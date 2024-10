Top 43 races de chiens hypoallergéniques : le guide complet pour les allergiques

Vous rêvez d’adopter un chien mais vous êtes allergique ?

Bonne nouvelle : certaines races canines sont considérées comme hypoallergéniques !

Bien qu’aucun chien ne soit totalement exempt d’allergènes, ces races produisent généralement moins de substances susceptibles de déclencher des réactions allergiques.

Nous allons passer en revue les meilleures races de chiens pour les personnes allergiques, ainsi que tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Comprendre les allergies aux chiens

Avant de plonger dans notre liste de races hypoallergéniques, il faut réaliser ce qui cause réellement les allergies aux chiens. Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les poils eux-mêmes qui provoquent les réactions allergiques, mais plutôt :

Les squames (cellules mortes de la peau)

(cellules mortes de la peau) La salive

L’urine

Ces éléments contiennent des protéines allergènes qui peuvent provoquer des symptômes chez les personnes sensibles. Toutes les races de chiens produisent ces allergènes, mais certaines en produisent moins que d’autres.

Caractéristiques des chiens hypoallergéniques

Les chiens considérés comme hypoallergéniques partagent souvent certaines caractéristiques :

Ils perdent peu de poils

Ils ont peu ou pas de sous-poil

Certains sont même des chiens nus (sans poils)

Leur pelage nécessite souvent un entretien régulier

A noter que même ces races peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. C’est pourquoi il est toujours recommandé de passer du temps avec un chien de la race envisagée avant de l’adopter.

Top 43 des races de chiens hypoallergéniques

Voici une liste exhaustive des races de chiens considérées comme hypoallergéniques. Notez que l’ordre de cette liste est aléatoire et ne reflète pas un classement particulier.

Caniche : Disponible en trois tailles (standard, miniature et toy), le caniche a un pelage bouclé qui retient les squames. Bichon Frisé : Ce petit chien au pelage doux et bouclé perd peu de poils. Schnauzer : Existe en trois tailles (géant, standard et miniature) et possède un pelage dur nécessitant un toilettage régulier. Labradoodle : Un croisement entre un Labrador Retriever et un Caniche, souvent choisi pour son pelage hypoallergénique. Yorkshire Terrier : Son pelage fin et soyeux ressemble plus à des cheveux humains qu’à de la fourrure. Maltais : Avec son pelage long et soyeux, le Maltais perd peu de poils. Shih Tzu : Son pelage dense nécessite un entretien régulier, ce qui peut aider à réduire les allergènes. Basenji : Connu pour son absence d’aboiement, le Basenji a un pelage court qui perd peu de poils. Kerry Blue Terrier : Ce terrier a un pelage doux et ondulé qui ne perd pas beaucoup de poils. Chien d’eau portugais : Son pelage dense et bouclé nécessite un toilettage régulier. Coton de Tuléar : Ce petit chien à poil long ne perd que très peu de poils. Affenpinscher : Petit chien au pelage rude et dense qui nécessite peu d’entretien. Airedale Terrier : Le plus grand des terriers, il a un pelage dur qui perd peu. Barbet : Ce chien d’eau français a un pelage bouclé et dense qui ne perd pas. Bedlington Terrier : Avec son apparence de mouton, ce terrier a un pelage doux et bouclé. Berger de Bergame : Son pelage unique en « dreadlocks » retient les allergènes. Berger Polonais de Plaine : Son pelage long et dense nécessite un entretien régulier. Bichon Bolonais : Petit chien au pelage blanc et soyeux qui ne perd pas. Bichon Havanais : Son pelage soyeux et ondulé ne perd que très peu. Border Terrier : Son pelage dur nécessite un « stripping » régulier qui aide à contrôler les allergènes. Bouvier des Flandres : Grand chien au pelage dense qui nécessite un toilettage fréquent. Braque Slovaque à poil dur : Son pelage rude et dense perd peu. Cairn Terrier : Petit terrier au pelage dur qui nécessite un stripping régulier. Chien chinois à crête : Ce chien sans poils (ou presque) produit très peu d’allergènes. Chien d’eau irlandais : Son pelage bouclé et dense retient les allergènes. Chien nu du Pérou : Comme son nom l’indique, ce chien n’a pas de poils. Chien nu mexicain : Autre race de chien sans poils, idéale pour les allergiques. Dandie Dinmont Terrier : Son pelage soyeux sur le dessus et dur sur les côtés perd peu. Fox Terrier : Que ce soit à poil lisse ou à poil dur, le Fox Terrier perd peu de poils. Griffon Bruxellois : Son pelage rude nécessite un stripping régulier. Griffon Korthals : Ce chien de chasse a un pelage dur qui perd peu. Irish Terrier : Son pelage rude et dense nécessite un toilettage régulier. Lakeland Terrier : Petit terrier au pelage dur qui ne perd presque pas. Lhassa Apso : Son long pelage soyeux nécessite un entretien régulier mais perd peu. Norfolk Terrier : Petit terrier au pelage dur qui nécessite un stripping régulier. Norwich Terrier : Très similaire au Norfolk, il a aussi un pelage qui perd peu. Samoyède : Malgré son apparence très poilue, le Samoyède perd étonnamment peu. Terrier Tibétain : Son long pelage soyeux nécessite un entretien régulier mais perd peu. Terrier tchèque : Son pelage soyeux et ondulé perd très peu. West Highland White Terrier : Son pelage blanc et dur nécessite un toilettage régulier. Biewer Yorkshire : Variante tricolore du Yorkshire Terrier, il partage les mêmes caractéristiques hypoallergéniques. Sealyham Terrier : Son pelage dur nécessite un stripping régulier et perd peu. Goldendoodle : Croisement entre un Golden Retriever et un Caniche, souvent choisi pour son côté hypoallergénique.

