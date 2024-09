Sublimez votre silhouette après 60 ans : 5 astuces mode pour camoufler les poignées d’amour avec élégance

Avec l’âge, notre corps change et il n’est pas toujours facile d’accepter ces transformations.

Les fameuses « poignées d’amour » peuvent devenir une source de complexes, en particulier après 60 ans.

Pourtant, il n’y a aucune raison de renoncer à s’habiller avec style !

Bien au contraire, c’est l’occasion de redécouvrir sa garde-robe et d’adopter des looks flatteurs qui mettent en valeur vos atouts.

Voici quelques astuces mode pour sublimer votre silhouette tout en dissimulant habilement les petits bourrelets disgracieux.

1. Misez sur les hauts amples et fluides

L’une des meilleures façons de camoufler les poignées d’amour est d’opter pour des hauts amples et fluides. Ces vêtements ont l’avantage de ne pas coller à la peau et de créer un effet de flottement qui masque les petites imperfections.

Les tuniques : Choisissez des modèles légèrement évasés qui tombent juste au-dessus des hanches. Les tuniques en soie ou en viscose sont particulièrement élégantes et confortables.

: Choisissez des modèles légèrement évasés qui tombent juste au-dessus des hanches. Les tuniques en soie ou en viscose sont particulièrement élégantes et confortables. Les chemises oversize : Portées par-dessus un pantalon ou une jupe, elles apportent une touche décontractée-chic tout en camouflant la taille.

: Portées par-dessus un pantalon ou une jupe, elles apportent une touche décontractée-chic tout en camouflant la taille. Les blouses à volants : Les détails volantés sur les manches ou le bas du vêtement attirent l’œil et détournent l’attention des hanches.

N’hésitez pas à jouer avec les imprimés et les couleurs pour apporter du pep’s à votre tenue. Un haut fleuri ou à motifs géométriques sera parfait pour capter le regard vers le haut du corps.

2. Adoptez le bon pantalon

Le choix du pantalon est crucial pour mettre en valeur votre silhouette. Voici quelques modèles particulièrement flatteurs après 60 ans :

Le pantalon taille haute : Il permet de maintenir le ventre et de lisser la silhouette. Optez pour des modèles droits ou légèrement évasés qui allongent la jambe.

: Il permet de maintenir le ventre et de lisser la silhouette. Optez pour des modèles droits ou légèrement évasés qui allongent la jambe. Le pantalon palazzo : Avec sa coupe ample et fluide, il camoufle parfaitement les hanches tout en apportant une touche d’élégance.

: Avec sa coupe ample et fluide, il camoufle parfaitement les hanches tout en apportant une touche d’élégance. Le jean droit : Un classique indémodable qui convient à toutes les morphologies. Choisissez-le dans une teinte foncée pour un effet amincissant.

Évitez les pantalons trop moulants ou à taille basse qui risquent de marquer les poignées d’amour. Préférez des tissus souples et confortables comme le jersey ou le lin pour plus d’aisance.

3. Jouez avec les superpositions

L’art de la superposition est un excellent moyen de créer des tenues stylées tout en camouflant les petits défauts. Voici quelques idées pour maîtriser cet exercice :

Le combo chemise-gilet : Portez une chemise ample sous un gilet long pour un look chic et structuré.

: Portez une chemise ample sous un gilet long pour un look chic et structuré. La veste kimono : Légère et fluide, elle se porte par-dessus un haut simple pour un effet bohème-chic.

: Légère et fluide, elle se porte par-dessus un haut simple pour un effet bohème-chic. Le cardigan long : Il allonge la silhouette et dissimule parfaitement les hanches. Choisissez-le dans une matière fine pour la mi-saison.

N’hésitez pas à jouer avec les longueurs et les textures pour créer des looks originaux et flatteurs. Par exemple, un gilet en maille sur une robe fluide apportera du relief à votre tenue tout en masquant les zones sensibles.

