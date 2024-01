Recette mochi au Nutella : une fusion gourmande entre tradition japonaise et saveur chocolatée

Dans un monde où les frontières culinaires ne cessent de s’estomper, le mochi au Nutella est une délicieuse illustration de l’alliance réussie entre deux cultures.

D’un côté, le mochi, cette pâtisserie japonaise à base de riz gluant, dont la texture élastique et moelleuse en fait un incontournable de la gastronomie nippone.

De l’autre, le Nutella, cette pâte à tartiner italienne à base de noisettes et de cacao, dont la popularité a largement dépassé les frontières de la péninsule.

Ensemble, ces deux ingrédients donnent naissance à une recette gourmande et originale, qui ravira les papilles des amateurs de douceurs sucrées en quête d’expériences gustatives nouvelles.

Nous vous proposons de découvrir cette fusion culinaire, en explorant d’abord les origines et les particularités du mochi et du Nutella, puis en vous dévoilant la recette pas à pas pour réaliser chez vous ces savoureux mochis au Nutella.

Le mochi, une pâtisserie japonaise ancestrale

Avant de nous intéresser à la recette en elle-même, il convient de revenir sur l’histoire et les caractéristiques du mochi, qui constitue la base de cette préparation.

Des origines millénaires

Le mochi est un mets traditionnel japonais dont les origines remontent à plusieurs millénaires. Il était déjà consommé lors des fêtes religieuses et des événements importants de la cour impériale durant l’époque de Heian (794-1185). Son nom vient du mot « mochigome » qui désigne une variété de riz gluant spécifique, cultivée au Japon depuis l’Antiquité.

Le processus de fabrication

La préparation du mochi nécessite un processus de fabrication particulier, qui fait appel à la technique du « mochitsuki ». Le riz gluant est d’abord cuit à la vapeur, puis placé dans un mortier en bois appelé « usu ». À l’aide d’un maillet nommé « kine », le riz est ensuite pilé et malaxé jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène. Ce travail est généralement réalisé à deux personnes, l’une frappant la pâte avec le maillet pendant que l’autre la tourne et l’humidifie.

Les différentes formes et saveurs de mochi

Le mochi peut être dégusté tel quel, ou garni de diverses préparations sucrées ou salées. Parmi les mochis sucrés les plus populaires, on trouve le « daifuku », un mochi fourré à la pâte de haricots rouges sucrée, ou encore le « sakura-mochi », un mochi de couleur rose parfumé à la fleur de cerisier. Les mochis peuvent être grillés, ce qui leur confère une texture croustillante à l’extérieur et fondante à l’intérieur, ou bien incorporés dans des soupes, des brochettes ou des plats salés.

Le Nutella, une pâte à tartiner qui a conquis le monde

Le Nutella est un autre acteur clé de cette recette gourmande.

Retour sur l’histoire et les ingrédients qui ont fait de cette pâte à tartiner un véritable phénomène mondial.

Une création italienne

Le Nutella a été créé dans les années 1960 par Michele Ferrero, un confiseur italien. À cette époque, le cacao était une denrée rare et coûteuse, ce qui l’a poussé à chercher un moyen de l’étirer en incorporant d’autres ingrédients moins onéreux. C’est ainsi qu’il eut l’idée d’utiliser des noisettes, abondantes dans la région du Piémont dont il était originaire, pour créer une pâte à tartiner au goût chocolaté et à la texture onctueuse. D’abord baptisée « Supercrema », la recette a été améliorée et rebaptisée « Nutella » en 1964, avant de connaître un succès fulgurant, d’abord en Italie, puis à travers le monde.

Les ingrédients du Nutella

Le Nutella est composé principalement de sucre, d’huile de palme, de noisettes, de cacao, de lait en poudre, de lécithine de soja et de vanilline. Si les noisettes et le cacao lui confèrent son goût unique et addictif, l’huile de palme, souvent pointée du doigt pour ses conséquences néfastes sur l’environnement et la santé, est un ingrédient controversé. Il est toutefois possible de trouver des alternatives au Nutella, comme des pâtes à tartiner bio ou équitables, qui se marient très bien avec le mochi.

