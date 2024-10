7 plantes increvables pour les jardiniers qui n’ont pas la main verte

Vous rêvez d’un intérieur verdoyant mais vous avez la main un peu trop verte ? Pas de panique !

Certaines plantes sont de véritables championnes de la survie, capables de tenir bon même quand on les oublie.

Fini les remords face aux cadavres végétaux et bonjour la jungle d’intérieur sans effort.

Découvrez 7 plantes qui pardonneront vos oublis d’arrosage et égayeront votre maison sans vous stresser.

1. La plante serpent, reine de l’endurance

Commençons notre tour d’horizon par une véritable championne toutes catégories : la plante serpent (Sansevieria trifasciata). Aussi connue sous le doux nom de « langue de belle-mère », cette plante est un véritable caméléon de l’adaptation.

Voici pourquoi elle mérite sa place d’honneur :

Une résistance à toute épreuve : elle peut supporter des semaines de négligence sans broncher.

Un besoin d’eau minime : un arrosage occasionnel lui suffit amplement.

Une adaptabilité lumineuse impressionnante : du plein soleil à la pénombre, elle s’en accommode.

L’entretien de cette plante est un jeu d’enfant. Idéalement, arrosez-la une fois par semaine en été, mais ne vous inquiétez pas si vous oubliez : elle peut tenir 2 à 3 semaines sans eau. En hiver, un arrosage mensuel suffit. Pour son bien-être optimal, offrez-lui un terreau bien drainé et un rempotage tous les 2 à 3 ans.

2. L’arbre de Jade, le champion des réserves d’eau

L’arbre de Jade (Crassula ovata) est un autre expert de la survie. Cette plante succulente a plus d’un tour dans son sac pour résister à la sécheresse :

Des réserves d’eau impressionnantes : ses racines et ses feuilles charnues stockent l’eau comme des chameaux végétaux.

Une résistance à long terme : elle peut tenir longtemps sans arrosage régulier.

Pour prendre soin de votre arbre de Jade, placez-le dans un endroit lumineux, mais évitez le soleil direct qui pourrait brûler ses feuilles. Un arrosage toutes les 2 à 3 semaines suffit généralement, en laissant bien sécher le sol entre deux arrosages. En hiver, espacez encore plus les arrosages.

3. Le pothos doré, le lierre du diable increvable

Le pothos doré (Epipremnum aureum), surnommé « lierre du diable », est une plante grimpante qui allie beauté et résistance :

Une robustesse à toute épreuve : il supporte bien les oublis d’arrosage.

Une adaptabilité lumineuse : il pousse dans presque toutes les conditions de luminosité.

Un entretien minimal : parfait pour les jardiniers débutants ou distraits.

Pour garder votre pothos en pleine forme, arrosez-le quand le sol est sec au toucher. Avant de partir en vacances, donnez-lui un bon arrosage et il tiendra le coup jusqu’à votre retour. Un rempotage tous les 2 ans et un peu d’engrais de temps en temps suffiront à le garder heureux.

4. L’evergreen chinois, le décorateur d’intérieur

L’evergreen chinois (Aglaonema) est une plante d’intérieur qui allie esthétique et résistance :

Un feuillage ornemental : ses feuilles tachetées apportent une touche décorative à votre intérieur.

Une tolérance à toutes les expositions : de l’ombre à la lumière vive, il s’adapte.

Une robustesse éprouvée : on le trouve souvent dans les centres commerciaux, preuve de sa résistance.

Pour prendre soin de votre evergreen chinois, arrosez-le modérément, en laissant sécher légèrement le sol entre deux arrosages. Il apprécie une atmosphère humide, donc n’hésitez pas à vaporiser ses feuilles de temps en temps. Un rempotage tous les 2 à 3 ans suffira à le maintenir en bonne santé.

5. La fleur de lune, l’amie des voyageurs

La fleur de lune (Spathiphyllum) est la plante idéale pour ceux qui sont souvent absents :

Un feuillage luxuriant : ses feuilles vert foncé apportent une touche tropicale à votre intérieur.

Des fleurs élégantes : ses fleurs blanches en forme de voile illuminent la pièce.

Une résistance aux absences : elle supporte bien les périodes sans arrosage.

Pour garder votre fleur de lune heureuse, placez-la dans un endroit lumineux mais sans soleil direct. Avant un long voyage, arrosez-la abondamment et elle tiendra le coup jusqu’à votre retour. En temps normal, arrosez-la quand le sol commence à sécher en surface. Un rempotage tous les 2 ans et un peu d’engrais au printemps et en été suffiront à la maintenir en pleine forme.

