vos collections.

Les célèbres étagères IVAR d’IKEA offrent une multitude de possibilités pour optimiser et personnaliser votre espace de vie. Avec un peu de créativité et d’ingéniosité, vous pouvez transformer ces étagères polyvalentes en solutions de rangement et de décoration adaptées à vos besoins et à votre style. Alors, n’hésitez pas à expérimenter et à vous inspirer de ces 17 idées pour tirer le meilleur parti de vos étagères IVAR. Bonne décoration !