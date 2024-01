Prendre l’avion avec son chat, voici les étapes pour préparer et organiser son voyage

Partir en vacances ou déménager à l’étranger peut être une expérience stressante, d’autant plus si vous avez un chat à emmener avec vous.

Heureusement, avec une bonne planification et des conseils utiles, vous pouvez minimiser le stress et vous assurer que votre chat voyage en toute sécurité et confortablement.

Cet article vous guide à travers toutes les étapes nécessaires pour préparer et organiser un voyage en avion avec votre chat.

Anticiper et planifier le voyage en avion avec son chat

Pour que le voyage de votre chat se déroule sans encombre, il est essentiel d’anticiper et de planifier chaque étape.

La première étape consiste à vous renseigner sur la réglementation spécifique à chaque destination. Les régulations varient en fonction des pays, et il est crucial de connaître les obligations légales pour voyager en France, dans l’Union européenne et hors de l’Union européenne. Avoir toutes ces informations en main vous permettra de vous organiser en conséquence et d’éviter toute mauvaise surprise.

Vérifier les obligations légales pour voyager avec son chat

Pour voyager avec votre chat, certaines obligations légales doivent être respectées.

Tout d’abord, assurez-vous que votre chat est identifié, soit par tatouage, soit par puce électronique. Cette identification est obligatoire pour voyager avec un animal de compagnie. Ensuite, vérifiez que votre chat est vacciné contre la rage et possède un passeport européen pour animaux de compagnie si nécessaire. Ce passeport est indispensable pour voyager avec votre chat au sein de l’Union européenne et dans certains pays hors UE. N’oubliez pas de consulter un vétérinaire pour obtenir ces documents et pour effectuer les vaccinations nécessaires.

Contacter la compagnie aérienne et connaître les conditions de transport

Une fois que vous avez vérifié les obligations légales, contactez la compagnie aérienne avec laquelle vous prévoyez de voyager pour connaître les conditions de transport, les tarifs et les règles particulières concernant les chats.

Chaque compagnie aérienne a ses propres règles, et certaines peuvent avoir des restrictions concernant le poids, la taille ou le nombre d’animaux autorisés à bord. Il est important de vérifier si votre chat doit voyager en cabine avec vous ou en soute.

Préparer le voyage : choisir la bonne cage de transport et habituer le chat

Pour assurer le confort de votre chat pendant le voyage, il est important de choisir la bonne cage de transport.

Optez pour une cage solide, bien ventilée et adaptée à la taille de votre chat. Il est recommandé d’habituer votre chat à la cage avant le voyage. Pour cela, placez la cage dans un endroit fréquenté de la maison et laissez la porte ouverte. Vous pouvez y déposer des jouets, des couvertures ou des friandises pour encourager votre chat à y entrer et à s’y sentir à l’aise.

Consulter un vétérinaire pour un bilan de santé et des conseils sur la gestion du trajet

Avant le voyage, il est important de consulter un vétérinaire pour un bilan de santé complet et pour recevoir des conseils sur la gestion du trajet.

Le vétérinaire pourra vous donner des recommandations sur la manière de gérer le stress de votre chat pendant le voyage et vous informer sur les éventuelles précautions à prendre, comme l’administration de médicaments ou de suppléments apaisants. N’hésitez pas à poser toutes vos questions au vétérinaire pour être bien préparé le jour du départ.

Prendre des précautions le jour du départ

Le jour du départ, il est important de prendre certaines précautions pour que tout se passe bien.

Arrivez à l’aéroport suffisamment tôt pour avoir le temps de vous enregistrer, de passer les contrôles de sécurité et de vous rendre à la porte d’embarquement sans stress. Assurez-vous que votre chat ait fait ses besoins avant de le mettre dans sa cage de transport, et évitez de lui donner à manger juste avant le vol pour éviter les nausées.

Veiller au bien-être du chat pendant le vol

Pendant le vol, veillez au bien-être de votre chat en lui parlant et en utilisant une couverture si nécessaire pour le rassurer et le garder au chaud.

Si votre chat voyage en soute, informez l’équipage de sa présence afin qu’ils puissent vérifier régulièrement les conditions de transport. N’hésitez pas à demander de l’aide au personnel de bord en cas de besoin.

Aider le chat à s’adapter à son nouvel environnement à l’arrivée

À l’arrivée, votre chat pourrait être stressé et déboussolé par son nouvel environnement.

Laissez-lui le temps de se réhabituer au calme en évitant de le solliciter trop rapidement. Installez-le dans un endroit calme et sécurisant avec sa litière, sa nourriture et de l’eau. Vous pouvez utiliser des diffuseurs de phéromones apaisantes pour l’aider à se sentir plus à l’aise dans son nouvel environnement.

Voyager en avion avec son chat peut être une expérience réussie si vous prenez le temps de bien vous organiser et d’anticiper chaque étape. N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire et à vous renseigner auprès de la compagnie aérienne pour que le voyage de votre chat se déroule dans les meilleures conditions possibles.