4. Choisissez les bonnes robes

La robe est un incontournable du dressing féminin, quel que soit l’âge. Voici les modèles à privilégier pour sublimer votre silhouette après 60 ans :

La robe portefeuille : Son drapé flatteur met en valeur la taille tout en camouflant le ventre et les hanches.

: Son drapé flatteur met en valeur la taille tout en camouflant le ventre et les hanches. La robe trapèze : Sa coupe évasée dissimule parfaitement les poignées d’amour. Choisissez-la mi-longue pour plus d’élégance.

: Sa coupe évasée dissimule parfaitement les poignées d’amour. Choisissez-la mi-longue pour plus d’élégance. La robe chemise : Un modèle polyvalent qui peut se porter ceinturé ou non selon vos envies.

Optez pour des tissus fluides comme la viscose ou le jersey qui ne marquent pas les formes. Les imprimés verticaux (rayures, motifs floraux allongés) sont particulièrement flatteurs car ils allongent la silhouette.

5. Accessoirisez astucieusement

Les accessoires jouent un rôle crucial dans la construction d’une tenue harmonieuse. Voici comment les utiliser pour détourner l’attention des poignées d’amour :

Les foulards et écharpes : Portés autour du cou ou en châle, ils attirent le regard vers le haut du corps.

: Portés autour du cou ou en châle, ils attirent le regard vers le haut du corps. Les colliers statement : Un bijou imposant au niveau du décolleté capte immédiatement l’attention.

: Un bijou imposant au niveau du décolleté capte immédiatement l’attention. Les ceintures larges : Placées juste au-dessus des hanches, elles créent un effet de taille et structurent la silhouette.

N’oubliez pas les chaussures ! Des escarpins à petits talons ou des sandales compensées allongeront vos jambes et équilibreront votre silhouette.

Quelques conseils supplémentaires pour un look impeccable

Au-delà des vêtements et accessoires, voici quelques astuces complémentaires pour parfaire votre style après 60 ans :

Investissez dans de bons sous-vêtements : Une gaine ou un body sculptant lissera votre silhouette sous vos vêtements.

: Une gaine ou un body sculptant lissera votre silhouette sous vos vêtements. Prenez soin de votre posture : Se tenir droite allonge naturellement la silhouette et vous donnera plus d’assurance.

: Se tenir droite allonge naturellement la silhouette et vous donnera plus d’assurance. Osez la couleur : N’ayez pas peur d’intégrer des teintes vives à votre garde-robe. Elles apportent de la gaieté et de la fraîcheur à vos tenues.

: N’ayez pas peur d’intégrer des teintes vives à votre garde-robe. Elles apportent de la gaieté et de la fraîcheur à vos tenues. Faites-vous conseiller : N’hésitez pas à demander l’avis d’une vendeuse ou d’une amie pour choisir les coupes qui vous mettent le plus en valeur.

Rappelez-vous que la confiance en soi est votre meilleur atout. Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l’aise et qui reflètent votre personnalité. La mode doit être un plaisir, pas une contrainte !

Les erreurs à éviter

Pour terminer, voici quelques pièges à éviter lorsqu’on cherche à camoufler ses poignées d’amour :

Les vêtements trop amples : Contrairement aux idées reçues, les vêtements très larges ont tendance à grossir la silhouette.

: Contrairement aux idées reçues, les vêtements très larges ont tendance à grossir la silhouette. Les ceintures trop serrées : Elles risquent de créer un effet « bouée » peu flatteur.

: Elles risquent de créer un effet « bouée » peu flatteur. Les tops courts : Ils mettent en évidence la zone des hanches et du ventre.

: Ils mettent en évidence la zone des hanches et du ventre. Les tissus trop fins ou brillants : Ils ont tendance à marquer les formes et à attirer l’attention sur les petits défauts.

En suivant ces conseils et en expérimentant différentes combinaisons, vous trouverez rapidement les tenues qui vous mettent le plus en valeur. N’oubliez pas que la mode est avant tout un moyen d’expression personnelle. Amusez-vous, osez de nouvelles choses et surtout, portez vos vêtements avec fierté et assurance. C’est le secret d’un style vraiment élégant, à tout âge !