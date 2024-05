On mange quoi en Mai : les fruits et légumes de saison à ne pas manquer

En mai, la nature s’épanouit et les étals des marchés se parent de couleurs et de saveurs nouvelles.

Les fruits et légumes de saison sont à l’honneur, offrant une grande variété de choix pour régaler nos papilles et profiter des bienfaits de chacun.

Nous vous invitons à découvrir les trésors du potager et du verger de mai, ainsi que leurs vertus nutritives et des idées de recettes pour les savourer. Alors, on mange quoi en mai ? Suivez le guide !

Les légumes stars du mois de mai

En mai, les légumes de printemps sont à leur apogée et certains légumes d’été commencent à pointer le bout de leur nez. Voici une sélection des incontournables de cette période :

Asperge : riche en fibres, vitamines et minéraux, l’asperge est une alliée détox pour notre organisme. Elle se déguste cuite à la vapeur, en risotto ou en salade.

: riche en fibres, vitamines et minéraux, l’asperge est une alliée détox pour notre organisme. Elle se déguste cuite à la vapeur, en risotto ou en salade. Betterave : sa couleur rouge intense révèle une forte teneur en antioxydants, bénéfiques pour notre santé. La betterave se savoure crue râpée ou cuite en salade, en soupe ou en chips.

: sa couleur rouge intense révèle une forte teneur en antioxydants, bénéfiques pour notre santé. La betterave se savoure crue râpée ou cuite en salade, en soupe ou en chips. Carotte : source de vitamine A, la carotte est un légume polyvalent qui se prête à de nombreuses préparations, de la salade au gratin, en passant par le gâteau.

: source de vitamine A, la carotte est un légume polyvalent qui se prête à de nombreuses préparations, de la salade au gratin, en passant par le gâteau. Chou-fleur : ce légume crucifère renferme de précieux nutriments pour notre santé. Il se cuisine à la vapeur, en gratin, en purée ou en taboulé.

: ce légume crucifère renferme de précieux nutriments pour notre santé. Il se cuisine à la vapeur, en gratin, en purée ou en taboulé. Épinard : symbole de force, l’épinard est un concentré de vitamines et de minéraux. Il se déguste en salade, en quiche, en soupe ou en smoothie.

: symbole de force, l’épinard est un concentré de vitamines et de minéraux. Il se déguste en salade, en quiche, en soupe ou en smoothie. Fenouil : parfumé et croquant, le fenouil est une source de fibres et de vitamine C. Il se savoure cru en salade ou cuit à la vapeur, en gratin ou en tajine.

: parfumé et croquant, le fenouil est une source de fibres et de vitamine C. Il se savoure cru en salade ou cuit à la vapeur, en gratin ou en tajine. Navet : souvent délaissé, le navet est pourtant riche en vitamine C et en fibres. Il se cuisine en purée, en soupe, en ragoût ou en poêlée.

: souvent délaissé, le navet est pourtant riche en vitamine C et en fibres. Il se cuisine en purée, en soupe, en ragoût ou en poêlée. Petits pois : gorgés de vitamines et de protéines végétales, les petits pois apportent une touche de fraîcheur à nos assiettes. Ils se cuisinent à la française, en risotto, en purée ou en salade.

: gorgés de vitamines et de protéines végétales, les petits pois apportent une touche de fraîcheur à nos assiettes. Ils se cuisinent à la française, en risotto, en purée ou en salade. Pomme de terre primeur : une chair tendre et fondante, la pomme de terre primeur est idéale pour accompagner grillades et salades. Elle se déguste en salade, en papillote ou en poêlée.

: une chair tendre et fondante, la pomme de terre primeur est idéale pour accompagner grillades et salades. Elle se déguste en salade, en papillote ou en poêlée. Radis : croquant et piquant, le radis est une source de vitamine C et de fibres. Il se savoure en apéritif, en salade ou en pickles.

Les fruits juteux et savoureux de mai

Le mois de mai est riche en fruits gourmands et vitaminés. Voici une sélection des fruits de saison à déguster sans modération :

Abricot : symbole de l’été qui approche, l’abricot est riche en vitamine A et en fibres. Il se déguste frais, en compote, en confiture ou en tarte.

: symbole de l’été qui approche, l’abricot est riche en vitamine A et en fibres. Il se déguste frais, en compote, en confiture ou en tarte. Cerise : juteuse et sucrée, la cerise est une source de vitamine C et de potassium. Elle se savoure nature, en clafoutis, en confiture ou en jus.

: juteuse et sucrée, la cerise est une source de vitamine C et de potassium. Elle se savoure nature, en clafoutis, en confiture ou en jus. Fraise : star du printemps, la fraise est une mine de vitamine C et d’antioxydants. Elle se déguste nature, en tarte, en smoothie ou en salade de fruits.

: star du printemps, la fraise est une mine de vitamine C et d’antioxydants. Elle se déguste nature, en tarte, en smoothie ou en salade de fruits. Framboise : délicate et acidulée, la framboise est riche en vitamines et en fibres. Elle se savoure nature, en coulis, en sorbet ou en tarte.

