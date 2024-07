Ces 5 plantes d’intérieur attirent fortune et chance selon ces croyances

Il est bien connu que les plantes d’intérieur apportent une touche de beauté et de fraîcheur à nos espaces de vie, mais saviez-vous que certaines d’entre elles sont réputées pour attirer la fortune et la chance ?

En effet, certaines cultures et traditions accordent des propriétés bénéfiques à certaines plantes, et les considèrent comme de véritables porte-bonheurs.

Nous vous présenterons cinq de ces plantes d’intérieur, qui sauront non seulement embellir votre intérieur, mais aussi, peut-être, vous porter chance et prospérité.

1. Le Crassula ovata ou « arbre de Jade »

Le Crassula ovata, appelé « arbre de Jade » ou « plante de l’argent », est une plante d’intérieur très populaire originaire d’Afrique du Sud. Cette plante succulente, facile à cultiver et à entretenir, est particulièrement appréciée pour ses jolies feuilles charnues et brillantes, qui ressemblent à de petites pièces de monnaie.

Selon le Feng Shui, une ancienne philosophie chinoise basée sur l’harmonisation de l’énergie vitale (le Chi) dans notre environnement, le Crassula ovata est symbole de prospérité et d’abondance. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cette plante porte-bonheur :

Placez votre arbre de Jade dans un endroit bien éclairé, de préférence près d’une fenêtre orientée sud ou ouest.

Arrosez modérément et laissez le sol sécher entre deux arrosages.

Taillez régulièrement les branches pour favoriser une croissance dense et harmonieuse.

Disposez quelques pièces de monnaie ou billets près de la plante pour renforcer son action bénéfique sur la fortune.

2. La Pachira aquatica ou « arbre à monnaie »

Originaire d’Amérique centrale, la Pachira aquatica est une autre plante d’intérieur très prisée pour ses vertus porte-bonheur. Elle est souvent vendue avec son tronc torsadé, ce qui lui confère une allure originale et élégante. L’arbre à monnaie doit son nom à une légende taïwanaise selon laquelle un homme pauvre aurait découvert cette plante, l’aurait cultivée et vendue pour subvenir à ses besoins. Depuis, la Pachira aquatica est considérée comme un symbole de richesse et de prospérité.

Pour profiter des bienfaits de cette plante chanceuse, voici quelques conseils d’entretien :

Choisissez un emplacement lumineux, mais évitez l’exposition directe au soleil, qui pourrait brûler les feuilles.

Maintenez un arrosage régulier, en veillant à ne pas laisser d’eau stagnante dans le pot ou la soucoupe.

Apportez un engrais spécifique pour plantes vertes tous les deux mois pour favoriser une croissance vigoureuse.

Placez des pièces de monnaie ou des billets dans les creux de son tronc pour renforcer son action positive sur votre fortune.

3. La Spathiphyllum ou « fleur de lune »

La Spathiphyllum, plus communément appelée « fleur de lune » ou « lis de la paix », est une plante d’intérieur originaire d’Amérique du Sud. Elle est très appréciée pour ses grandes feuilles vert foncé et ses fleurs blanches en forme de spathe, qui dégagent un doux parfum.

Selon certaines croyances, la fleur de lune est un symbole de pureté et d’harmonie, et elle aurait le pouvoir d’attirer l’amour et la chance dans notre vie. Pour en tirer le meilleur parti, suivez ces quelques recommandations :

Installez votre Spathiphyllum dans un endroit lumineux, mais sans soleil direct, et évitez les courants d’air qui pourraient l’affaiblir.

Arrosez régulièrement et veillez à maintenir un taux d’humidité élevé en vaporisant de l’eau sur les feuilles ou en plaçant un humidificateur à proximité.

Apportez un engrais spécifique pour plantes fleuries tous les deux mois pour favoriser une floraison abondante.

Placez votre fleur de lune près de votre porte d’entrée, de votre chambre ou de votre bureau pour attirer les énergies positives et la chance dans votre quotidien.

4. Le Sansevieria ou « langue de belle-mère »

Le Sansevieria, connu sous le nom de « langue de belle-mère » ou « snake plant », est une plante d’intérieur originaire d’Afrique tropicale. Cette plante à la silhouette graphique et aux feuilles érigées est non seulement très décorative, mais elle est réputée pour ses propriétés dépolluantes et purifiantes de l’air ambiant.

Dans le Feng Shui, le Sansevieria est considéré comme un puissant symbole de protection et de prospérité. Pour profiter de ses vertus, voici quelques conseils d’entretien :

Placez votre Sansevieria dans un endroit lumineux, mais évitez l’exposition directe au soleil, qui pourrait décolorer les feuilles.

Arrosez modérément et assurez-vous que le sol soit bien drainé pour éviter le pourrissement des racines.

Placez cette plante près de votre porte d’entrée, de votre lieu de travail ou de votre chambre pour bénéficier de ses propriétés protectrices et attirer la chance et la prospérité.

Associez votre Sansevieria à d’autres plantes porte-bonheur, comme le Crassula ovata ou la Pachira aquatica, pour créer un véritable jardin de la fortune dans votre intérieur.

5. Le Dracaena ou « arbre du dragon »

Le Dracaena, aussi appelé « arbre du dragon » en raison de sa ressemblance avec un tronc d’arbre et ses feuilles en forme de lance, est une plante d’intérieur originaire d’Afrique et d’Asie. Il existe de nombreuses variétés de Dracaena, aux couleurs et aux formes variées, ce qui en fait une plante très appréciée pour décorer nos intérieurs.

Selon certaines croyances, le Dracaena serait un symbole de force, de résilience et de prospérité. Il est considéré comme une plante dépolluante, capable d’absorber les toxines présentes dans l’air. Pour profiter de ses bienfaits, suivez ces quelques conseils :

Installez votre Dracaena dans un endroit lumineux, mais sans soleil direct, et évitez les courants d’air.

Arrosez régulièrement, en laissant le sol sécher entre deux arrosages, et utilisez de l’eau non calcaire pour éviter les dépôts sur les feuilles.

Apportez un engrais spécifique pour plantes vertes tous les deux mois pour favoriser une croissance vigoureuse.

Placez votre Dracaena près de votre lieu de travail, de votre salon ou de votre chambre pour attirer la fortune et la chance dans votre vie.

Cultiver ces cinq plantes d’intérieur aux vertus porte-bonheur peut non seulement embellir votre maison, mais aussi, selon les croyances, attirer la fortune et la chance dans votre vie. Le Crassula ovata, la Pachira aquatica, la Spathiphyllum, le Sansevieria et le Dracaena sont des plantes faciles à entretenir et qui s’adapteront à la plupart des intérieurs. N’hésitez donc pas à les inviter chez vous et à suivre nos conseils d’entretien pour profiter pleinement de leurs bienfaits.

Et qui sait, peut-être que ces plantes vous porteront chance et vous aideront à réaliser vos rêves les plus fous ? Après tout, comme le disait le célèbre botaniste et jardinier anglais Gertrude Jekyll : « Le jardin est un grand maître. Il nous enseigne la patience et le soin attentif, il nous apprend la confiance et l’humilité, et il nous révèle l’art de la simplicité et du silence. » Alors, pourquoi ne pas tenter l’expérience et créer votre propre jardin de la fortune chez vous ? Bonne chance à vous, et que la nature vous soit favorable !