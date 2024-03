Horoscope Poissons semaine du lundi 25 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024

Vous êtes du signe du Poissons et vous souhaitez connaître les prédictions pour la semaine du lundi 25 mars au dimanche 31 mars 2024 ?

Voici un horoscope jour par jour pour vous guider dans vos choix et décisions.

Que ce soit en amour, au travail ou sur le plan personnel, découvrez ce que les astres vous réservent pour cette semaine riche en émotions !

Lundi 25 mars 2024

En ce début de semaine, Vénus entre dans votre signe, apportant avec elle une vague d’amour et de sensualité. Vous vous sentez plus attirant et charismatique que jamais, ce qui pourrait attirer l’attention d’un(e) prétendant(e) potentiel(le). Pour les personnes en couple, cette énergie favorise la complicité et la tendresse avec leur partenaire. Sur le plan professionnel, votre charme et votre écoute active vous permettent de vous démarquer auprès de vos collègues et supérieurs. Profitez de cette journée pour exprimer vos sentiments et mettre en valeur vos compétences.

Mardi 26 mars 2024

Aujourd’hui, le soleil en Bélier vient dynamiser votre vie sociale et amicale. Vous pourriez être amené à rencontrer de nouvelles personnes qui partageront vos centres d’intérêt ou vos valeurs. N’hésitez pas à sortir de votre zone de confort pour élargir votre réseau et créer des liens durables. Côté travail, il est possible que vous soyez sollicité pour collaborer à un projet qui vous tient à cœur. Faites preuve d’ouverture d’esprit et d’adaptabilité pour tirer le meilleur parti de cette opportunité.

Mercredi 27 mars 2024

La conjonction entre Mars et Pluton génère une forte énergie qui peut vous rendre impulsif et impatient. Il est donc important de canaliser cette énergie en vous focalisant sur des activités qui vous passionnent et vous permettent de lâcher prise. En amour, cette intensité pourrait créer des tensions au sein de votre couple ou de vos relations amoureuses. Essayez de communiquer avec calme et bienveillance pour éviter les conflits. Sur le plan professionnel, cette énergie vous pousse à prendre des initiatives audacieuses pour concrétiser vos ambitions.

Jeudi 28 mars 2024

L’influence de Neptune, votre maître planétaire, se fait particulièrement ressentir aujourd’hui, renforçant votre intuition et votre sensibilité. Vous êtes davantage à l’écoute de vos rêves et de votre imagination, ce qui peut être source d’inspiration pour vos projets personnels et professionnels. En amour, cette journée est propice à la réflexion sur vos aspirations profondes en matière de relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, un(e) amoureux(se) secret(te) pourrait se dévoiler à vous sous l’influence de cette planète mystérieuse.

Vendredi 29 mars 2024

La Lune en Cancer vous apporte aujourd’hui une énergie apaisante et réconfortante. Vous vous sentez en harmonie avec vos émotions et votre entourage, ce qui favorise les échanges sincères et les marques d’affection. En couple, c’est l’occasion de partager des moments de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Au travail, cette énergie vous permet de mettre en avant votre côté empathique et compréhensif, pour mieux comprendre et soutenir vos collègues dans leurs difficultés. N’oubliez pas de prendre soin de vous en vous accordant des moments de détente et de bien-être.

Samedi 30 mars 2024

Jupiter forme un carré avec Saturne aujourd’hui, créant un climat de doutes et d’incertitudes au niveau professionnel. Vous pourriez être confronté à des obstacles qui mettent en péril la réalisation de vos objectifs. Il est important de rester persévérant et de ne pas céder au découragement. Sur le plan sentimental, cette configuration astrale pourrait remettre en question certaines relations qui ne sont plus bénéfiques pour vous. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous attendez de vos liens amoureux et amicaux pour mieux les orienter vers l’épanouissement.

Dimanche 31 mars 2024

Pour conclure cette semaine, Mercure entre en Taureau, favorisant la communication et le partage d’idées. Vous pourriez être amené à échanger avec d’autres personnes sur un sujet qui vous passionne, ou à participer à une réunion ou un événement qui stimule votre intellect. En amour, cette énergie facilite les discussions et les compromis au sein de votre couple. Pour les célibataires, c’est l’occasion de multiplier les rencontres pour élargir vos horizons et trouver la perle rare. Sur le plan professionnel, n’hésitez pas à vous exprimer et à défendre vos idées avec conviction pour convaincre votre entourage.

Voilà une semaine riche en émotions et en opportunités pour les Poissons. Prenez le temps de vous adapter aux différentes énergies qui se succèdent et de mettre à profit les conseils des astres pour vous épanouir dans toutes les sphères de votre vie. Que cette semaine vous apporte joie, amour et succès !