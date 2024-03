Box internet : pourquoi il est essentiel de l’éteindre avant de partir en vacances

Chaque année, des millions de Français partent en vacances, laissant derrière eux leur domicile et tous les appareils électriques qui s’y trouvent.

Parmi ces équipements, on retrouve la box internet, souvent considérée comme un élément inoffensif et négligé par les vacanciers.

Pourtant, éteindre sa box avant de partir en vacances présente de nombreux avantages, tant pour la sécurité de votre habitation que pour votre porte-monnaie et l’environnement.

Nous allons vous expliquer en détail pourquoi il est préférable de débrancher votre box internet avant de vous absenter pour une longue période.

Préserver la sécurité de votre domicile

Tout d’abord, éteindre votre box internet peut contribuer à renforcer la sécurité de votre maison ou de votre appartement.

En effet, les cybercriminels sont de plus en plus nombreux et toujours à l’affût de nouvelles failles à exploiter pour accéder aux données de leurs victimes. L’une des cibles privilégiées de ces malfaiteurs est le réseau Wi-Fi domestique, qui peut être vulnérable à différentes attaques si des mesures de sécurité adéquates ne sont pas prises. Parmi ces attaques, on trouve notamment :

: les pirates peuvent tenter de deviner le mot de passe de votre réseau Wi-Fi en utilisant des logiciels de force brute ou en exploitant les faiblesses des protocoles de sécurité obsolètes. Les attaques par relais : cette technique consiste à intercepter et détourner les signaux Wi-Fi pour accéder aux données transmises entre votre box et vos appareils connectés.

: cette technique consiste à intercepter et détourner les signaux Wi-Fi pour accéder aux données transmises entre votre box et vos appareils connectés. Le spoofing, c’est-à-dire la création d’un faux réseau Wi-Fi se faisant passer pour le vôtre, afin de tromper les utilisateurs et récupérer leurs informations de connexion.

En éteignant votre box internet avant de partir en vacances, vous supprimez tout simplement la cible de ces attaques, rendant ainsi impossible l’accès à votre réseau Wi-Fi et protégeant vos données personnelles. De plus, cela permet de sécuriser les objets connectés de votre domicile, tels que les caméras de surveillance ou les alarmes, qui pourraient être piratés et utilisés à des fins malveillantes.

Économiser de l’énergie et réduire votre facture d’électricité

Outre la sécurité, éteindre votre box internet avant de vous absenter a un impact positif sur votre consommation d’énergie et votre facture d’électricité.

En effet, bien que la consommation d’énergie d’une box internet soit généralement faible, elle peut tout de même représenter un coût non négligeable, surtout si vous êtes absent pendant une longue période. Selon certaines estimations, une box consomme en moyenne entre 30 et 50 watts par heure, soit entre 720 et 1200 watts par jour. Sur la durée d’un mois, cela représente entre 21,6 et 36 kilowatts-heures (kWh), ce qui peut représenter un coût d’environ 5 à 8 euros sur votre facture d’électricité.

En débranchant votre box, vous évitez donc cette consommation inutile et réalisez des économies sur votre facture d’électricité. De plus, cette démarche s’inscrit dans une démarche écologique, puisque vous contribuez ainsi à réduire la consommation globale d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité.

Prévenir les risques d’incendie et de surtension

Éteindre sa box internet avant de partir en vacances permet de prévenir certains risques domestiques, tels que les incendies ou les surtensions électriques.

Les incendies : bien que rares, les incendies liés aux équipements électriques sont toujours possibles. En effet, un dysfonctionnement de votre box, une surchauffe ou un court-circuit peuvent provoquer un départ de feu. Éteindre et débrancher votre box réduit donc ce risque. Les surtensions : les surtensions électriques, c’est-à-dire les augmentations soudaines et temporaires de la tension du réseau électrique, peuvent endommager vos appareils et provoquer des pannes ou des dysfonctionnements. En cas d’orage, par exemple, la foudre peut provoquer des surtensions qui peuvent affecter votre box. En la débranchant avant de partir, vous évitez ce risque et protégez ainsi votre équipement.

En somme, éteindre votre box internet avant de partir en vacances permet de prévenir ces risques et de protéger votre domicile et vos biens.

Assurer la longévité de votre box internet

Enfin, éteindre votre box internet avant de partir en vacances peut contribuer à prolonger sa durée de vie et assurer son bon fonctionnement sur le long terme.

En effet, laisser votre box allumée en permanence, même lorsque vous ne l’utilisez pas, peut entraîner une usure prématurée de ses composants électroniques et mécaniques. La chaleur dégagée par les appareils en fonctionnement, notamment par les processeurs et les disques durs, peut en effet provoquer une dégradation de ces composants et réduire ainsi leur durée de vie. De plus, laisser votre box allumée en permanence peut augmenter les risques de surchauffe et de pannes.

En éteignant votre box, vous lui offrez ainsi une période de repos bien méritée, permettant de préserver ses composants et de garantir un fonctionnement optimal lors de votre retour de vacances. Cela vous évite de devoir investir prématurément dans l’achat d’une nouvelle box en cas de panne ou de dysfonctionnement.

D’ailleurs, éteindre votre box avant de partir en vacances permet de réaliser des mises à jour et des maintenances plus régulières. En effet, les fournisseurs d’accès à internet proposent fréquemment des mises à jour logicielles pour améliorer les performances de leurs équipements, corriger des failles de sécurité ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. En redémarrant votre box à votre retour de vacances, vous vous assurez ainsi de bénéficier des dernières mises à jour et de disposer d’un équipement toujours à jour et performant.

éteindre sa box internet avant de partir en vacances est une démarche simple, rapide et bénéfique à plusieurs niveaux. Vous renforcez la sécurité de votre domicile et de vos données, réalisez des économies d’énergie et d’argent, prévenez les risques domestiques tels que les incendies et les surtensions, et assurez la longévité de votre équipement. Alors, avant de boucler vos valises et de vous envoler vers des horizons ensoleillés, n’oubliez pas de débrancher votre box et de profiter pleinement de vos vacances l’esprit tranquille.