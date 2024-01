Dites adieu à l’humidité et à la moisissure grâce à ces deux plantes incontournables dans votre maison

Il est bien connu que l’humidité et la moisissure peuvent causer de nombreux problèmes de santé et détériorer la qualité de l’air intérieur de nos maisons.

Heureusement, il existe une solution naturelle et écologique pour y remédier : les plantes !

Nous allons vous présenter deux plantes indispensables à avoir chez soi pour assainir et purifier l’air, en luttant efficacement contre l’humidité et les moisissures.

Vous découvrirez leurs caractéristiques, leurs bienfaits et comment les entretenir au quotidien.

Alors, prêt à transformer votre intérieur en un havre de paix sain et agréable ?

La fougère de Boston: une alliée de taille pour combattre l’humidité et la moisissure

La première plante que nous vous recommandons pour assainir votre maison est la fougère de Boston (Nephrolepis exaltata).

Elle compte parmi les plantes dépolluantes les plus réputées et efficaces.

Les caractéristiques de la fougère de Boston

Origine : Amérique centrale et du Sud, ainsi que certaines régions d’Afrique et d’Asie.

Amérique centrale et du Sud, ainsi que certaines régions d’Afrique et d’Asie. Taille : Peut atteindre jusqu’à 1 mètre de hauteur et 1,50 mètre d’envergure.

Peut atteindre jusqu’à 1 mètre de hauteur et 1,50 mètre d’envergure. Feuillage : Persistant, avec des frondes arquées et des folioles dentées.

Persistant, avec des frondes arquées et des folioles dentées. Température : Idéalement entre 15 et 25°C, mais peut tolérer des températures plus basses.

Les bienfaits de la fougère de Boston pour lutter contre l’humidité et la moisissure

La fougère de Boston est particulièrement efficace pour absorber l’humidité présente dans l’air et ainsi prévenir l’apparition de moisissures. En effet, cette plante est capable de réguler l’humidité intérieure grâce à sa capacité de transpiration élevée, qui permet d’évacuer l’eau présente dans le sol et l’air. De plus, la fougère de Boston est un excellent purificateur d’air, capable de capter et d’éliminer les polluants et allergènes présents dans l’air, tels que les composés organiques volatils (COV) ou encore les spores de moisissures.

Comment entretenir la fougère de Boston ?

Emplacement : Placez la fougère de Boston dans un endroit lumineux, mais sans exposition directe au soleil (qui pourrait brûler ses feuilles). Arrosage : Arrosez régulièrement et généreusement la plante, en veillant à ce que le substrat reste constamment humide (sans être détrempé). Humidité : Pour favoriser l’humidité ambiante, placez la fougère de Boston sur un lit de billes d’argile humides ou vaporisez régulièrement de l’eau sur son feuillage. Engrais : Apportez de l’engrais liquide pour plantes vertes tous les 15 jours durant la période de croissance (printemps et été).

Le palmier d’Areca: un purificateur d’air naturel pour dire adieu à la moisissure et à l’humidité

La seconde plante que nous vous conseillons pour lutter contre l’humidité et les moisissures dans votre maison est le palmier d’Areca (Dypsis lutescens), connu sous le nom de palmier de salon ou palmier papillon.

Les caractéristiques du palmier d’Areca

Origine : Madagascar

Madagascar Taille : En intérieur, il peut atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres.

En intérieur, il peut atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres. Feuillage : Persistant, avec des palmes pennées et élancées, d’un vert brillant.

Persistant, avec des palmes pennées et élancées, d’un vert brillant. Température : Idéalement entre 18 et 22°C.

Les bienfaits du palmier d’Areca pour lutter contre l’humidité et la moisissure

Le palmier d’Areca est une véritable éponge à humidité, capable d’absorber l’eau présente dans l’air et de la restituer sous forme de vapeur d’eau, contribuant ainsi à maintenir un taux d’humidité idéal dans votre intérieur. De plus, cette plante est un purificateur d’air naturel, reconnu pour ses propriétés dépolluantes. Il est en effet capable de capter et d’éliminer les polluants présents dans l’air, tels que le formaldéhyde, le xylène ou encore l’ammoniac.

Comment entretenir le palmier d’Areca ?

Emplacement : Placez le palmier d’Areca dans un endroit lumineux, sans exposition directe au soleil (qui pourrait brûler ses palmes). Arrosage : Arrosez régulièrement et modérément la plante, en veillant à ce que le substrat ne sèche pas entre deux arrosages. Humidité : Pour favoriser l’humidité ambiante, placez le palmier d’Areca sur un lit de billes d’argile humides ou vaporisez régulièrement de l’eau sur ses palmes. Engrais : Apportez de l’engrais liquide pour plantes vertes tous les 15 jours durant la période de croissance (printemps et été).

La fougère de Boston et le palmier d’Areca sont deux plantes incontournables pour assainir et purifier l’air de votre maison, en luttant efficacement contre l’humidité et les moisissures. Sans oublier qu’elles apportent une touche de verdure et de fraîcheur à votre intérieur ! Alors, n’hésitez plus et adoptez ces deux alliées pour bénéficier d’un environnement sain et agréable au quotidien.