Races mixtes hypoallergéniques

En plus des races pures, certains croisements sont devenus populaires pour leurs propriétés hypoallergéniques :

Labradoodle : Labrador Retriever x Caniche

: Labrador Retriever x Caniche Goldendoodle : Golden Retriever x Caniche

: Golden Retriever x Caniche Cavapoo : Cavalier King Charles x Caniche

: Cavalier King Charles x Caniche Maltipoo : Maltais x Caniche

Ces croisements visent à combiner les meilleures caractéristiques des deux races parentes, y compris leurs propriétés hypoallergéniques.

Conseils pour vivre avec un chien quand on est allergique

Même avec une race hypoallergénique, il est important de prendre certaines précautions pour minimiser les réactions allergiques :

Brossez régulièrement votre chien pour réduire la quantité de poils et de squames dans la maison

Utilisez un aspirateur avec un filtre HEPA pour capturer efficacement les allergènes

Lavez fréquemment les zones où votre chien passe du temps (couvertures, coussins, etc.)

Considérez l’utilisation d’un purificateur d’air dans votre maison

Évitez de laisser votre chien dormir dans votre chambre

Lavez-vous les mains après avoir caressé votre chien

L’importance du test avant l’adoption

Avant d’adopter un chien, il est crucial de passer du temps avec la race que vous envisagez. Rendez visite à un éleveur ou à un refuge et passez plusieurs heures avec le chien pour voir comment votre corps réagit. N’oubliez pas que les réactions allergiques peuvent parfois prendre du temps à se manifester, alors prenez votre temps pour être sûr.

Options médicales pour les allergiques aux chiens

Si vous êtes allergique mais que vous tenez absolument à avoir un chien, parlez-en à votre médecin. Il existe plusieurs options médicales qui peuvent aider :

Antihistaminiques

Corticostéroïdes nasaux

Immunothérapie (désensibilisation)

La désensibilisation, en particulier, peut être une solution à long terme pour certaines personnes allergiques.

Autres critères de choix d’un chien hypoallergénique

En plus de leurs propriétés hypoallergéniques, ces races peuvent être filtrées selon d’autres critères importants :

Niveau d’affection

Tempérament calme ou énergique

Capacités de garde et de protection

Adaptation à la vie en appartement

Facilité d’entretien

Taille

Niveau d’exercice requis

Prenez le temps de bien vous renseigner sur la race qui vous intéresse pour vous assurer qu’elle correspond à votre mode de vie et à vos attentes.

Le mythe du chien totalement hypoallergénique

Il est important de souligner qu’aucun chien n’est totalement hypoallergénique. Même les races listées ici produisent des allergènes, bien qu’en moindre quantité. La réaction d’une personne allergique peut varier considérablement d’un individu à l’autre, même au sein d’une même race.

De plus, les chiens à poils courts ne sont pas nécessairement meilleurs pour les allergiques. En réalité, ils peuvent être plus problématiques car leurs poils courts et leurs squames se dispersent plus facilement dans l’air.

L’avenir de la recherche sur les chiens hypoallergéniques

La recherche continue dans le domaine des allergies aux animaux de compagnie. Des scientifiques travaillent sur la création de vaccins pour les chiens qui pourraient réduire la production d’allergènes. D’autres études se concentrent sur la modification génétique pour créer des chiens qui produisent naturellement moins d’allergènes.

En attendant ces avancées, les races hypoallergéniques restent la meilleure option pour les amoureux des chiens souffrant d’allergies.

En fin de compte, que vous choisissiez un Caniche, un Bichon Frisé, un Schnauzer ou l’une des nombreuses autres races hypoallergéniques, l’essentiel est de trouver un compagnon qui s’adapte à votre mode de vie et à vos besoins spécifiques. Avec les bonnes précautions et peut-être un peu d’aide médicale, même les personnes allergiques peuvent profiter de la joie et de l’amour qu’apporte un chien dans une famille.