Bruxelles en hiver : un week-end féerique entre bières, gaufres et marchés de Noël

Bruxelles en décembre, c’est magique !

Entre les effluves de vin chaud et de gaufres, les illuminations féeriques et l’ambiance chaleureuse des marchés de Noël, la capitale belge se pare de ses plus beaux atours pour enchanter les visiteurs.

Laissez-vous tenter par un week-end gourmand et festif au cœur de l’Europe, où bières savoureuses et délices sucrés côtoient l’esprit de Noël dans un cadre historique exceptionnel.

Les marchés de Noël bruxellois : une expérience inoubliable

Au cœur de l’hiver, Bruxelles se transforme en véritable village de Noël. Les Plaisirs d’Hiver, événement phare de la saison, animent la ville du 24 novembre au 31 décembre 2024. Voici un aperçu des principaux sites à ne pas manquer :

La Grand-Place : Joyau architectural de la ville, elle accueille un majestueux sapin et une crèche vivante. Toutes les 30 minutes, un spectacle son et lumière illumine les façades, créant une atmosphère féérique.

Le Marché aux Poissons : C'est le plus grand marché de Noël de Bruxelles avec plus de 200 chalets. Ne manquez pas la grande roue de 55 mètres qui offre une vue imprenable sur la ville illuminée.

La Place Sainte-Catherine : Chaque année, elle met à l'honneur un pays différent. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture et sa gastronomie, le tout dans un décor de manèges vintage.

La Place de la Monnaie : Un espace high-tech vous y attend avec le Dôme, proposant une expérience immersive à 360°.

La Bourse de Bruxelles : Devant ce bâtiment néo-renaissance magnifiquement illuminé, un petit marché pittoresque vous attend.

Pour une expérience guidée, Buendia Tours propose une visite des marchés de Noël incluant une dégustation de gaufres de Liège et de vin chaud. Le parcours de 2h30 commence sur la Grand-Place et se termine dans le quartier Sainte-Catherine, pour un tarif à partir de 21€ par adulte.

Saveurs et délices bruxellois

Un week-end à Bruxelles ne serait pas complet sans une exploration de sa riche gastronomie. Voici quelques incontournables :

Les gaufres belges

Impossible de résister à l’odeur alléchante des gaufres qui flotte dans l’air ! Deux variantes s’offrent à vous :

La gaufre de Bruxelles : rectangulaire et légère, elle se déguste nature ou avec une variété de garnitures.

La gaufre de Liège : plus épaisse et caramélisée, elle est parsemée de grains de sucre.

Pour une expérience authentique, rendez-vous chez Lizzie’s Wafels à Bruges, réputé pour ses gaufres artisanales.

La bière belge

La Belgique est mondialement connue pour ses bières. Profitez de votre séjour pour en découvrir la diversité :

Au Pavillon Leffe sur le Marché aux Poissons, dégustez différentes variétés de cette bière emblématique.

Faites une halte au Brussels Beer Project pour goûter des bières artisanales brassées sur place.

À Gand, le bar Dulle Griet propose une carte impressionnante de bières belges.

Le chocolat belge

Les amateurs de chocolat seront comblés par l’offre bruxelloise. Ne manquez pas de visiter les boutiques de grands chocolatiers comme Neuhaus ou Pierre Marcolini. Pour les plus gourmands, des circuits de dégustation de chocolat sont disponibles à partir de 39€ par adulte.

Autres spécialités à découvrir

Le saumon cuit sur feu de tourbe

Le nougat artisanal

Le genièvre, gin hollandais traditionnel

Pour une expérience culinaire complète, la visite « Hungry Mary » propose une découverte de la bière et du chocolat à Bruxelles, à partir de 90€ par adulte.

Activités et visites incontournables

Au-delà des marchés de Noël, Bruxelles regorge d’attractions à ne pas manquer :

Sites emblématiques

Le Manneken Pis : Cette petite statue d'un garçon en train d'uriner est devenue le symbole de l'esprit frondeur bruxellois.

