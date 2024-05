Ces 6 recettes délicieuses et originales à base de fèves sont un pur régal

Les fèves, ces petites légumineuses vertes, souvent oubliées ou sous-estimées, sont pourtant une source inépuisable de saveurs et de bienfaits pour notre santé.

Riches en protéines, en fibres et en vitamines, elles sont un ingrédient polyvalent qui mérite d’être mis à l’honneur dans notre cuisine.

Nous vous proposons de découvrir 6 recettes originales et savoureuses à base de fèves pour illuminer vos repas et étonner vos convives.

1. Salade de fèves fraîches, feta et menthe

Pour commencer, voici une recette de salade fraîcheur qui met à l’honneur la saveur douce et légèrement sucrée des fèves. Cette recette est parfaite pour un déjeuner léger ou un dîner estival.

300g de fèves fraîches épluchées

200g de feta

1 bouquet de menthe fraîche

2 échalotes

1 citron

huile d’olive, sel et poivre

Faites cuire les fèves dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 5 minutes. Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide pour stopper la cuisson. Émiettez la feta et ciselez la menthe. Épluchez et émincez finement les échalotes. Mélangez le tout dans un saladier, ajoutez le jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre et mélangez bien. Laissez reposer au réfrigérateur pendant une heure et dégustez bien frais.

2. Velouté de fèves à la ciboulette

En entrée ou en plat léger, ce velouté crémeux et parfumé ravira les amateurs de soupes et de fèves. Sa jolie couleur verte et sa texture onctueuse en font un plat élégant et savoureux.

500g de fèves fraîches épluchées

1 oignon

1 gousse d’ail

1 litre de bouillon de légumes

20cl de crème liquide

1 bouquet de ciboulette

huile d’olive, sel et poivre

Faites revenir l’oignon et l’ail émincés dans une casserole avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez les fèves et le bouillon de légumes, puis laissez mijoter pendant 20 minutes. Mixez ensuite le tout au blender jusqu’à obtenir une consistance lisse et veloutée. Incorporez la crème liquide, rectifiez l’assaisonnement avec sel et poivre si nécessaire, et servez chaud, parsemé de ciboulette ciselée.

3. Tajine de fèves aux épices et aux abricots secs

Direction le Maghreb avec cette recette aux accents orientaux. Le mariage des fèves, des épices et des abricots secs donne à ce plat une saveur sucrée-salée délicieuse et originale.

500g de fèves fraîches épluchées

1 oignon

2 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de ras-el-hanout

1 cuillère à soupe de miel

2 tomates

200g d’abricots secs

1 litre de bouillon de légumes

1 bouquet de coriandre

huile d’olive, sel et poivre

Faites revenir l’oignon et l’ail émincés dans une cocotte avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez les fèves, les épices et le miel, puis mélangez bien. Ajoutez les tomates coupées en dés, les abricots secs et le bouillon de légumes, puis laissez mijoter à couvert pendant 30 minutes. Rectifiez l’assaisonnement avec sel et poivre si nécessaire, et servez chaud, parsemé de coriandre ciselée.

4. Risotto aux fèves et aux champignons

Le risotto, plat emblématique de la cuisine italienne, se marie à merveille avec les fèves et les champignons pour un repas réconfortant et gourmand.

300g de riz Arborio

500g de fèves fraîches épluchées

200g de champignons de Paris

1 oignon

1 gousse d’ail

1 litre de bouillon de légumes

100g de parmesan râpé

20g de beurre

huile d’olive, sel et poivre

Faites revenir l’oignon et l’ail émincés dans une casserole avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez le riz et les fèves, puis mélangez bien. Incorporez le bouillon de légumes, louche par louche, en attendant que le riz ait absorbé tout le liquide avant d’en ajouter. Pendant ce temps, faites revenir les champignons émincés dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Lorsque le riz est cuit et crémeux, ajoutez les champignons, le parmesan râpé et le beurre. Mélangez bien, rectifiez l’assaisonnement avec sel et poivre si nécessaire, et servez chaud.

5. Galettes de fèves aux herbes et à la feta

Ces galettes croquantes à l’extérieur et fondantes à l’intérieur sont une excellente façon de cuisiner les fèves de manière originale. Elles se dégustent aussi bien chaudes que froides et peuvent être déclinées avec d’autres légumineuses ou légumes.

500g de fèves fraîches épluchées

200g de feta

2 œufs

100g de chapelure

1 bouquet de persil plat

1 bouquet de ciboulette

sel et poivre

huile d’olive pour la cuisson

Faites cuire les fèves dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 5 minutes. Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide pour stopper la cuisson. Écrasez-les grossièrement à la fourchette dans un saladier. Émiettez la feta et ajoutez-la aux fèves, ainsi que les œufs battus, la chapelure, le persil et la ciboulette ciselés. Salez et poivrez, puis mélangez bien. Formez des galettes avec vos mains et faites-les dorer dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Servez chaud ou froid, accompagnées d’une salade verte.

6. Gratin de fèves au jambon et béchamel

Pour terminer, voici une recette réconfortante de gratin qui associe les fèves au jambon et à la béchamel pour un plat familial et savoureux.

500g de fèves fraîches épluchées

4 tranches de jambon blanc

50g de beurre

50g de farine

50cl de lait

100g de gruyère râpé

noix de muscade, sel et poivre

Faites cuire les fèves dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 5 minutes. Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide pour stopper la cuisson. Préchauffez le four à 180°C. Pour la béchamel, faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine et mélangez bien. Incorporez le lait progressivement, sans cesser de remuer, jusqu’à obtenir une sauce épaisse et lisse. Assaisonnez avec la noix de muscade, le sel et le poivre. Dans un plat à gratin, déposez une couche de fèves, recouvrez de tranches de jambon, puis nappez de béchamel. Répétez l’opération et terminez par une couche de gruyère râpé. Enfournez pour 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le gratin soit doré et bubbling. Servez chaud avec une salade verte.

Les fèves sont un ingrédient versatile qui peut être utilisé dans une grande variété de recettes, des entrées aux plats principaux, en passant par des salades et des gratins. Leurs saveurs douces et légèrement sucrées se marient à merveille avec de nombreux autres ingrédients, tels que les herbes fraîches, les fromages, les épices et les légumes. Alors n’hésitez pas à expérimenter et à intégrer les fèves dans votre cuisine quotidienne pour ajouter une touche d’originalité et de saveur à vos repas. Bon appétit !