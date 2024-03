5 films feel good pour illuminer votre journée et redonner foi en l’humanité

Il est parfois difficile de garder le moral face aux nombreux défis de la vie, aux problèmes sociaux et aux tensions qui nous entourent.

Pourtant, il existe des œuvres cinématographiques qui véhiculent des messages positifs, des valeurs humaines et des émotions fortes, capables de nous redonner le sourire et de raviver notre foi en l’humanité.

Nous vous proposons de découvrir cinq films feel good qui, par leur histoire touchante, leur réalisation soignée et leur casting talentueux, sauront illuminer votre journée et vous offrir un moment de bonheur et d’inspiration.

Alors, préparez le pop-corn, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces récits d’amour, d’amitié, de solidarité et de dépassement de soi.

« Intouchables » : une amitié hors du commun et un hymne à la vie

Dans la catégorie des films feel good français, difficile de passer à côté d' »Intouchables ».

Sorti en 2011, ce film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache raconte l’histoire étonnante et émouvante de Philippe, un aristocrate tétraplégique, et de Driss, un jeune homme issu des quartiers difficiles, qui devient son auxiliaire de vie. Face à leurs différences de milieu, de culture et de caractère, les deux hommes vont nouer une amitié sincère et profonde, qui va les transformer et les aider à surmonter ensemble les obstacles de la vie.

Porté par François Cluzet et Omar Sy, « Intouchables » est un film drôle, touchant et plein d’humanité, qui aborde avec justesse et délicatesse des sujets sensibles comme le handicap, la précarité et les préjugés sociaux. Il nous rappelle l’importance des relations humaines, du soutien mutuel et de l’humour pour affronter les difficultés et vivre pleinement.

Réalisation : Eric Toledano et Olivier Nakache

Eric Toledano et Olivier Nakache Scénario : Eric Toledano et Olivier Nakache

Eric Toledano et Olivier Nakache Acteurs principaux : François Cluzet et Omar Sy

François Cluzet et Omar Sy Date de sortie : 2011

« La Vie est belle » : un père dévoué et une leçon d’optimisme

Impossible de ne pas mentionner « La Vie est belle », ce chef-d’œuvre du cinéma italien réalisé par Roberto Benigni en 1997.

A travers l’histoire de Guido, un Juif italien déporté avec son fils dans un camp de concentration, ce film nous montre comment l’amour, la force de l’esprit et la créativité peuvent triompher de la barbarie et de la noirceur. Pour protéger son enfant et lui éviter de comprendre la réalité de leur situation, Guido va en effet transformer leur quotidien en une aventure pleine de ruses, de défis et de surprises, et lui donner une leçon d’optimisme et de courage inoubliable.

Servi par la réalisation poétique et engagée de Benigni, qui interprète le rôle principal, « La Vie est belle » est un film à la fois drôle, bouleversant et profond, qui nous invite à garder espoir et à croire en la beauté de l’âme humaine. Un véritable hymne à la vie, à l’amour et à la résistance, qui continue de faire écho dans nos cœurs et nos mémoires.

Réalisation : Roberto Benigni Scénario : Roberto Benigni et Vincenzo Cerami Acteurs principaux : Roberto Benigni, Nicoletta Braschi et Giorgio Cantarini Date de sortie : 1997

« Good Will Hunting » : le dépassement de soi et la force de l’éducation

Le film « Good Will Hunting », sorti en 1997, est une autre pépite du cinéma feel good qui mérite d’être (re)découverte.

Réalisé par Gus Van Sant et écrit par Matt Damon et Ben Affleck, ce film raconte l’histoire de Will Hunting, un jeune homme surdoué et autodidacte, qui travaille comme concierge dans un prestigieux institut de technologie. Lorsqu’un professeur découvre son talent exceptionnel pour les mathématiques et sa mémoire prodigieuse, il décide de l’aider à exploiter son potentiel et à sortir de sa condition sociale, en lui offrant une chance de suivre des études et de se construire un futur meilleur. Mais pour cela, Will devra affronter ses démons intérieurs et accepter de se confier à un psychologue atypique, qui va devenir son mentor et son ami.

Emmené par un casting brillant, avec notamment Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck, « Good Will Hunting » est un film intelligent, émouvant et inspirant, qui nous parle de la capacité de l’être humain à se surpasser, à apprendre et à évoluer grâce à l’éducation, l’amour et la bienveillance. Une ode à la persévérance et à la solidarité, qui nous rappelle que chacun d’entre nous peut réussir et s’épanouir, quelle que soit son origine ou son parcours.

