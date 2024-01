7 légumes incontournables à semer dès janvier pour un potager gourmand

Le début d’année est synonyme de renouveau et de bonnes résolutions, et quoi de mieux que de se lancer dans la création ou l’entretien de son potager ?

Même si les températures sont encore fraîches, certains légumes peuvent déjà être semés en janvier pour être récoltés dès le printemps ou l’été.

Nous vous présentons 7 légumes à semer en janvier pour profiter de délicieuses récoltes tout au long de l’année.

Alors, sortez vos graines et vos outils de jardinage, et préparez-vous à mettre les mains dans la terre !

1. Les oignons : un indispensable du potager

Les oignons font partie des légumes incontournables à cultiver dans un potager, et leur semis peut débuter dès janvier pour une récolte estivale.

Le choix des variétés est important, car certaines sont plus adaptées aux semis précoces que d’autres. Parmi les plus appropriées, on peut citer l’oignon de Mulhouse, l’oignon de Stuttgart ou encore l’oignon blanc hâtif de Paris. Pour optimiser la germination et la croissance des plants, il est préférable de les semer en terrines ou en bacs à semis à l’intérieur, dans un lieu lumineux et à une température d’environ 15°C. Une fois que les plants atteignent une dizaine de centimètres, ils pourront être repiqués en pleine terre, en respectant un espacement d’environ 10 cm entre chaque plant.

La culture de l’oignon requiert une terre bien drainée et une exposition ensoleillée. Veillez à ne pas trop arroser, car les oignons craignent l’excès d’humidité. Leur récolte pourra s’effectuer dès juin, lorsque les feuilles commencent à faner.

2. Les pois : une légumineuse facile et généreuse

Les pois sont une excellente option pour un semis dès janvier, en particulier les variétés à grains ronds et à écosser.

Les pois à grains ronds : Ces variétés, comme le Pois nain à grain rond ou le Pois nain à grain lisse, sont particulièrement adaptées aux semis précoces et produisent de belles gousses bien remplies. Ils peuvent être semés directement en pleine terre, en respectant une distance de 5 cm entre chaque graine et en les recouvrant légèrement de terre. Les pois à écosser : Parmi ces variétés, le Pois nain d’hiver ou le Pois de Kelvedon sont idéales pour les semis de janvier. Comme pour les pois à grains ronds, semez-les en pleine terre, à une distance de 5 cm entre chaque graine, et recouvrez-les légèrement de terre. Pensez à les tuteurer si nécessaire, pour faciliter leur croissance et éviter qu’ils ne s’affaissent sous le poids des gousses.

Les pois apprécient une exposition ensoleillée et un sol bien drainé et fertile. L’arrosage devra être régulier, mais modéré. La récolte pourra s’effectuer dès le printemps, lorsque les gousses sont bien remplies et avant qu’elles ne deviennent trop dures.

3. Les laitues : pour des salades fraîches et croquantes

Pour les amateurs de salades, les laitues peuvent être semées en janvier en intérieur, pour une récolte dès le printemps.

Plusieurs variétés de laitues sont adaptées aux semis précoces, comme la laitue Reine des Glaces, la laitue Merveille des Quatre Saisons ou encore la laitue Batavia. Le semis en godets ou en terrines est conseillé, afin de pouvoir les repiquer en pleine terre lorsque les plants sont suffisamment développés et que les risques de gelées sont écartés. Lors de la plantation, veillez à espacer les plants d’environ 30 cm pour leur permettre de bien se développer.

Les laitues apprécient un sol riche et bien drainé, ainsi qu’une exposition mi-ombragée. L’arrosage devra être régulier, pour maintenir une bonne humidité du sol et favoriser la croissance des feuilles. La récolte des laitues pourra s’effectuer dès le printemps ou au début de l’été, selon les variétés et les conditions de culture.

4. Les épinards : un légume-feuille plein de bienfaits

Riche en vitamines, minéraux et fibres, l’épinard est un légume-feuille qui trouve parfaitement sa place dans un potager.

Il peut être semé dès janvier pour une récolte printanière.

Les épinards à feuilles lisses : Ces variétés, comme l’Épinard Géant d’Hiver ou l’Épinard Monstrueux de Viroflay, offrent de belles feuilles tendres et savoureuses. Le semis en pleine terre est possible, en espaçant les graines de 5 cm et en les recouvrant d’un peu de terre. Il est possible de les semer en ligne, en espaçant les rangs d’environ 20 cm.

