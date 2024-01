Vacances de printemps : 9 destinations pour vous ressourcer après la pandémie

Le printemps est enfin arrivé, apportant avec lui un temps ensoleillé et des jours plus longs.

Les vacances de printemps approchent rapidement, et il est temps de réfléchir aux destinations préférées pour profiter de cette période.

De nombreuses options sont disponibles, tant en Europe qu’à l’international.

Après la pandémie, un besoin d’évasion et de liberté se fait ressentir, et les frontières rouvrent progressivement.

Parmi les destinations possibles, on peut citer le Maroc, l’Islande, le Japon ou les États-Unis.

Les séjours peuvent être adaptés en fonction des envies, que ce soit pour un week-end, une semaine ou deux.

1. Maroc : le dépaysement à quelques heures de vol

Le Maroc est une destination idéale pour les vacances de printemps.

Proche de l’Europe, il offre un dépaysement total grâce à ses paysages variés : montagnes, déserts, plages et médinas. Les villes impériales comme Marrakech, Fès ou Meknès raviront les amateurs d’histoire et de culture. Les plus aventureux pourront partir à la découverte des montagnes de l’Atlas ou des dunes du Sahara lors d’un trek ou d’une excursion en 4×4.

2. Islande : la nature sauvage et préservée

L’Islande est une destination de choix pour ceux qui cherchent à se ressourcer dans un cadre naturel exceptionnel.

Les paysages lunaires, les geysers, les cascades et les plages de sable noir offrent un dépaysement garanti. Ne manquez pas le Cercle d’Or, un circuit touristique qui inclut le parc national de Thingvellir, les chutes de Gullfoss et le site géothermal de Geysir. Les amateurs d’activités en plein air pourront profiter de randonnées, de balades à cheval ou de baignades dans les sources chaudes naturelles.

3. Japon : la culture millénaire et les cerisiers en fleurs

Le Japon est une destination prisée au printemps, notamment pour la floraison des cerisiers, ou hanami.

Cette période offre un spectacle naturel magnifique et permet de découvrir la richesse culturelle du pays. Visitez les temples de Kyoto, flânez dans les rues animées de Tokyo et goûtez aux spécialités culinaires japonaises. Pour un séjour plus reposant, optez pour un hébergement traditionnel, ou ryokan, et profitez des bains chauds, ou onsen.

4. États-Unis : les parcs nationaux et les road-trips

Les États-Unis offrent une multitude de possibilités pour les vacances de printemps.

Partez à la découverte des parcs nationaux, comme le Grand Canyon, Yosemite ou Yellowstone, lors d’un road-trip en voiture ou en camping-car. Les amateurs de culture pourront quant à eux visiter les grandes villes américaines, comme New York, Los Angeles ou San Francisco.

5. Portugal : le charme de l’Atlantique et la douceur du climat

Le Portugal est une destination de choix pour profiter du soleil et de la mer.

Découvrez la beauté des plages de l’Algarve, explorez les ruelles pavées de Lisbonne et goûtez aux délicieuses pâtisseries portugaises. Ne manquez pas la région de Porto, célèbre pour son vin et son ambiance chaleureuse.

6. Croatie : les joyaux de l’Adriatique

La Croatie est une destination parfaite pour les amateurs d’histoire et de nature.

Visitez la vieille ville de Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et profitez des plages paradisiaques des îles de l’Adriatique. Les parcs nationaux, comme Plitvice et Krka, offrent des paysages époustouflants et des randonnées inoubliables.

7. Grèce : les trésors de l’Antiquité et les îles enchanteresses

La Grèce est une destination phare pour les vacances de printemps.

Découvrez les monuments antiques d’Athènes, comme le Parthénon et l’Acropole, et partez à la découverte des îles grecques, comme Santorin, Mykonos ou Crète. Profitez des plages de sable fin, des eaux turquoise et de la gastronomie méditerranéenne.

8. Italie : la dolce vita et les richesses artistiques

L’Italie est un incontournable pour les vacances de printemps.

Flânez dans les ruelles de Rome, visitez les trésors artistiques de Florence et profitez de la douceur de vivre à Venise. Les amateurs de nature pourront explorer les cinq villages colorés des Cinque Terre ou les paysages volcaniques de la Sicile.

9. Espagne : la diversité culturelle et les fêtes traditionnelles

L’Espagne est une destination idéale pour les vacances de printemps, grâce à son climat agréable et sa diversité culturelle.

Visitez les monuments emblématiques de Barcelone, comme la Sagrada Familia, et plongez dans l’ambiance festive de Séville lors de la Feria de Abril. Les amateurs de nature apprécieront les paysages de l’Andalousie et les plages des îles Baléares ou Canaries.

Les vacances de printemps offrent une multitude de destinations pour se ressourcer après la pandémie. Des paysages époustouflants aux trésors culturels, en passant par des expériences culinaires et des moments de détente, il y en a pour tous les goûts. N’hésitez plus et préparez dès maintenant vos prochaines vacances pour profiter pleinement de cette période de renouveau.