La préparation des mochis au Nutella, étape par étape

Maintenant que vous connaissez l’histoire et les spécificités du mochi et du Nutella, il est temps de vous lancer dans la réalisation de ces délicieuses gourmandises.

Voici la recette pas à pas pour réussir vos mochis au Nutella à coup sûr.

Pour réaliser une dizaine de mochis au Nutella, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

200 g de farine de riz gluant

250 ml d’eau

60 g de sucre

1 pincée de sel

100 g de Nutella (ou d’une autre pâte à tartiner)

De la fécule de maïs ou de pomme de terre, pour saupoudrer

Voici les étapes de la préparation :

Dans un saladier, mélangez la farine de riz gluant, le sucre et le sel. Incorporez progressivement l’eau, en remuant bien pour obtenir une pâte lisse et homogène. Couvrez le saladier d’un film alimentaire et faites cuire la pâte au micro-ondes pendant environ 2 minutes à pleine puissance. Mélangez la pâte, puis remettez-la au micro-ondes pour 2 minutes supplémentaires. La pâte doit avoir une texture élastique et collante. Saupoudrez généreusement un plan de travail propre avec de la fécule de maïs ou de pomme de terre. Déposez la pâte de mochi sur la surface farinée, puis étalez-la au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d’environ 5 mm. Découpez des cercles de pâte à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre retourné. Déposez une cuillerée de Nutella au centre de chaque cercle, puis repliez les bords de la pâte sur la garniture et soudez-les pour former une boule. Veillez à bien enrober le Nutella pour éviter que celui-ci ne s’échappe lors de la dégustation.

Les mochis au Nutella se dégustent idéalement à température ambiante. Vous pouvez les conserver quelques jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique. Pour une expérience gustative encore plus gourmande, n’hésitez pas à varier les saveurs en remplaçant le Nutella par de la confiture, de la pâte de sésame noir ou de la crème de marrons, par exemple. Vous pouvez ajouter des fruits frais, tels que des morceaux de fraises ou de bananes, ou encore saupoudrer vos mochis de noix de coco râpée, de graines de sésame ou de sucre glace pour une touche de fantaisie.

Le mochi au Nutella, une invitation à la créativité culinaire

Dans cette partie, nous vous proposons d’explorer quelques variantes et idées pour personnaliser vos mochis au Nutella et stimuler votre créativité culinaire.

Les alternatives au Nutella

Comme évoqué précédemment, il est possible de remplacer le Nutella par d’autres pâtes à tartiner, en privilégiant des options plus saines et éthiques si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez opter pour une pâte à tartiner aux noisettes et au cacao bio, sans huile de palme, ou encore pour une version maison réalisée à partir de noisettes grillées, de cacao en poudre, de sucre, d’huile de coco et de lait végétal.

Les variations de saveurs

Le mochi au Nutella se prête à de nombreuses variations, en fonction de vos envies et de vos goûts. Vous pouvez par exemple ajouter à la pâte de mochi des arômes naturels (fleur d’oranger, vanille, rose, yuzu…), des épices (cannelle, cardamome, gingembre…), ou encore des colorants alimentaires pour obtenir des mochis aux teintes pastel ou vives. Pour la garniture, n’hésitez pas à mélanger le Nutella avec d’autres ingrédients, tels que des morceaux de fruits secs, des pépites de chocolat, de la noix de coco râpée, ou encore des éclats de caramel.

Les décors et les présentations

Enfin, pour sublimer vos mochis au Nutella, vous pouvez jouer sur la présentation et les décors. Disposez vos mochis dans des caissettes en papier coloré, décorez-les avec des rubans ou des étiquettes, ou encore présentez-les sur un plateau ou une assiette joliment décorée. Vous pouvez réaliser des mochis en forme de fleurs, d’animaux ou de personnages, en utilisant des emporte-pièces ou des moules spécifiques, ou bien en sculptant la pâte à la main.

Le mochi au Nutella est une recette savoureuse et originale, qui témoigne de la richesse des possibilités offertes par la cuisine fusion. En combinant le moelleux du mochi japonais et la gourmandise de la pâte à tartiner italienne, elle ravit les papilles et invite à la créativité culinaire. N’hésitez pas à vous inspirer de cette recette pour réaliser vos propres créations et surprendre vos convives avec des douceurs aux saveurs inédites. Régalez-vous !