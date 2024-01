Voyage en France, voici le classement des destinations les plus abordables pour 2024

Alors que les vacances d’été approchent, les Français se préparent à découvrir ou redécouvrir leur pays en choisissant des destinations abordables, mais non moins charmantes.

Grâce à une étude menée par Abritel et Expedia.fr, nous vous présentons le top 10 des destinations les plus économiques pour l’été 2024 en France.

Que vous soyez à la recherche de plages, de patrimoine historique ou de nature, vous trouverez certainement votre bonheur dans ce classement.

Les Français privilégient les logements abordables dans les grandes villes

Face à la conjoncture économique, les Français cherchent à optimiser leurs dépenses, y compris lorsqu’ils partent en vacances.

C’est pourquoi des villes comme Marseille, Bordeaux et Strasbourg attirent particulièrement les voyageurs en quête de logements abordables. Ces villes offrent non seulement des hébergements à des prix compétitifs, mais elles sont réputées pour leur patrimoine culturel et leur dynamisme.

Des destinations méconnues à découvrir en France

La France regorge de destinations touristiques moins célèbres, mais tout aussi attrayantes que les grands classiques.

Ces lieux plus discrets séduisent de plus en plus les vacanciers en quête d’authenticité et d’expériences uniques. Parmi ces destinations, on retrouve des villages pittoresques, des parcs naturels préservés et des sites historiques exceptionnels. N’hésitez donc pas à sortir des sentiers battus et à explorer ces trésors cachés.

Le Nord-Ouest de la France gagne en popularité

Les régions du Nord-Ouest de la France, et notamment celles situées le long du littoral, connaissent un véritable engouement.

Les recherches de locations de vacances ont augmenté d’environ 25% dans les départements littoraux du Nord-Ouest par rapport à 2024. Cette popularité croissante s’explique notamment par les paysages variés, les plages de sable fin et les stations balnéaires à taille humaine que l’on retrouve dans ces régions.

Les prix attractifs du Nord-Ouest permettent de réaliser des économies

Outre leur attrait touristique, les destinations du Nord-Ouest proposent des prix nettement plus attractifs que d’autres régions françaises.

En effet, les vacanciers peuvent économiser 30 à 50% sur le coût d’une nuitée pendant l’été en choisissant ces destinations. Ces économies substantielles permettent de profiter pleinement de son séjour sans se ruiner, et d’accéder à des hébergements de qualité à moindre coût.

Le top 10 des destinations françaises les plus abordables pour l’été 2024

Voici le classement des 10 destinations les plus économiques en France pour l’été 2024, selon l’étude réalisée par Abritel et Expedia.fr :

Pas-de-Calais : terre de contrastes, ce département offre des plages sauvages, des falaises impressionnantes et un patrimoine historique riche. Manche : située en Normandie, la Manche propose des plages du débarquement, le Mont-Saint-Michel et des stations balnéaires charmantes. Côtes d’Armor : la côte de granit rose, les petits ports de pêche et les îles paradisiaques font de ce département un lieu de villégiature idéal. Finistère : la Pointe du Raz, les îles d’Ouessant et de Sein, et les plages préservées séduisent les vacanciers en quête de nature et d’authenticité. Ille-et-Vilaine : la cité corsaire de Saint-Malo, les plages de Dinard et le patrimoine historique de Rennes font de ce département un choix judicieux. Somme : les plages de la Baie de Somme, les villages fleuris et la réserve naturelle du Marquenterre attirent les amoureux de la nature. Seine-Maritime : les falaises d’Étretat, les stations balnéaires de la Côte d’Albâtre et le patrimoine historique de Rouen en font une destination prisée. Calvados : les plages du débarquement, le patrimoine historique de Caen et le charme de Deauville séduisent les vacanciers. Vosges : ce département montagneux offre des panoramas exceptionnels, des randonnées en forêt et des stations de ski familiales. Morbihan : les plages du golfe du Morbihan, les îles de Houat et Hoëdic et les mégalithes de Carnac attirent les visiteurs en quête de dépaysement.

Les destinations du Nord-Ouest de la France sont à privilégier pour des vacances économiques en 2024. Grâce à leur attractivité et à leur diversité, ces régions constituent une alternative idéale aux destinations plus traditionnelles. Alors, n’attendez plus pour réserver votre séjour et profiter des trésors que la France a à offrir !