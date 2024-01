Voici la liste 2023 des voitures les plus volées en France : le fléau persiste malgré les mesures de sécurité

Malgré les avancées technologiques en matière de sécurité automobile, le vol de voitures en France demeure un problème majeur en 2024.

En 2022, le nombre de vols a augmenté de 9% par rapport à l’année précédente, avec en moyenne 360 véhicules dérobés chaque jour.

Les départements du Cantal et de la Nièvre ont connu la plus forte hausse des vols, tandis qu’une diminution avait été observée durant la pandémie de Covid.

Le magazine Auto Plus a publié la liste des modèles de voitures les plus volés en France.

Nous analyserons les raisons de cette hausse et les modèles les plus touchés.

Le palmarès des voitures les plus volées en France en 2023

Comme chaque année, le magazine Auto Plus a dressé la liste des modèles de voitures les plus volés en France.

En tête du classement pour 2023, on retrouve la Toyota Rav4, suivie de près par le Lexus NX. Les deux marques japonaises semblent particulièrement prisées par les voleurs, notamment en raison d’une arnaque impliquant une fausse enceinte JBL permettant d’ouvrir rapidement certaines Toyota et Lexus. La première voiture française du classement, la Renault Megane 4, occupe la cinquième position.

Les départements les plus touchés par la hausse des vols

Les statistiques montrent que les départements du Cantal et de la Nièvre ont subi la plus forte augmentation des vols en 2022.

Cette hausse peut s’expliquer par plusieurs facteurs, tels que l’augmentation de la population, la présence de réseaux criminels spécialisés dans le vol de voitures, ou encore l’attrait de certaines régions pour les voleurs en raison de la facilité à dérober et revendre des véhicules.

La baisse des vols durant la pandémie de Covid

Il est intéressant de noter que, durant la pandémie de Covid, une baisse significative des vols de voitures a été observée.

Cette diminution peut s’expliquer par les mesures de confinement et les restrictions de déplacement mises en place, rendant plus difficile la commission de ces délits. Néanmoins, avec la levée progressive des mesures sanitaires, cette tendance semble s’inverser, comme en témoigne la hausse de 9% des vols en 2022.

Le vol électronique, une menace de plus en plus redoutable

Les techniques de vol électronique deviennent de plus en plus redoutables et accessibles, notamment en raison de la facilité d’acquisition de dispositifs de piratage sur internet.

Ces outils permettent aux voleurs de contourner les systèmes de sécurité des voitures, notamment les alarmes et les verrouillages centralisés, pour s’emparer rapidement et discrètement des véhicules. Les constructeurs automobiles sont conscients de cette menace et travaillent constamment à améliorer la sécurité de leurs modèles. Toutefois, il semble que les voleurs soient toujours en mesure de trouver de nouvelles failles à exploiter.

Malgré les efforts des constructeurs automobiles pour renforcer la sécurité de leurs véhicules, le vol de voitures en France reste un problème persistant en 2024. La hausse de 9% des vols en 2022, l’augmentation des vols dans certains départements et l’émergence de techniques de vol électronique toujours plus sophistiquées illustrent cette réalité. Les propriétaires de voitures, en particulier ceux possédant des modèles prisés par les voleurs, doivent redoubler de vigilance et prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger leurs véhicules.