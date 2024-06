Supermarché : 8 erreurs courantes lors de nos courses que nous devrions éviter

Les courses au supermarché sont souvent synonymes de stress et de dépenses inutiles.

Nous avons tous nos petits travers qui nous poussent à commettre des erreurs lors de nos emplettes.

Pourtant, une meilleure organisation et un peu d’autodiscipline peuvent nous aider à gagner du temps et de l’argent.

Dans ce qui suit, nous analyserons les 8 erreurs les plus courantes que nous commettons tous en faisant les courses, et vous donner des conseils pour les éviter.

1. Ne pas préparer de liste de courses

L’une des erreurs les plus fréquentes est de se rendre au supermarché sans avoir préparé de liste de courses. Cela peut nous conduire à acheter des produits dont nous n’avons pas besoin, ou pire, à oublier ceux qui nous sont indispensables.

Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin et dressez une liste claire et précise. Ne vous contentez pas d’écrire les catégories de produits (fruits, légumes, viandes…), mais détaillez vos besoins pour chaque type d’ingrédient. Anecdote : Une amie à moi avait pour habitude de se rendre au supermarché sans liste, ce qui la poussait souvent à acheter des produits en promotion qui finissaient inévitablement dans ses placards sans jamais être consommés. Depuis qu’elle a commencé à préparer ses listes de courses, elle réalise des économies et limite le gaspillage alimentaire.

2. Faire les courses le ventre vide

C’est un fait, faire les courses en ayant faim entraîne souvent des achats impulsifs et inutiles. Nous sommes plus enclins à céder à la tentation des friandises et des plats préparés lorsque notre estomac crie famine.

Avant de vous rendre au supermarché, prenez une collation pour apaiser votre faim. Cela vous aidera à rester concentré sur votre liste de courses et à résister aux tentations. Exemple : Un jour, j’ai fait l’erreur de faire mes courses alors que j’étais affamé. Résultat : je suis reparti avec une pizza surgelée, des chips et des bonbons en plus de mes achats habituels. Mauvaise idée !

3. Ne pas comparer les prix

Les supermarchés proposent souvent plusieurs marques pour un même produit, avec des différences de prix parfois importantes. Ne pas comparer les prix peut vous faire dépenser plus que nécessaire.

Prenez le temps de comparer les prix des différents produits en regardant les étiquettes. N’hésitez pas à opter pour les marques de distributeur, qui offrent souvent un bon rapport qualité-prix. Anecdote : Lorsque j’ai commencé à comparer les prix, j’ai réalisé que je pouvais économiser plusieurs euros par semaine, simplement en choisissant des produits moins chers mais de qualité similaire à ceux que j’achetais habituellement.

4. Se laisser séduire par les promotions

Les promotions sont souvent très tentantes, mais elles peuvent nous inciter à acheter des produits dont nous n’avons pas besoin ou que nous n’utiliserons pas.

Avant de céder à la tentation des promotions, demandez-vous si vous avez réellement besoin du produit en question et si vous l’utiliserez avant sa date de péremption. Citation : Comme le disait Benjamin Franklin : « Un sou économisé est un sou gagné ». Ne dépensez pas votre argent pour des produits dont vous n’avez pas besoin, même s’ils sont en promotion.

5. Ne pas vérifier les dates de péremption

Acheter des produits proches de leur date de péremption peut entraîner du gaspillage alimentaire si vous ne les consommez pas rapidement.

Vérifiez systématiquement les dates de péremption des produits que vous achetez, et privilégiez ceux qui ont une date plus éloignée. Exemple : J’ai déjà acheté un yaourt dont la date de péremption était dépassée, sans m’en rendre compte. Heureusement, je l’ai remarqué avant de le consommer, mais cela aurait pu être dangereux pour ma santé.

6. Ne pas planifier ses repas

Si vous ne planifiez pas vos repas à l’avance, vous risquez de vous retrouver avec des produits qui ne se marient pas ensemble et de devoir faire des courses supplémentaires pour compléter vos ingrédients.

Avant de faire vos courses, établissez un menu pour la semaine et achetez uniquement les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser vos repas. Anecdote : J’ai souvent fait l’erreur de ne pas planifier mes repas, ce qui m’a obligé à retourner plusieurs fois au supermarché pour acheter des ingrédients manquants. Depuis que je planifie mes menus, je gagne du temps et de l’argent.

7. Se laisser influencer par ses enfants

Les enfants peuvent être de véritables experts pour nous pousser à acheter des produits que nous n’avions pas prévu d’acheter, souvent sucrés ou gras.

Essayez de faire vos courses sans vos enfants, ou fixez des règles claires avant d’entrer dans le supermarché concernant les produits qu’ils peuvent choisir. Exemple : Lorsque je fais mes courses avec mes enfants, je leur accorde un petit plaisir chacun, comme un paquet de biscuits ou une barquette de fruits frais. Cela leur apprend à faire des choix et limite les achats impulsifs.

8. Ne pas respecter son budget

Il est important de se fixer un budget pour ses courses et de s’y tenir afin de ne pas dépenser plus que nécessaire.

Établissez un budget pour vos courses et tenez-en compte lors de la préparation de votre liste de courses et de vos menus. N’hésitez pas à ajuster vos achats en fonction de votre budget. Citation : Comme le disait Sénèque : « Ce n’est pas l’homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup ». Apprenez à vous contenter de ce que vous pouvez vous permettre, et vous éviterez les dépenses inutiles.

éviter ces 8 erreurs courantes lors de nos courses au supermarché nous permettra de gagner du temps, de l’argent et de réduire le gaspillage. Prendre le temps de préparer une liste de courses détaillée, de planifier ses repas, de comparer les prix et de respecter son budget sont autant de bonnes habitudes à adopter pour une expérience de shopping plus agréable et économique. Alors, la prochaine fois que vous vous rendez au supermarché, n’oubliez pas ces conseils et profitez d’une expérience d’achat plus sereine et efficace.

Et si vous avez besoin d’un petit rappel pour vous souvenir de ces conseils, n’hésitez pas à revenir sur cet article ou à le partager avec vos proches. Vous pourriez ainsi les aider à éviter les erreurs courantes lors de leurs courses au supermarché. Bon shopping à tous !