Les Galeries Royales Saint-Hubert : Cette galerie commerçante du 19ème siècle, magnifiquement décorée pour Noël, est idéale pour le shopping haut de gamme.

Le Musée Magritte : Découvrez l'univers surréaliste du célèbre peintre belge. Une visite guidée par une historienne passionnée rendra l'expérience encore plus enrichissante.

Animations de Noël

La patinoire des Plaisirs d'Hiver : Située sur la place De Brouckère, elle est ouverte de 12h à 17h les lundis, mardis et jeudis.

Les chœurs de Noël : Profitez de concerts de chants traditionnels à la Tour Noire, les samedis et dimanches de 14h à 18h.

Excursions d’une journée

Profitez de votre séjour pour explorer d’autres joyaux belges :

Bruges

Surnommée la « Venise du Nord », Bruges est accessible en 1h de train depuis Bruxelles-Midi. Ne manquez pas :

Le lac de Minnewater et le béguinage

Les canaux pittoresques de Gouden-Handrei et Langerei

La Grand-Place et son beffroi

Les marchés de Noël sur la Grand Place et la Place Simon Stevin

Gand

À seulement 30 minutes de train de Bruxelles, Gand offre :

Une vue imprenable sur les trois tours depuis le Pont Saint-Michel

Une balade en bateau sur les canaux (9€ par personne)

La cathédrale Saint-Bavon et son célèbre retable de « L’Agneau Mystique »

Des marchés de Noël répartis sur plusieurs places : Korenmarkt, Botermarkt, Klein Turkije, et Vrijdagmarkt

Ces excursions sont proposées à partir de 48€ par adulte.

Où se loger à Bruxelles ?

Bruxelles offre un large choix d’hébergements pour tous les budgets. Voici quelques suggestions :

Pillows City Hôtel : Idéalement situé près de la Grand-Place et de la gare.

Dominican : Parfait pour les couples, à proximité des marchés et du quartier commerçant.

Radisson Blu Royal : Excellent choix pour les familles, proche de la Grand-Place et de la patinoire.

Appartements Grand-Place The Looks : Pour ceux qui préfèrent l'indépendance d'un appartement, à 150 mètres de la Grand-Place.

Zoom Hôtel : Situé dans le quartier d'Ixelles, près du métro Louise.

Pour profiter pleinement de l’ambiance festive, privilégiez un hébergement dans le centre historique, entre la Grand-Place et la Place Sainte-Catherine.

Conseils pratiques pour votre séjour

Transport

En train : La gare centrale est à seulement 5 minutes à pied de la Grand-Place.

En avion : L'aéroport de Zaventem est relié à la gare centrale par un train direct.

Dans la ville : Optez pour une carte de métro rechargeable pour vos déplacements.

Budget

Prévoyez un budget un peu plus élevé qu’à l’accoutumée, la Belgique n’étant pas la destination la moins chère d’Europe. Cependant, la qualité des produits et des services justifie généralement ce surcoût.

Réservations

La plupart des visites guidées et activités peuvent être annulées gratuitement jusqu’à 24 heures avant le début de l’expérience. Néanmoins, certaines nécessitent un nombre minimum de participants pour avoir lieu, pensez donc à réserver à l’avance.

Accessibilité

Malheureusement, de nombreuses visites ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Cependant, les transports publics sont généralement proches des points de départ et d’arrivée des visites.

Un week-end inoubliable en perspective

Bruxelles en hiver offre une expérience unique, mêlant traditions séculaires et modernité. Que vous soyez amateur de bière, passionné d’histoire ou simplement en quête de magie de Noël, la capitale belge saura vous séduire. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus, à vous perdre dans les ruelles pittoresques et à échanger avec les locaux, toujours prêts à partager leur amour pour leur ville. Et qui sait, peut-être repartirez-vous avec l’envie de revenir explorer davantage ce pays aux multiples facettes, entre les plages de la mer du Nord et les forêts des Ardennes. Bruxelles n’est que le début d’une belle aventure belge !