6. Le figuier lyre, le géant résistant

Le figuier lyre (Ficus lyrata) est une plante imposante qui apporte une touche tropicale à votre intérieur :

Un port majestueux : ses grandes feuilles en forme de lyre en font un élément décoratif de choix.

Une durabilité impressionnante : il peut supporter de longues périodes sans arrosage.

Une adaptabilité lumineuse : il s’adapte à différentes conditions de luminosité.

Pour prendre soin de votre figuier lyre, placez-le dans un endroit lumineux mais à l’abri du soleil direct. Arrosez-le quand les premiers centimètres du sol sont secs. Il apprécie une atmosphère humide, donc n’hésitez pas à vaporiser ses feuilles régulièrement. Un rempotage tous les 2 à 3 ans et un apport d’engrais au printemps et en été lui permettront de rester en pleine santé.

7. Le monstera, la star des intérieurs jungle

Le monstera (Monstera deliciosa) est devenu la coqueluche des amateurs de décoration d’intérieur :

Un feuillage spectaculaire : ses grandes feuilles découpées sont son atout charme.

Une taille imposante : il peut devenir très volumineux avec le temps.

Une préférence pour l’ombre : il s’épanouit dans les endroits ombragés.

Pour garder votre monstera heureux, placez-le dans un coin ombragé de votre maison. Avant de partir en vacances, arrosez-le copieusement et il tiendra le coup jusqu’à votre retour. En temps normal, arrosez-le quand le sol commence à sécher en surface. Un tuteur peut être nécessaire pour soutenir ses tiges au fur et à mesure de sa croissance. Un rempotage tous les 2 à 3 ans et un apport d’engrais au printemps et en été lui permettront de rester en pleine forme.

Bonus : 5 autres plantes résistantes pour diversifier votre jungle intérieure

Si vous souhaitez élargir votre collection de plantes increvables, voici 5 autres espèces qui méritent votre attention :

1. Le ZZ Plant (Zamioculcas zamiifolia)

Cette plante originaire d’Afrique de l’Est est un véritable champion de la survie :

Arrosage minimal : une fois par mois en hiver, une fois par semaine le reste du temps.

Supporte les oublis : peut tenir 2 à 3 semaines sans eau.

Tolère le manque de lumière : idéal pour les coins sombres.

2. L’Aspidistra elatior

Surnommée « plante en fonte » pour sa robustesse, l’Aspidistra est parfaite pour les jardiniers distraits :

Arrosage espacé : tous les 15 jours en hiver, tous les 10 jours en été.

Peu exigeante en lumière : supporte la mi-ombre à l’ombre.

Astuce : peut être placée à l’extérieur pour profiter de la pluie.

3. La plante araignée (Chlorophytum comosum)

Cette plante aux longues feuilles retombantes est aussi décorative que résistante :

Arrosage flexible : théoriquement tous les 10 jours, mais peut tenir plus longtemps.

S’adapte aux pièces peu lumineuses.

Facile à bouturer : idéale pour multiplier vos plantes.

4. La chaîne des cœurs (Ceropegia woodii)

Cette plante succulente aux feuilles en forme de cœur est parfaite pour les jardinières suspendues :

Arrosage modéré : tous les 10 jours environ.

Supporte le soleil direct et une forte luminosité.

Port retombant : idéale pour les étagères ou les suspensions.

5. Le Schefflera (Heptapleurum arboricola)

Aussi appelé « arbre ombrelle », le Schefflera est une plante robuste et décorative :

Arrosage : quand la terre est sèche, maximum une fois par semaine en été.

Moins exigeant qu’un ficus ou un palmier.

Préfère un emplacement lumineux sans soleil direct.

Conseils pour réussir avec vos plantes increvables

Même si ces plantes sont résistantes, quelques gestes simples peuvent les aider à s’épanouir :

Observez vos plantes : apprenez à reconnaître les signes de stress hydrique (feuilles qui flétrissent ou jaunissent). Adaptez l’arrosage à la saison : réduisez la fréquence en hiver quand la croissance ralentit. Utilisez un substrat adapté : un mélange bien drainant évitera les excès d’eau. Nettoyez les feuilles : un coup de chiffon humide de temps en temps aide la plante à mieux respirer. Surveillez les parasites : même les plantes résistantes peuvent être attaquées. Inspectez-les régulièrement.

Avec ces 7 plantes increvables (et les 5 bonus), vous avez toutes les cartes en main pour créer un intérieur verdoyant sans stress. Ces végétaux robustes vous permettront de profiter des bienfaits des plantes d’intérieur sans craindre de les voir dépérir à la moindre absence. Alors, lancez-vous dans l’aventure de la jungle d’intérieur, même si vous n’avez pas la main verte. Ces plantes sont là pour vous prouver que tout le monde peut réussir en jardinage d’intérieur !