Réalisation : Gus Van Sant

Gus Van Sant Scénario : Matt Damon et Ben Affleck

Matt Damon et Ben Affleck Acteurs principaux : Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck

Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck Date de sortie : 1997

« Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » : les petits bonheurs et la magie du quotidien

Sorti en 2001, « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » est un véritable bijou du cinéma français, réalisé par Jean-Pierre Jeunet et mettant en scène Audrey Tautou dans le rôle-titre.

Ce film nous plonge dans la vie d’Amélie, une jeune femme timide et rêveuse qui travaille comme serveuse dans un café parisien. Un jour, elle découvre par hasard une petite boîte contenant les souvenirs d’un enfant, cachée dans son appartement. Touchée par cette trouvaille, elle décide de retrouver son propriétaire et de lui restituer son trésor, tout en se lançant dans une série de bonnes actions pour aider les gens qui l’entourent à trouver le bonheur. En chemin, elle va croiser le chemin de Nino, un homme mystérieux et charmant, qui va bouleverser sa vie et lui apprendre à s’ouvrir aux autres et à l’amour.

Avec sa réalisation soignée, sa photographie léchée et sa bande-son envoûtante, « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » est un film poétique, drôle et émouvant, qui nous fait redécouvrir les joies simples de la vie et nous incite à porter un regard neuf sur notre quotidien. Une véritable ode à la beauté du monde, à la générosité et à la quête du bonheur, qui nous transporte dans un Paris fantasmé et enchanteur, où tout devient possible et merveilleux.

Réalisation : Jean-Pierre Jeunet

Jean-Pierre Jeunet Scénario : Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurant

Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurant Acteurs principaux : Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus

Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus Date de sortie : 2001

« Les Choristes » : la musique comme vecteur d’émancipation et d’épanouissement

Enfin, comment ne pas évoquer « Les Choristes », ce film français réalisé par Christophe Barratier en 2004, qui a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde ?

L’histoire se déroule dans les années 1940, dans un internat pour garçons en difficulté, dirigé par un directeur autoritaire et sévère. L’arrivée d’un nouveau professeur de musique, Clément Mathieu, va bouleverser la vie des élèves et du personnel, en leur faisant découvrir la beauté et la force de la musique. En créant une chorale et en enseignant le chant à ces jeunes abandonnés et maltraités, Mathieu va leur offrir un espace de liberté, d’expression et de confiance en eux, qui va les aider à s’épanouir et à retrouver l’espoir. Un parcours initiatique et émouvant, qui va transformer le professeur lui-même, et lui révéler sa vocation et sa passion pour l’enseignement.

Grâce à sa réalisation sensible et poignante, ses acteurs justes et touchants (notamment Gérard Jugnot et Jean-Baptiste Maunier) et sa bande-son enchanteresse, « Les Choristes » est un film lumineux et inspirant, qui célèbre les vertus de l’art, de l’éducation et de l’entraide pour transcender nos peurs et nos douleurs. Un véritable hymne à la vie, à la solidarité et à la rédemption, qui nous rappelle que l’humanité est capable de créer des miracles, même dans les situations les plus sombres et les plus désespérées.

Réalisation : Christophe Barratier

Christophe Barratier Scénario : Christophe Barratier et Philippe Lopes-Curval

Christophe Barratier et Philippe Lopes-Curval Acteurs principaux : Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad et Jean-Baptiste Maunier

Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad et Jean-Baptiste Maunier Date de sortie : 2004

Ces cinq films feel good, par leur histoire captivante, leur réalisation impeccable et leur message universel, nous offrent une parenthèse enchantée et réconfortante, qui nous permet de nous évader, de rêver et de croire en l’humanité. Que ce soit à travers l’amitié, l’amour, l’éducation, l’art ou la solidarité, ils nous rappellent que le bonheur est souvent à portée de main, et que chacun d’entre nous a le pouvoir de transformer sa vie et celle des autres, en choisissant de cultiver l’optimisme, la générosité et la bienveillance. Alors, n’hésitez plus, et laissez-vous emporter par ces chefs-d’œuvre du cinéma, qui sauront illuminer votre journée et éclairer votre chemin.