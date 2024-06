 Bouturer des dahlias : voici comment réussir ses boutures pour avoir un jardin fleuri !

Le dahlia, cette magnifique fleur aux mille facettes, est un incontournable des jardins français.

Avec ses coloris variés et ses formes en pompons, étoiles ou simples pétales, elle apporte une touche de gaieté et d’originalité à nos massifs.

Si vous êtes un passionné de jardinage et que vous souhaitez multiplier vos dahlias, sachez que la bouture est une technique simple et efficace pour y parvenir.

Nous vous dévoilons toutes les astuces pour réussir vos boutures de dahlias et ainsi obtenir un jardin fleuri et éclatant de couleurs.

Les bases de la bouture de dahlias : choisir le bon moment et les bons outils

Pour commencer, il est important de bien préparer ses boutures de dahlias. La première étape consiste à choisir le bon moment pour les réaliser. En effet, la période idéale pour bouturer des dahlias se situe entre le début du printemps et la fin de l’été. À ce moment, les plantes sont en pleine croissance et les tiges sont suffisamment développées pour être coupées.

Les outils nécessaires : Pour bouturer vos dahlias, vous aurez besoin d’un sécateur propre et bien affûté, d’un couteau, de pots de culture remplis de terreau spécial bouture, d’un pulvérisateur d’eau et éventuellement d’un stimulateur racinaire. Le choix de la tige à bouturer : Sélectionnez une tige saine et vigoureuse sur votre pied de dahlia. Privilégiez une tige avec un œil ou un bourgeon bien visible, car c’est à partir de cet œil que se développeront les nouvelles racines et pousses. La coupe de la bouture : Utilisez votre sécateur pour couper la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud (l’endroit où les feuilles sont attachées à la tige). Veillez à effectuer une coupe nette et propre, sans écraser la tige.

La préparation de la bouture pour favoriser l’enracinement

Une fois que vous avez coupé la tige de dahlia, il est crucial de la préparer correctement pour favoriser son enracinement. Voici les étapes à suivre :

Suppression des feuilles inutiles : Enlevez les feuilles situées à la base de la tige, en prenant soin de ne pas abîmer l’œil ou le bourgeon. Conservez uniquement les deux à trois premières feuilles du haut, plus petites et moins gourmandes en énergie. Taille de la bouture : Raccourcissez la bouture à environ 5 cm au-dessus du dernier nœud conservé. Cela permettra de concentrer l’énergie de la plante dans le développement des racines et des nouvelles pousses. Application d’un stimulateur racinaire (facultatif) : Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer un stimulateur racinaire sur la partie inférieure de la tige. Ce produit, disponible en jardinerie, favorise la formation des racines et accélère l’enracinement de la bouture.

La mise en place de la bouture dans son pot de culture

La prochaine étape consiste à installer la bouture de dahlia dans son pot de culture. Voici comment procéder :

Préparation du pot de culture : Remplissez un pot de culture d’environ 10 cm de diamètre avec du terreau spécial bouture. Tassez légèrement le terreau et arrosez-le pour qu’il soit bien humide, mais pas détrempé. Plantation de la bouture : Faites un trou au centre du pot à l’aide de votre doigt ou d’un crayon. Insérez délicatement la bouture de dahlia dans le trou, en veillant à ce que le nœud supérieur soit en contact avec le terreau. Tassez légèrement autour de la tige pour bien l’ancrer dans le terreau. Arrosage et entretien : Arrosez régulièrement la bouture pour maintenir le terreau humide. Pulvérisez de l’eau sur les feuilles pour éviter qu’elles ne se dessèchent. Placez le pot de culture à l’abri du soleil direct et des courants d’air, dans un endroit lumineux et chaud (environ 20°C).

Le suivi et la transplantation des boutures de dahlias

Après environ 3 à 4 semaines, vos boutures de dahlias devraient avoir développé de nouvelles racines et pousses. Vous pouvez alors procéder à leur transplantation dans des pots plus grands ou directement en pleine terre, selon vos préférences :

Transplantation en pot : Remplissez un pot de 20 cm de diamètre avec un mélange de terreau et de compost. Faites un trou au centre du pot et insérez-y délicatement la bouture enracinée. Tassez le substrat autour de la tige et arrosez généreusement. Transplantation en pleine terre : Choisissez un emplacement ensoleillé et bien drainé pour planter vos dahlias. Préparez le sol en le bêchant et en incorporant du compost. Faites un trou d’environ 20 cm de profondeur et placez-y la bouture enracinée. Comblez le trou avec de la terre et arrosez abondamment.

