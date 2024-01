Votre téléphone vous écoute peut-être sans que vous le sachiez, voici comment s’en protéger

Vous avez déjà eu l’impression que votre téléphone vous écoute lorsque vous parlez de vos envies et vos besoins, et que vous voyez ensuite des publicités en lien avec ces sujets sur votre écran ?

Vous n’êtes pas seul, et il se peut que votre smartphone vous écoute effectivement sans que vous le sachiez.

Dans les lignes qui suivent, nous allons explorer les différentes façons dont cela peut se produire, et vous donner des conseils pour éviter ces écoutes indésirables.

Les algorithmes et les traceurs derrière les publicités personnalisées

Les publicités personnalisées que vous voyez en ligne sont souvent basées sur des algorithmes et des traceurs, tels que les cookies, qui collectent des informations sur vos intérêts et vos habitudes de navigation. Ces données sont ensuite utilisées pour vous proposer des annonces publicitaires ciblées, en fonction de ce que les annonceurs estiment être le plus susceptible de vous intéresser.

Mais il existe des situations où l’on peut se demander si ces algorithmes sont capables de cerner nos besoins et nos envies exprimés uniquement dans une conversation entre amis ou en famille. Est-il possible que notre smartphone nous écoute en permanence, à notre insu, pour affiner encore davantage le ciblage des publicités ?

La légalité de l’écoute à l’insu des utilisateurs

La législation en vigueur ne permet pas aux entreprises de vous écouter à votre insu pour vous proposer des publicités ciblées. Néanmoins, il existe des applications malveillantes qui peuvent contourner ces règles et accéder à votre microphone sans votre autorisation, enregistrant ainsi vos conversations et les utilisant à des fins de ciblage publicitaire.

Comment limiter les risques d’écoute indésirable sur votre smartphone

Pour protéger votre vie privée et éviter d’être écouté à votre insu, voici quelques conseils et actions à mettre en place :

Vérifiez et gérez les applications ayant accès à votre microphone dans les paramètres de votre smartphone. Vous pouvez ainsi contrôler quelles applications peuvent utiliser cette fonctionnalité et lesquelles ne le peuvent pas.

Redémarrez régulièrement votre smartphone pour effacer d’éventuels fichiers malveillants qui pourraient enregistrer vos conversations.

Installez uniquement des applications provenant de sources fiables, comme l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google, où les politiques de confidentialité strictes sont appliquées et les applications sont généralement vérifiées avant d’être proposées au téléchargement.

Les outils pour protéger votre smartphone des écoutes indésirables

En plus de ces conseils, il existe des solutions abordables et efficaces pour vous aider à protéger votre smartphone contre les écoutes indésirables. Par exemple, Eset Mobile Security sur Android est une application qui vous permet de dresser un bilan de l’utilisation des données par les différentes applications installées sur votre appareil, et de détecter celles qui pourraient utiliser votre microphone à votre insu.

En résumé, il est essentiel de rester vigilant concernant les applications que vous installez sur votre smartphone, et de vérifier régulièrement les autorisations accordées à ces dernières. En suivant les conseils et en utilisant les outils appropriés, vous pourrez limiter les risques d’écoute indésirable et protéger votre vie privée. Ne laissez pas votre téléphone vous écouter sans votre consentement, prenez les mesures nécessaires dès aujourd’hui.