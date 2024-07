Plancha VS Barbecue : que choisir pour des grillades parfaites ?

Avec l’arrivée des beaux jours, la saison des grillades en plein air est enfin de retour.

Mais face à l’éternel débat qui oppose la plancha au barbecue, comment choisir le meilleur compagnon pour vos moments conviviaux en famille ou entre amis ?

Nous vous proposons un grand duel entre ces deux stars des grillades pour vous aider à faire le bon choix !

1. Principe de fonctionnement : du charbon au gaz, en passant par l’électricité

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre les différences fondamentales dans le fonctionnement de ces deux techniques de cuisson.

Barbecue : Le principe du barbecue repose sur la cuisson des aliments grâce à la chaleur dégagée par la combustion du charbon de bois, du bois, du gaz ou encore de l’électricité. Cette chaleur se diffuse dans l’air et cuit indirectement les aliments placés sur une grille placée au-dessus de la source de chaleur.

Plancha : La plancha fonctionne, quant à elle, grâce à une plaque chauffante alimentée par du gaz ou de l'électricité. Les aliments sont cuits directement sur la surface chaude de la plaque, ce qui permet une cuisson plus rapide et plus homogène.

2. Avantages et inconvénients : une question de goût et de praticité

Maintenant que vous connaissez les bases, penchons-nous sur les avantages et les inconvénients de chaque méthode de cuisson.

2.1 Les avantages du barbecue

Goût authentique : Le barbecue, et plus spécifiquement le modèle à charbon, offre une saveur unique et incomparable aux aliments grâce à la fumée dégagée par la combustion du combustible. Pour les amateurs de grillades traditionnelles, le barbecue reste une valeur sûre.

Convivialité : Le barbecue est souvent synonyme de convivialité et de partage. Rassemblés autour du feu, les convives participent à la préparation et à la cuisson des aliments, ce qui crée une atmosphère chaleureuse et festive.

Variété de cuissons : Le barbecue permet de réaliser différentes techniques de cuisson, comme la cuisson directe (saisie rapide des aliments), la cuisson indirecte (cuisson lente et douce pour les viandes plus épaisses) ou encore le fumage (cuisson lente à basse température pour un fumage des aliments).

2.2 Les inconvénients du barbecue

Temps de préparation et de cuisson : Le barbecue, surtout à charbon, demande un certain temps de préparation pour allumer le feu et attendre que les braises soient prêtes. De plus, la cuisson des aliments est généralement plus lente, ce qui peut demander de la patience.

Fumée et odeurs : La fumée dégagée par la combustion des combustibles peut être gênante pour les convives et les voisins, sans parler des odeurs qui imprègnent les vêtements.

Nettoyage et entretien : Le nettoyage du barbecue peut être fastidieux, surtout pour les modèles à charbon, en raison des cendres et des résidus de graisse. De plus, le barbecue doit être régulièrement entretenu pour éviter la rouille et les dysfonctionnements.

2.3 Les avantages de la plancha

Cuisson saine et diététique : La plancha permet de cuire les aliments sans ajout de matière grasse, ce qui en fait une technique de cuisson saine et équilibrée. De plus, la cuisson rapide préserve les vitamines et les nutriments des aliments.

Facilité d'utilisation et de nettoyage : La plancha est très simple à utiliser et à régler grâce à son thermostat. De plus, le nettoyage est rapide et aisé grâce à la plaque lisse et non poreuse, qui empêche les résidus de s'incruster.

Polyvalence : La plancha permet de cuire une grande variété d'aliments, des viandes aux poissons, en passant par les légumes et les fruits. Elle offre la possibilité de réaliser des recettes plus élaborées et créatives, comme des marinades, des sauces ou des nappages.

2.4 Les inconvénients de la plancha

Moins de saveurs fumées : La plancha ne dégage pas de fumée lors de la cuisson, ce qui peut décevoir les amateurs de grillades traditionnelles et de saveurs fumées.

Moins conviviale : La plancha est généralement perçue comme moins conviviale que le barbecue, car elle ne permet pas de rassembler les convives autour du feu. Néanmoins, elle permet tout de même de partager un bon repas en plein air et de profiter de la compagnie de ses proches.

Prix : Les planchas de qualité, avec une plaque en fonte émaillée ou en inox, peuvent être plus chères à l'achat que les barbecues à charbon. Toutefois, il existe des modèles plus abordables et adaptés à tous les budgets.

3. Comment choisir entre la plancha et le barbecue ?

Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients de chaque méthode de cuisson, voici quelques questions à vous poser pour vous aider à faire le bon choix :

Quelles sont vos priorités en matière de goût ? Si vous êtes un inconditionnel des saveurs fumées et des grillades traditionnelles, le barbecue est fait pour vous. En revanche, si vous privilégiez une cuisine plus saine et diététique, sans renoncer pour autant au plaisir des grillades, la plancha sera votre alliée idéale.

Quel est votre niveau d'expérience et de patience ? Si vous êtes un adepte des techniques de cuisson au feu de bois et que vous n'avez pas peur de consacrer du temps à la préparation et à la cuisson, le barbecue vous conviendra parfaitement. Si, en revanche, vous préférez une méthode de cuisson plus simple et rapide, optez pour la plancha.

Quelle importance accordez-vous à la convivialité ? Si pour vous, grillades riment avec rassemblements autour du feu et partage, le barbecue sera sans doute votre choix préféré. Toutefois, n'oubliez pas que la plancha peut offrir des moments conviviaux, même si l'ambiance est légèrement différente.

Quel est votre budget ? Si vous disposez d'un budget serré, sachez que les barbecues à charbon sont généralement plus abordables que les planchas de qualité. Cependant, il existe aussi des planchas à des prix plus accessibles, et il ne faut pas oublier de prendre en compte les coûts d'entretien et de combustible sur le long terme.

Quelle place avez-vous à disposition ? En fonction de l'espace dont vous disposez, l'un ou l'autre des appareils pourra être plus adapté. Le barbecue nécessite généralement plus d'espace en raison de sa structure et de la fumée dégagée, tandis que la plancha peut s'installer sur un balcon ou une petite terrasse sans problème.

Le choix entre la plancha et le barbecue dépend en grande partie de vos goûts, de vos habitudes de cuisson et de vos priorités en matière de convivialité et d’espace. Les deux méthodes offrent des avantages et des inconvénients, et il n’y a pas de réponse unique à cette question. L’essentiel est de trouver l’appareil qui correspondra le mieux à vos envies et à votre mode de vie, afin de profiter pleinement de la saison des grillades et des moments de partage en plein air.

Pourquoi ne pas essayer les deux ? Vous pourriez découvrir de nouvelles saveurs et techniques de cuisson en alternant entre la plancha et le barbecue. Après tout, la diversité est le sel de la vie, et rien ne vous empêche de varier les plaisirs pour des repas en plein air toujours plus réussis et conviviaux.