Après la transplantation, continuez à arroser régulièrement vos dahlias et veillez à maintenir le sol humide, sans excès d’eau. Pour favoriser une floraison abondante et prolongée, pensez à apporter un engrais riche en potasse et en phosphore. N’hésitez pas à pincer les tiges (supprimer les extrémités) pour stimuler la ramification et ainsi obtenir des plantes plus compactes et florifères.

Les astuces pour réussir ses boutures de dahlias à coup sûr

Même si la bouture de dahlias est une technique relativement simple, il est toujours utile de connaître quelques astuces pour maximiser vos chances de succès. Voici nos conseils pour vous aider à réussir vos boutures :

Choisissez des pieds-mères sains et vigoureux : Pour obtenir des boutures de qualité, il est essentiel de prélever les tiges sur des dahlias en bonne santé, sans signe de maladie ou de parasite.

: Pour obtenir des boutures de qualité, il est essentiel de prélever les tiges sur des dahlias en bonne santé, sans signe de maladie ou de parasite. Hygiène et propreté : Veillez à bien nettoyer et désinfecter vos outils de coupe avant de réaliser vos boutures. Cela permet d’éviter la transmission de maladies ou de champignons à vos jeunes plants.

: Veillez à bien nettoyer et désinfecter vos outils de coupe avant de réaliser vos boutures. Cela permet d’éviter la transmission de maladies ou de champignons à vos jeunes plants. N’hésitez pas à réaliser plusieurs boutures : Même si la bouture de dahlias a généralement un bon taux de réussite, il est toujours préférable de multiplier les essais pour pallier d’éventuels échecs. De plus, cela vous permettra d’obtenir un nombre suffisant de plants pour garnir votre jardin.

: Même si la bouture de dahlias a généralement un bon taux de réussite, il est toujours préférable de multiplier les essais pour pallier d’éventuels échecs. De plus, cela vous permettra d’obtenir un nombre suffisant de plants pour garnir votre jardin. Surveillez régulièrement vos boutures : Les jeunes plants sont plus sensibles aux maladies et aux attaques de parasites. N’hésitez pas à vérifier l’état de vos boutures régulièrement et à intervenir rapidement en cas de problème.

Les variétés de dahlias à privilégier pour la bouture

Il existe de nombreuses variétés de dahlias, certaines étant plus adaptées à la bouture que d’autres. Voici quelques variétés particulièrement recommandées pour cette technique de multiplication :

Dahlia ‘Bishop of Llandaff’ : Cette variété est très prisée pour ses fleurs rouge écarlate et son feuillage pourpre, contrastant magnifiquement avec les autres plantes du jardin. Facile à bouturer, elle est résistante aux maladies et aux parasites.

: Cette variété est très prisée pour ses fleurs rouge écarlate et son feuillage pourpre, contrastant magnifiquement avec les autres plantes du jardin. Facile à bouturer, elle est résistante aux maladies et aux parasites. Dahlia cactus : Les dahlias cactus se caractérisent par leurs fleurs aux pétales longs et effilés, donnant un aspect échevelé et original. Ils se bouturent facilement et offrent une grande diversité de couleurs, du blanc pur au rouge foncé en passant par le jaune ou le rose.

: Les dahlias cactus se caractérisent par leurs fleurs aux pétales longs et effilés, donnant un aspect échevelé et original. Ils se bouturent facilement et offrent une grande diversité de couleurs, du blanc pur au rouge foncé en passant par le jaune ou le rose. Dahlia pompon : Avec leurs fleurs en forme de petite boule, les dahlias pompon sont parfaits pour créer des massifs colorés et structurés. Ils se bouturent aisément et existent en de nombreux coloris, unis ou bicolores.

Mais n’hésitez pas à tenter l’expérience avec d’autres variétés de dahlias, car la bouture est une technique accessible à tous et permettant de multiplier facilement vos plantes favorites.

La bouture de dahlias est une méthode simple et efficace pour obtenir un jardin fleuri et coloré. En suivant nos conseils et astuces, vous pourrez multiplier vos dahlias préférés et ainsi embellir vos massifs, vos bordures ou vos potées. Ne vous laissez pas intimider par cette technique, car elle est à la portée de tous les jardiniers, amateurs ou confirmés. Alors, à vos sécateurs, et bon bouturage !