: Ces variétés, comme l’Épinard Géant d’Hiver ou l’Épinard Monstrueux de Viroflay, offrent de belles feuilles tendres et savoureuses. Le semis en pleine terre est possible, en espaçant les graines de 5 cm et en les recouvrant d’un peu de terre. Il est possible de les semer en ligne, en espaçant les rangs d’environ 20 cm. Les épinards à feuilles frisées : Parmi ces variétés, on trouve l’Épinard Néerlandais ou l’Épinard de Bordeaux, dont les feuilles frisées sont particulièrement appréciées pour leur texture en bouche. Le semis en pleine terre est possible, en respectant les mêmes conseils que pour les épinards à feuilles lisses.

Les épinards apprécient un sol riche et frais, ainsi qu’une exposition mi-ombragée. L’arrosage devra être régulier et abondant, pour favoriser la croissance des feuilles et éviter qu’elles ne deviennent trop amères. La récolte pourra s’effectuer dès le printemps, en coupant les feuilles au fur et à mesure de leur croissance.

5. Les carottes : pour des récoltes savoureuses et colorées

Les carottes sont un légume incontournable du potager, et certaines variétés peuvent être semées en janvier pour une récolte estivale.

Les variétés les plus adaptées aux semis précoces sont les carottes hâtives, comme par exemple la Carotte Nantaise améliorée ou la Carotte de Tilques. Le semis en pleine terre est possible, en espaçant les graines de 5 cm et en les recouvrant légèrement de terre fine. Pensez à éclaircir les plants quelques semaines après la levée, pour ne garder que les plus vigoureux et leur permettre de bien se développer.

Les carottes apprécient un sol léger, profond et bien drainé, ainsi qu’une exposition ensoleillée. L’arrosage devra être régulier, mais modéré, pour éviter que les racines ne pourrissent. La récolte pourra s’effectuer dès l’été, lorsque les racines ont atteint une taille suffisante et une belle coloration.

6. Les choux : un légume aux multiples facettes

Les choux sont un légume polyvalent, qui peut être cuisiné de nombreuses façons et qui offre une large palette de saveurs et de textures.

Leur semis en janvier permet d’obtenir des récoltes variées tout au long de l’année.

Plusieurs types de choux peuvent être semés dès janvier :

Les choux pommés : Parmi ces variétés, le Chou cabus Express ou le Chou de Milan sont particulièrement adaptés aux semis précoces. Le semis en godets ou en terrines est conseillé, afin de pouvoir les repiquer en pleine terre lorsque les plants sont suffisamment développés et que les risques de gelées sont écartés. Lors de la plantation, veillez à espacer les plants d’environ 50 cm pour leur permettre de bien se développer. Les choux-fleurs : Le Chou-fleur Géant d’automne ou le Chou-fleur Igloo sont des variétés adaptées aux semis de janvier. Ils peuvent être semés en godets ou en terrines, avant d’être repiqués en pleine terre en respectant un espacement d’environ 50 cm entre chaque plant. Les brocolis : Le Brocoli Calabrais ou le Brocoli Romanesco peuvent être semés en janvier en godets ou en terrines, pour être repiqués en pleine terre quelques semaines plus tard, en respectant un espacement d’environ 50 cm entre chaque plant.

Les choux apprécient un sol riche et bien drainé, ainsi qu’une exposition ensoleillée. L’arrosage devra être régulier, pour maintenir une bonne humidité du sol et favoriser la croissance des plants. La récolte des choux pourra s’effectuer dès le printemps ou au début de l’été, selon les variétés et les conditions de culture.

7. Les navets : des racines délicates et savoureuses

Dernier légume de notre sélection, le navet est une racine appréciée pour sa saveur douce et délicate.

Certaines variétés peuvent être semées en janvier pour une récolte dès le printemps.

Les navets hâtifs, comme le Navet de Milan à collet rouge ou le Navet des Vertus Marteau, sont les plus adaptés aux semis précoces. Le semis en pleine terre est possible, en espaçant les graines de 5 cm et en les recouvrant légèrement de terre fine. Pensez à éclaircir les plants quelques semaines après la levée, pour ne garder que les plus vigoureux et leur permettre de bien se développer.

Les navets apprécient un sol léger, profond et bien drainé, ainsi qu’une exposition ensoleillée. L’arrosage devra être régulier, mais modéré, pour éviter que les racines ne pourrissent. La récolte pourra s’effectuer dès le printemps, lorsque les racines ont atteint une taille suffisante et une belle coloration.

Le début d’année est loin d’être une période creuse pour les jardiniers. Les oignons, pois, laitues, épinards, carottes, choux et navets sont autant de légumes qui peuvent être semés dès janvier, pour profiter de récoltes généreuses et savoureuses tout au long de l’année. N’hésitez pas à tenter l’expérience et à enrichir votre potager avec ces variétés résistantes au froid et précoces, qui sauront ravir les papilles des petits et grands gourmands.