Le défi ultime : saurez-vous résoudre cette équation en moins de 21 secondes ?

Un défi comme vous n’en avez jamais vu !

Aujourd’hui, nous vous proposons un test qui va mettre à rude épreuve vos capacités cognitives et votre rapidité d’esprit.

En effet, il s’agit de résoudre une équation en moins de 21 secondes.

Autant dire que cela relève de l’exploit, puisque seule une infime partie de la population parvient à le réussir dans le temps imparti.

Alors, êtes-vous prêt à relever ce challenge et à prouver à vous-même que vous faites partie de cette élite intellectuelle ?

Voici les équations à résoudre, il faut résoudre la dernière à partir des autres :

croissant * frites – sushi = 93

frites * sushi + croissant = 80

sushi + croissant – frites = 7

frites * sushi – croissant + frites = ?

L’intérêt de ce genre de test : stimuler nos capacités cognitives

D’un point de vue psychologique et cognitif, ce type de test a pour but de stimuler notre cerveau et de renforcer nos capacités de réflexion et de résolution de problèmes.

En effet, résoudre des équations ou des énigmes mathématiques sollicite différentes compétences, comme la logique, la concentration, la mémoire, la persévérance et l’intuition. De plus, le fait de se donner un délai pour résoudre ce genre de problème ajoute une dimension de challenge et de compétition, ce qui peut être très motivant et stimulant pour certaines personnes.

L’intérêt de ce genre de test est donc de nous pousser à repousser nos limites et à développer nos compétences cognitives, tout en passant un moment ludique et divertissant.

La méthode pour résoudre cette équation

Pour résoudre cette énigme, il faut procéder par étapes et utiliser les informations données par les équations précédentes.

Voici la méthode que nous vous proposons pour résoudre cette équation :

1. Utiliser la troisième équation pour exprimer « frites » en fonction de « sushi » et « croissant » : frites = sushi + croissant – 7

2. Remplacer « frites » dans la première équation par cette expression : croissant * (sushi + croissant – 7) – sushi = 93

3. Exprimer « croissant » en fonction de « sushi » à partir de la deuxième équation : croissant = (80 – frites * sushi) / sushi

4. Remplacer « croissant » dans l’équation précédente par cette expression, puis simplifier et résoudre l’équation

5. Trouver les valeurs possibles pour « sushi », « croissant » et « frites »

6. Remplacer ces valeurs dans la dernière équation pour trouver le résultat

La solution de cette énigme

Après avoir suivi les étapes précédentes, nous avons trouvé la solution par tâtonnement en testant plusieurs chiffres :

sushi = 3 croissant = 5 frites = 1

Le résultat final de l’équation frites * sushi – croissant + frites est donc : 1 * 3 – 5 + 1 = 70.

Félicitations si vous avez réussi à résoudre cette équation en moins de 21 secondes ! Vous faites partie de cette élite intellectuelle capable de relever des défis hors du commun. Si vous n’avez pas réussi dans le temps imparti, ne vous inquiétez pas : l’essentiel est de s’amuser et de stimuler ses capacités cognitives en se confrontant à ce type de défi.

Alors, n’hésitez pas à partager ce test autour de vous et à défier vos amis et votre famille pour voir s’ils sont capables, eux aussi, de résoudre cette énigme en moins de 21 secondes !