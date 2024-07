Surprenez vos papilles : 3 recettes simples à réaliser avec de la purée Mousline

La purée Mousline, cette poudre déshydratée à base de pommes de terre, est devenue un incontournable des cuisines françaises.

Pratique, rapide et délicieuse, elle permet de réaliser en un tournemain des plats réconfortants et savoureux.

Mais pourquoi se contenter de la purée traditionnelle à la crème et au beurre ?

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir trois recettes inédites qui sauront étonner vos convives et mettre vos papilles en émoi.

Laissez-vous inspirer et n’hésitez pas à personnaliser ces recettes selon vos envies.

1. Galettes de purée Mousline, légumes et fromage

Envie de revisiter la célèbre galette de pommes de terre ? Voici une recette gourmande et colorée, qui fait la part belle aux légumes et au fromage. Les enfants en redemanderont et les adultes seront séduits par cette version revisitée d’un grand classique.

Ingrédients : 1 sachet de purée Mousline (pour 4 personnes) 1 courgette 1 carotte 1 oignon 100 g de fromage râpé (emmental, comté, gruyère…) 2 œufs Sel, poivre Huile d’olive pour la cuisson

Préparation : Préparez la purée Mousline selon les instructions du paquet. Laissez tiédir. Râpez la courgette et la carotte. Émincez finement l’oignon. Incorporez les légumes râpés et l’oignon à la purée, puis ajoutez les œufs battus et le fromage râpé. Mélangez bien et assaisonnez à votre goût. Formez des galettes avec vos mains et faites-les dorer à la poêle dans un peu d’huile d’olive, 3 à 4 minutes de chaque côté. Servez chaud, accompagné d’une salade verte ou d’une sauce au yaourt et aux herbes.



2. Gratin de purée Mousline, saumon et brocoli

Pour un plat complet, équilibré et délicieusement parfumé, essayez ce gratin de purée Mousline au saumon et au brocoli. Le mariage des saveurs et des textures est une véritable réussite. Vous ne verrez plus jamais la purée de la même manière !

Ingrédients : 1 sachet de purée Mousline (pour 4 personnes) 4 pavés de saumon (frais ou surgelés) 1 brocoli 20 cl de crème fraîche épaisse 100 g de fromage râpé (emmental, comté, gruyère…) Aneth, sel, poivre

Préparation : Préparez la purée Mousline selon les instructions du paquet. Réservez. Coupez le brocoli en petits bouquets et faites-les cuire à la vapeur ou à l’eau bouillante salée pendant 10 minutes. Égouttez et réservez. Coupez les pavés de saumon en cubes et assaisonnez-les avec de l’aneth, du sel et du poivre. Préchauffez votre four à 180°C (th. 6). Dans un plat à gratin, étalez une couche de purée Mousline, puis répartissez les bouquets de brocoli et les cubes de saumon. Nappez de crème fraîche et saupoudrez de fromage râpé. Enfournez pour 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que le gratin soit bien doré. Servez chaud.



3. Croquettes de purée Mousline au jambon et à la mozzarella

Impossible de résister à ces croquettes croustillantes à l’extérieur et fondantes à l’intérieur, garnies de jambon et de mozzarella. Parfaites à l’apéritif ou en plat principal, elles feront le bonheur des petits et des grands gourmands. Un véritable délice à partager !

Ingrédients : 1 sachet de purée Mousline (pour 4 personnes) 4 tranches de jambon blanc 1 boule de mozzarella 2 œufs Farine Chapelure Sel, poivre Huile de friture

Préparation : Préparez la purée Mousline selon les instructions du paquet. Laissez refroidir. Coupez le jambon en petits morceaux et la mozzarella en dés. Formez des boulettes de purée, en y insérant un morceau de jambon et un dé de mozzarella au centre. Refermez bien la boulette pour enfermer la garniture. Roulez les boulettes successivement dans la farine, les œufs battus et la chapelure. Assurez-vous qu’elles soient bien enrobées et que la garniture soit entièrement recouverte. Faites chauffer l’huile de friture à 180°C. Plongez les croquettes dans l’huile chaude et faites-les cuire pendant 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Égouttez-les sur du papier absorbant. Servez chaud, accompagné d’une salade verte ou d’une sauce tomate maison. Attention à la garniture fondante à l’intérieur !



Voici donc trois recettes originales et savoureuses à réaliser avec de la purée Mousline. Elles sont la preuve que cette préparation de pommes de terre déshydratées peut se réinventer à l’infini et vous permettre d’explorer de nouvelles saveurs et textures. Ces recettes vous offrent une base solide pour laisser libre cours à votre créativité et adapter les ingrédients selon vos goûts personnels et les saisons.

Les galettes de légumes sont idéales pour faire manger des légumes aux enfants de manière ludique, tout en appréciant la texture moelleuse de la purée. Le gratin de saumon et brocoli est un plat complet et réconfortant, riche en protéines et en saveurs. Quant aux croquettes, elles sont un délice à déguster en famille ou entre amis, avec des variantes infinies de garnitures et d’accompagnements.

La purée Mousline est un ingrédient polyvalent qui s’adapte à toutes les envies et toutes les occasions. N’hésitez pas à expérimenter, à marier les saveurs et à partager vos créations avec vos proches. Vous serez peut-être surpris de constater que ces recettes deviennent vite des incontournables de votre cuisine et que la purée Mousline ne se limite pas à la version traditionnelle à la crème et au beurre.

En somme, la purée Mousline est un véritable atout pour diversifier vos repas et offrir à vos papilles de nouvelles expériences gustatives. Laissez-vous tenter par ces trois recettes inédites et osez repousser les limites de votre créativité culinaire. Bon appétit !