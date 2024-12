Bons plans immobiliers : 5 villes où investir moins de 150 000€ dans des logements performants

Le marché immobilier évolue rapidement, poussant les investisseurs à repenser leurs stratégies.

Entre la flambée des prix dans certaines métropoles et les nouvelles réglementations énergétiques, dénicher la perle rare devient un véritable défi.

Pourtant, des opportunités existent encore pour qui sait où chercher.

Découvrez cinq villes françaises où il est possible d’acquérir des biens immobiliers performants sans se ruiner.

L’importance croissante de la performance énergétique

Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi la performance énergétique est devenue un critère incontournable pour les investisseurs avisés.

Le DPE, nouveau baromètre de l’immobilier

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) n’est plus une simple formalité administrative. Il est désormais au cœur des préoccupations des locataires et des propriétaires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il impacte directement le portefeuille des occupants.

Les locataires, de plus en plus sensibilisés aux questions environnementales et économiques, scrutent attentivement ce fameux DPE. Un logement bien noté promet des factures d’énergie allégées, un argument de poids dans un contexte de hausse des prix de l’énergie.

Les atouts des logements classés A

Investir dans un bien classé A, c’est se positionner sur le haut du panier en termes de performance énergétique. Ces logements offrent plusieurs avantages :

Des économies substantielles pour les locataires sur leurs factures d’énergie

La possibilité pour le propriétaire d’ajuster les loyers à la hausse, améliorant ainsi la rentabilité de l’investissement

Une attractivité accrue sur un marché saturé de logements énergivores

L’évitement de travaux coûteux de rénovation énergétique dans les années à venir

Face au calendrier d’interdiction de mise en location des passoires thermiques, opter pour un logement performant dès l’achat s’avère être une stratégie gagnante à long terme.

Top 5 des villes où investir malin

Passons maintenant au cœur du sujet : les cinq villes où il est encore possible de dénicher des biens immobiliers performants à moins de 150 000 euros. Ces opportunités sont rares, mais elles existent bel et bien.

1. Angoulême : le charme de la Charente à prix doux

Nichée au cœur de la Charente, Angoulême offre un cadre de vie agréable et des opportunités immobilières intéressantes. La ville, connue pour son festival de la bande dessinée, attire de plus en plus d’investisseurs avisés.

Opportunité à saisir : Des studios flambant neufs de 38 m², classés A, sont disponibles pour 138 500 euros. Ces biens, livrés en 2022, incluent même une place de parking, un atout non négligeable en centre-ville.

L’investissement dans le neuf à Angoulême présente plusieurs avantages :

Une garantie de performance énergétique optimale

Des frais de notaire réduits

La possibilité de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux

2. Toulouse : le dynamisme du quartier Borderouge

La Ville Rose ne cesse d’attirer de nouveaux habitants, séduits par son dynamisme économique et sa qualité de vie. Le quartier Borderouge, en pleine mutation, offre des opportunités d’investissement particulièrement intéressantes.

Le bon plan : Des deux-pièces de 43 m², agrémentés d’une terrasse de 12 m², sont proposés à 100 000 euros, parking inclus. Ces biens, situés dans un quartier en devenir, promettent une belle plus-value à moyen terme.

Investir à Borderouge, c’est miser sur :

Un quartier en plein essor avec de nombreux aménagements prévus

La proximité du métro, un atout majeur pour la location

Un potentiel de valorisation important dans les années à venir

3. Mérignac : aux portes de Bordeaux

Limitrophe de Bordeaux, Mérignac bénéficie de l’attractivité de la métropole girondine tout en offrant des prix plus abordables. Après une hausse significative des prix ces dernières années, le marché semble se stabiliser, offrant de belles opportunités aux investisseurs.

L’affaire à ne pas manquer : Dans le quartier Capeyron, des studios classés A de 30 m² sont disponibles pour 140 400 euros. Ces biens, alliant performance énergétique et localisation stratégique, présentent un excellent potentiel locatif.

