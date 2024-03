Horoscope Lion semaine du lundi 25 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024

Chers Lions, préparez-vous à vivre une semaine riche en émotions et en rebondissements !

Le cosmos vous réserve bien des surprises et des challenges à relever au cours de ces sept jours.

Découvrez ce que les astres ont prévu pour vous, jour par jour, pour vous aider à traverser cette période avec sérénité et succès.

Lundi 25 mars 2024

La semaine commence en fanfare avec un aspect harmonieux entre la Lune et Mars qui vous donne une énergie débordante et une confiance en vous à toute épreuve. C’est le moment idéal pour lancer de nouveaux projets et prendre des initiatives audacieuses. Ne laissez pas les doutes et les peurs vous envahir, avancez avec assurance et détermination. Sur le plan affectif, votre charme irrésistible fera des ravages et attirera les regards sur vous. Profitez-en pour séduire et plaire, sans craindre de vous faire remarquer.

Mardi 26 mars 2024

Le soleil en Bélier met l’accent sur votre vie professionnelle et vos ambitions. Vous êtes sur le point de faire des choix importants qui pourraient influencer durablement votre carrière. Prenez le temps d’évaluer toutes les options qui s’offrent à vous avant de prendre une décision définitive. Sur le plan sentimental, la présence de Vénus en Poissons vous rend particulièrement sensible aux attentions de vos proches et de votre partenaire. Exprimez votre gratitude et profitez de la tendresse que l’on vous offre.

Mercredi 27 mars 2024

Aujourd’hui, la Lune en Gémeaux vous rendra particulièrement communicatif et sociable. Vous aurez envie d’échanger avec les autres et de partager vos idées. C’est le moment idéal pour renforcer les liens qui vous unissent à vos amis et à votre entourage professionnel. Organisez une soirée ou un événement qui permettra à chacun de se détendre et de s’amuser. Sur le plan amoureux, les échanges avec votre partenaire seront sincères et constructifs, ce qui renforcera la complicité entre vous.

Jeudi 28 mars 2024

Attention aux tensions et aux conflits qui pourraient surgir aujourd’hui. Mercure en Bélier pourrait vous rendre impulsif et agressif dans vos rapports aux autres. Essayez de prendre du recul et de maîtriser vos émotions pour éviter les situations conflictuelles inutiles. Sur le plan professionnel, la présence de Jupiter en Sagittaire favorise les opportunités de réussite et d’expansion. N’hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets et à relever les défis qui se présentent à vous.

Vendredi 29 mars 2024

La fin de semaine s’annonce plus détendue et harmonieuse grâce à l’influence apaisante de Vénus en Poissons. Vous ressentez un besoin de douceur et de tendresse qui vous incite à vous rapprocher de vos proches et à vous ouvrir davantage sur le plan émotionnel. Sur le plan professionnel, la chance est de votre côté et vous pourriez bénéficier d’une opportunité inattendue qui vous permettra d’avancer dans vos projets. Laissez-vous porter par les circonstances et ne craignez pas de vous affirmer.

Samedi 30 mars 2024

Aujourd’hui, la Lune en Cancer vous incite à prendre soin de vous et à vous accorder du temps pour votre bien-être. Prenez un moment pour vous détendre, pour faire quelque chose qui vous plaît et qui vous ressource. C’est le moment idéal pour renouer avec votre intuition et votre créativité. Laissez votre imagination s’exprimer et accordez-vous des moments d’évasion pour mieux rebondir ensuite. Sur le plan sentimental, les émotions seront intenses et profondes, n’hésitez pas à partager vos ressentis avec votre partenaire.

Dimanche 31 mars 2024

La semaine se termine sur une note positive grâce à l’influence de Mars en Bélier qui vous apporte une énergie renouvelée et une grande motivation. Vous avez envie de bouger, de sortir et de profiter pleinement de la vie. Ne vous privez pas de ces moments de plaisir et partagez-les avec vos proches. Sur le plan professionnel, la conjonction de Pluton et Saturne en Capricorne vous aide à prendre des décisions importantes pour votre avenir. Vous êtes prêt à affronter les défis qui viendront et à construire un futur solide et durable.

Cette semaine s’annonce riche en expériences et en émotions pour les Lions. Les astres vous soutiennent et vous accompagnent dans vos projets, vos relations et vos ambitions. Sachez faire preuve de courage et d’audace pour profiter pleinement de tout ce que l’univers a à vous offrir et évoluer sereinement dans votre vie.