Adieu moustiques : découvrez la bergamote sauvage et le Plectranthus coloïdes, les plantes à adopter sur votre balcon!

Il est enfin là : l’été, ses soirées en terrasse, ses apéros entre amis…

et ses moustiques qui viennent perturber la quiétude de ces moments agréables.

Mais saviez-vous qu’il existe des plantes capables de les tenir à distance?

Oubliez les traditionnelles lavande et menthe, et découvrez la bergamote sauvage et le Plectranthus coloïdes, deux plantes aux propriétés répulsives qui sauront vous protéger des nuisibles tout en offrant de nombreux autres avantages.

Dans cet article, on vous dit tout sur ces deux plantes méconnues mais très efficaces contre les moustiques.

La bergamote sauvage : une plante aux multiples vertus

La bergamote sauvage, appelée Monarde fistuleuse, est une plante originaire d’Amérique du Nord. Elle est de la famille des Lamiacées, comme la menthe, et possède des feuilles dentelées et des fleurs tubulaires aux couleurs vives. Ses propriétés répulsives contre les moustiques ne sont qu’un des nombreux atouts de cette plante.

Pourquoi la bergamote sauvage est-elle efficace contre les moustiques?

La bergamote sauvage dégage une odeur citronnée qui est très désagréable pour les moustiques. En effet, ces derniers sont attirés par le CO2 que nous expirons, et l’odeur de cette plante vient perturber leur odorat.

qui est très désagréable pour les moustiques. En effet, ces derniers sont attirés par le CO2 que nous expirons, et l’odeur de cette plante vient perturber leur odorat. De plus, la bergamote sauvage contient de l’eugénol, une molécule présente dans le clou de girofle, qui possède des propriétés répulsives avérées.

Outre son action anti-moustique, la bergamote sauvage possède des propriétés médicinales. Elle est notamment utilisée pour :

Soulager les problèmes digestifs, en infusion ou en décoction

Apaiser les maux de tête grâce à son action anti-inflammatoire

Diminuer les symptômes du rhume et de la grippe, en inhalation

Le Plectranthus coloïdes, un allié redoutable contre les moustiques

Le Plectranthus coloïdes, connu sous le nom de géranium répulsif des moustiques, fait partie de la famille des Labiées. Originaire d’Afrique du Sud, cette plante présente des feuilles duveteuses et des fleurs tubulaires blanchâtres ou mauves. Elle est très appréciée pour son efficacité à tenir les moustiques à distance.

Pourquoi le Plectranthus coloïdes est-il un répulsif naturel contre les moustiques?

Le Plectranthus coloïdes dégage une odeur caractéristique qui rappelle celle du camphre. Cette odeur est très désagréable pour les moustiques et les éloigne efficacement.

qui rappelle celle du camphre. Cette odeur est très désagréable pour les moustiques et les éloigne efficacement. La plante contient des molécules répulsives qui se diffusent dans l’air et perturbent le système olfactif des moustiques, les empêchant ainsi de nous détecter.

En plus de son action anti-moustique, le Plectranthus coloïdes possède des propriétés médicinales. Traditionnellement, il est utilisé pour :

Soulager les inflammations cutanées, en application locale

Traiter les problèmes digestifs, sous forme d’infusion

Apaiser les douleurs articulaires, grâce à son action anti-inflammatoire

Comment cultiver et entretenir ces plantes sur son balcon?

La bergamote sauvage et le Plectranthus coloïdes sont des plantes faciles à cultiver et à entretenir. Voici quelques conseils pour les installer sur votre balcon :

Choisir le bon emplacement

La bergamote sauvage apprécie les lieux ensoleillés , mais peut tolérer la mi-ombre. Préférez un sol bien drainé pour éviter que les racines ne pourrissent.

, mais peut tolérer la mi-ombre. Préférez un sol bien drainé pour éviter que les racines ne pourrissent. Le Plectranthus coloïdes, quant à lui, préfère les emplacements mi-ombragés et les sols légèrement humides.

Entretenir les plantes

Arrosez régulièrement ces plantes, surtout en période de sécheresse. Veillez à ne pas trop les arroser pour éviter les problèmes de pourriture des racines.

Taillez légèrement les plantes après la floraison pour stimuler leur croissance et les maintenir en bonne santé.

Multiplier les plantes

La bergamote sauvage se multiplie facilement par semis ou par division des touffes au printemps ou à l’automne.

ou par au printemps ou à l’automne. Le Plectranthus coloïdes peut être multiplié par bouturage de tiges au printemps ou en été.

En suivant ces conseils, vous pourrez profiter de ces deux plantes anti-moustiques sur votre balcon tout en bénéficiant de leurs propriétés médicinales. De plus, leur beauté et leur parfum agréable viendront embellir votre espace extérieur et apporter une touche de fraîcheur à vos soirées d’été.

Quelques astuces supplémentaires pour éloigner les moustiques

Si la bergamote sauvage et le Plectranthus coloïdes sont d’excellents répulsifs naturels, voici quelques autres astuces pour mieux protéger votre balcon et vos soirées des moustiques :

Éliminez les sources d’eau stagnante

Les moustiques pondent leurs œufs dans l’eau stagnante. Veillez donc à éliminer toutes les sources d’eau stagnante autour de votre balcon, comme les soucoupes des pots de fleurs, les gouttières bouchées ou les objets pouvant retenir l’eau de pluie.

Installez des moustiquaires

Pour protéger votre intérieur des moustiques, pensez à installer des moustiquaires aux fenêtres et aux portes donnant sur l’extérieur. Vous pouvez utiliser des moustiquaires pour protéger votre coin repas sur le balcon.

Utilisez des répulsifs naturels

En complément des plantes anti-moustiques, vous pouvez utiliser des répulsifs naturels à base d’huiles essentielles, comme l’huile essentielle de citronnelle, d’eucalyptus citronné ou de lavande. Vous pouvez les diffuser dans l’air ou les appliquer sur votre peau après les avoir diluées dans une huile végétale.

Adoptez des gestes préventifs

Portez des vêtements longs et amples, de couleur claire, pour limiter les piqûres de moustiques. Évitez les parfums et les produits cosmétiques à l’odeur sucrée, qui peuvent attirer les moustiques.

En combinant ces différentes astuces avec la présence de la bergamote sauvage et du Plectranthus coloïdes sur votre balcon, vous devriez pouvoir profiter pleinement de vos soirées d’été sans être importuné par les moustiques. Et en cas de piqûres, n’oubliez pas que ces deux plantes possèdent des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires pour soulager les démangeaisons!

En résumé, la bergamote sauvage et le Plectranthus coloïdes sont deux plantes aux propriétés répulsives très efficaces contre les moustiques. Faciles à cultiver et à entretenir, elles offrent de nombreux autres avantages, tant esthétiques que médicinaux. Alors n’hésitez plus et adoptez-les sur votre balcon pour profiter sereinement de vos soirées d’été en extérieur!

Et si vous souhaitez aller plus loin dans la protection de votre espace extérieur contre les moustiques, n’hésitez pas à consulter des ouvrages spécialisés ou à demander conseil à un jardinier professionnel. Ils pourront vous aider à choisir les meilleures plantes pour votre balcon et à mettre en place les astuces les plus adaptées à votre situation. Bon été sans moustiques!