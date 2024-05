La question ultime en entretien d’embauche pour décrocher le poste selon une DRH

Il n’est pas rare de se sentir déboussolé lors d’un entretien d’embauche, cherchant les mots justes et les réponses adéquates pour convaincre notre interlocuteur de notre valeur.

Une DRH donne un conseil précieux pour s’assurer d’une issue favorable : finir l’entretien en posant une question bien précise.

Découvrons ensemble cette astuce qui peut faire la différence et vous aider à vous démarquer lors de vos futurs entretiens.

La question magique : « Si le nouvel employé devait réaliser juste une chose pour vous épater, quelle serait-elle ? »

En posant cette question à votre recruteur en fin d’entretien, vous vous assurez de marquer des points pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela montre votre intérêt pour le poste et votre envie de vous surpasser. Ensuite, cela permet de cibler précisément les attentes de votre futur employeur et de vous préparer à les atteindre. Enfin, cette question peut vous donner un avantage sur les autres candidats en laissant une impression marquante et mémorable.

Poser cette question démontre clairement que vous êtes intéressé par le poste et que vous vous projetez déjà dans votre future fonction. Cela prouve que vous êtes prêt à vous investir pleinement et à vous surpasser pour répondre aux attentes de votre employeur. Cette attitude proactive et impliquée est très appréciée par les recruteurs et peut faire la différence face à un candidat qui se contente de répondre aux questions sans montrer d’initiative.

En posant cette question, vous obtenez des informations précieuses sur les attentes et les objectifs de votre futur employeur. Cela vous permet de mieux cibler vos efforts et de vous préparer à répondre à ces attentes dès votre arrivée dans l’entreprise. De plus, cela peut vous aider à ajuster votre discours et à mettre en avant les compétences et les expériences qui sont les plus pertinentes pour le poste.

Enfin, poser cette question en fin d’entretien vous permet de laisser une impression marquante et mémorable auprès de votre interlocuteur. En effet, cette question sort de l’ordinaire et témoigne d’une réelle réflexion de votre part. Les recruteurs rencontrent de nombreux candidats et il est important de se démarquer pour rester dans leur esprit. Cette question vous permettra sans aucun doute de vous démarquer de la concurrence.

Montrer son intérêt pour le poste Comprendre les attentes de l’employeur Marquer les esprits et se démarquer des autres candidats

Comment bien poser cette question en entretien ?

Pour que cette question ait l’effet escompté, il est important de la poser au bon moment et de la formuler de manière à mettre en avant votre motivation et votre engagement. Voici quelques conseils pour bien poser cette question en entretien :

Choisir le bon timing : Attendez la fin de l’entretien, lorsque le recruteur vous demande si vous avez des questions à poser. C’est le moment idéal pour poser cette question, car cela montre que vous avez réfléchi à votre futur rôle dans l’entreprise et que vous êtes prêt à vous impliquer.

: Attendez la fin de l’entretien, lorsque le recruteur vous demande si vous avez des questions à poser. C’est le moment idéal pour poser cette question, car cela montre que vous avez réfléchi à votre futur rôle dans l’entreprise et que vous êtes prêt à vous impliquer. Formuler la question de manière positive : Il est important de poser cette question de manière positive et tournée vers l’avenir. Evitez les formulations négatives ou défaitistes, qui pourraient donner l’impression que vous doutez de vos compétences. Préférez une formulation telle que « Quelle réalisation souhaiteriez-vous voir le/la nouvel·le employé·e accomplir pour vous épater ? »

: Il est important de poser cette question de manière positive et tournée vers l’avenir. Evitez les formulations négatives ou défaitistes, qui pourraient donner l’impression que vous doutez de vos compétences. Préférez une formulation telle que « Quelle réalisation souhaiteriez-vous voir le/la nouvel·le employé·e accomplir pour vous épater ? » Réagir à la réponse du recruteur : Ne vous contentez pas d’écouter la réponse de votre interlocuteur, mais montrez que vous prenez en compte ses attentes et que vous êtes prêt à les relever. Par exemple, vous pouvez dire « C’est un défi intéressant, je suis convaincu que je peux y répondre grâce à mes compétences en X et mon expérience en Y. »

Les autres questions clés à poser en entretien

En plus de cette question magique, il est important de poser d’autres questions pertinentes lors de votre entretien d’embauche. Voici quelques exemples de questions à poser pour montrer votre intérêt pour le poste et l’entreprise :

Quelles sont les principales missions et responsabilités du poste ? : Cette question permet d’obtenir des informations détaillées sur le rôle que vous aurez à jouer et de montrer que vous voulez en savoir plus sur ce qui sera attendu de vous.

: Cette question permet d’obtenir des informations détaillées sur le rôle que vous aurez à jouer et de montrer que vous voulez en savoir plus sur ce qui sera attendu de vous. Quels sont les principaux défis auxquels l’entreprise fait face actuellement ? : En posant cette question, vous montrez que vous vous intéressez à la situation de l’entreprise et que vous êtes prêt à contribuer à sa réussite.

: En posant cette question, vous montrez que vous vous intéressez à la situation de l’entreprise et que vous êtes prêt à contribuer à sa réussite. Quelles opportunités de développement professionnel et de formation sont offertes aux employés ? : Cette question témoigne de votre volonté de progresser et de vous améliorer dans votre travail.

: Cette question témoigne de votre volonté de progresser et de vous améliorer dans votre travail. Quelle est la culture d’entreprise et les valeurs de l’organisation ? : Cette question vous permet de mieux comprendre l’environnement de travail et de voir si vous partagez les mêmes valeurs que l’entreprise.

Poser la question « Si le nouvel employé devait réaliser juste une chose pour vous épater, quelle serait-elle ? » en fin d’entretien est un excellent moyen de montrer votre motivation, de cibler les attentes de votre futur employeur et de vous démarquer des autres candidats. N’oubliez pas de bien formuler cette question, de la poser au bon moment et de réagir à la réponse de votre interlocuteur pour maximiser son impact. En complétant cet échange par d’autres questions pertinentes sur le poste et l’entreprise, vous vous assurez de laisser une impression positive et mémorable auprès de votre recruteur. Ainsi, vous augmentez vos chances de décrocher le poste convoité et de démarrer votre nouvelle aventure professionnelle sur les chapeaux de roues. Préparez-vous donc à poser cette question en fin d’entretien et à aborder vos futurs entretiens avec confiance et sérénité. Bonne chance dans vos recherches d’emploi et n’oubliez pas que votre attitude et votre engagement sont les clés de votre réussite !