: délicate et acidulée, la framboise est riche en vitamines et en fibres. Elle se savoure nature, en coulis, en sorbet ou en tarte. Rhubarbe : bien que souvent considérée comme un fruit, la rhubarbe est en réalité un légume. Sa saveur acidulée et sa richesse en fibres en font un ingrédient de choix pour des préparations sucrées, comme la compote, le crumble ou la tarte.

Des idées de recettes pour savourer les fruits et légumes de mai

Pour vous inspirer et profiter pleinement des saveurs de mai, voici quelques idées de recettes mettant à l’honneur les fruits et légumes de saison :

Salade de betteraves, carottes et radis, agrémentée de quelques feuilles d’épinards et d’une vinaigrette légère à base de citron et d’huile d’olive.

Gratin d’asperges et de fenouil, relevé d’une pointe de muscade et gratiné avec de la chapelure et du fromage râpé.

Purée de pommes de terre primeurs et petits pois, parfumée à la menthe et accompagnée d’un filet de poisson grillé.

Soupe froide de chou-fleur et navet, mixée avec du lait d’amande et assaisonnée d’une pincée de curry.

Tarte aux abricots et aux framboises, sur une pâte sablée légèrement vanillée et parsemée d’amandes effilées.

Smoothie à la fraise et à la rhubarbe, mixé avec du yaourt nature et sucré avec un peu de miel ou de sirop d’agave.

Clafoutis aux cerises, légèrement parfumé à la fleur d’oranger ou à l’amande amère, pour un dessert traditionnel et gourmand.

Les bienfaits des fruits et légumes de saison

Manger des fruits et légumes de saison présente de nombreux avantages pour notre santé, notre porte-monnaie et notre planète :

Qualité nutritionnelle : les fruits et légumes de saison sont récoltés à maturité, ce qui garantit une meilleure qualité nutritionnelle et une teneur optimale en vitamines, minéraux et antioxydants.

: les fruits et légumes de saison sont récoltés à maturité, ce qui garantit une meilleure qualité nutritionnelle et une teneur optimale en vitamines, minéraux et antioxydants. Saveur et fraîcheur : les produits de saison sont généralement cultivés localement et ont donc moins de temps de transport, ce qui préserve leur saveur et leur fraîcheur.

: les produits de saison sont généralement cultivés localement et ont donc moins de temps de transport, ce qui préserve leur saveur et leur fraîcheur. Diversité et variété : suivre le rythme des saisons permet de diversifier notre alimentation et d’apporter à notre organisme tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement.

: suivre le rythme des saisons permet de diversifier notre alimentation et d’apporter à notre organisme tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Respect de l’environnement : privilégier les fruits et légumes de saison et locaux contribue à réduire notre empreinte carbone, en limitant les transports et les techniques de production intensive.

: privilégier les fruits et légumes de saison et locaux contribue à réduire notre empreinte carbone, en limitant les transports et les techniques de production intensive. Économies : les produits de saison sont généralement moins chers que ceux importés ou cultivés hors saison, car leur production est plus naturelle et moins coûteuse.

En consommant des fruits et légumes de saison, nous soutenons les producteurs locaux et les circuits courts, pour une alimentation plus responsable et solidaire.

Les astuces pour bien choisir et conserver les fruits et légumes de mai

Pour profiter pleinement des saveurs et des bienfaits des fruits et légumes de mai, voici quelques conseils pour bien les choisir et les conserver :

Aspect et texture : préférez les fruits et légumes fermes, sans taches ni meurtrissures, et avec une peau brillante et lisse. Les légumes feuillus doivent être bien verts et croquants.

: préférez les fruits et légumes fermes, sans taches ni meurtrissures, et avec une peau brillante et lisse. Les légumes feuillus doivent être bien verts et croquants. Odeur : les fruits et légumes frais dégagent généralement une odeur agréable et caractéristique. Méfiez-vous des produits qui sentent trop fort ou qui sont dépourvus d’odeur.

: les fruits et légumes frais dégagent généralement une odeur agréable et caractéristique. Méfiez-vous des produits qui sentent trop fort ou qui sont dépourvus d’odeur. Provenance : privilégiez les produits locaux et de saison, en vérifiant leur origine sur l’étiquette ou en les achetant directement chez le producteur ou sur les marchés.

: privilégiez les produits locaux et de saison, en vérifiant leur origine sur l’étiquette ou en les achetant directement chez le producteur ou sur les marchés. Conservation : la plupart des fruits et légumes de mai se conservent dans le bac à légumes du réfrigérateur, à l’exception des pommes de terre primeurs et des tomates, qui préfèrent un endroit frais et sec à l’abri de la lumière. Les fruits et légumes à peau fine, comme les fraises et les framboises, sont fragiles et doivent être consommés rapidement après l’achat.

Enfin, n’oubliez pas de bien laver les fruits et légumes avant de les consommer, pour éliminer les éventuels résidus de pesticides et de saleté.

Le mois de mai offre une belle diversité de fruits et légumes de saison, pour nous régaler et prendre soin de notre santé, tout en respectant l’environnement et en soutenant les producteurs locaux. Alors, n’hésitez pas à explorer les richesses du potager et du verger de mai, et à varier vos recettes pour profiter pleinement des saveurs et des bienfaits de chaque produit. Bon appétit !