Les atouts de Mérignac pour l’investissement :

La proximité immédiate de Bordeaux et de son bassin d’emploi

La présence de l’aéroport international, générateur d’activité économique

Un marché locatif dynamique, porté par les étudiants et les jeunes actifs

4. Nice : la Côte d’Azur accessible

Contrairement aux idées reçues, il est encore possible d’investir à Nice sans se ruiner. La capitale azuréenne, prisée des touristes et des investisseurs internationaux, offre des opportunités intéressantes pour qui sait chercher.

La bonne affaire : Des studios de 25 m², classés A, sont disponibles pour 129 000 euros dans une résidence récente construite en 2017. Ces biens, bénéficiant d’une excellente performance énergétique, sont parfaits pour de la location saisonnière ou étudiante.

Pourquoi investir à Nice :

Un marché locatif dynamique toute l’année

Une ville attractive pour les étudiants et les touristes

Des prix qui résistent bien à l’érosion, garantissant une bonne valorisation du capital

5. Marseille : cap sur la Joliette

La cité phocéenne, en pleine transformation, offre de belles opportunités d’investissement, notamment dans le quartier de la Joliette. Ce secteur, au cœur du projet Euroméditerranée, connaît un renouveau spectaculaire.

L’opportunité à saisir : Des deux-pièces de 38 m², bien isolés, sont disponibles pour 150 000 euros. Ces biens offrent une rentabilité brute moyenne de 5,1%, un chiffre attractif dans le contexte actuel.

Les avantages d’investir à la Joliette :

Un quartier en pleine mutation, prometteur en termes de plus-value

La proximité du Vieux-Port et des zones d’activités économiques

Une demande locative soutenue, portée par les jeunes actifs et les étudiants

Stratégies d’investissement : neuf vs ancien

Face à ces opportunités, deux stratégies s’offrent aux investisseurs :

L’option du neuf : la sécurité avant tout

Investir dans le neuf, comme à Angoulême ou Nice, c’est opter pour la tranquillité d’esprit. Les logements récents, classés A, garantissent :

Une conformité aux dernières normes énergétiques

Des charges de copropriété généralement plus faibles

L’absence de travaux à prévoir à court et moyen terme

La rénovation de l’ancien : pour les investisseurs aguerris

Certains investisseurs expérimentés préfèrent acheter des biens anciens pour les rénover. Cette stratégie peut s’avérer payante, notamment à Marseille ou Toulouse, où le potentiel de valorisation est important. Elle nécessite cependant :

Une bonne connaissance du marché local

Des compétences en gestion de travaux

Une capacité à anticiper les coûts de rénovation

Perspectives d’avenir pour l’investissement immobilier

L’investissement dans des logements performants à moins de 150 000 euros représente une opportunité intéressante dans le contexte actuel. Cependant, il est crucial de rester vigilant et de bien étudier le marché local avant de se lancer.

Les villes moyennes, comme Angoulême ou Mérignac, pourraient continuer à attirer les investisseurs dans les années à venir. Leur qualité de vie, couplée à des prix encore abordables, en fait des cibles de choix pour ceux qui cherchent à diversifier leur patrimoine immobilier.

Par ailleurs, la question de la performance énergétique restera centrale. Les investisseurs auraient tout intérêt à anticiper les futures réglementations en privilégiant dès maintenant les logements les mieux notés.

Enfin, la digitalisation croissante de l’économie pourrait redistribuer les cartes de l’attractivité territoriale. Des villes jusqu’ici moins prisées pourraient connaître un regain d’intérêt, offrant de nouvelles opportunités aux investisseurs à l’affût.

L’immobilier reste un investissement de long terme. En choisissant judicieusement sa ville et son bien, il est encore possible de réaliser de belles opérations, même avec un budget limité. La clé réside dans une analyse approfondie du marché et une vision claire de ses objectifs d’investissement.