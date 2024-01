Occitanie : à la découverte de deux joyaux pittoresques nichés dans le Sud de la France

Terre de contrastes, l’Occitanie est une région française riche en histoire, en culture et en paysages à couper le souffle.

Située dans le Sud de la France, elle est composée de 13 départements et s’étend des contreforts des Pyrénées jusqu’aux rives de la Méditerranée.

Parmi les nombreux trésors que recèle cette région, deux villages méritent une attention toute particulière : Saint-Guilhem-le-Désert et Cordes-sur-Ciel.

Ces deux bourgs pittoresques, classés parmi les « Plus Beaux Villages de France », offrent un véritable voyage dans le temps et invitent à la découverte de leur riche patrimoine architectural, naturel et culturel.

Plongez au cœur de ces deux perles occitanes, et laissez-vous charmer par leur beauté et leur authenticité.

Le village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert : un écrin de verdure et de pierre

Situé dans l’Hérault, au cœur du massif de la Séranne, Saint-Guilhem-le-Désert est un village médiéval enchanteur qui semble tout droit sorti d’un conte de fées.

Perché sur les flancs d’une vallée escarpée, ce bourg classé « Grand Site de France » est un véritable havre de paix, où le temps semble s’être arrêté. Les ruelles pavées, bordées de maisons en pierre aux volets colorés, serpentent entre les remparts et les jardins fleuris, offrant à chaque instant une nouvelle perspective sur les montagnes environnantes et les toits de lauze du village.

Le joyau de Saint-Guilhem-le-Désert : l’abbaye de Gellone. Fondée au IXe siècle par Guillaume de Gellone, un noble franc et cousin de Charlemagne, cette abbaye bénédictine est un véritable chef-d’œuvre de l’art roman. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est une étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La place de la Liberté : cœur vivant du village, cette charmante place ombragée est bordée de terrasses de cafés et de restaurants où il fait bon se détendre après une balade dans les ruelles environnantes.

Les gorges de l'Hérault : situées à deux pas du village, ces gorges sauvages et préservées offrent un cadre idéal pour la pratique de sports de plein air, tels que la randonnée, le canoë-kayak ou l'escalade.

Le Pont du Diable : cet ouvrage d'art médiéval enjambe l'Hérault et constitue un autre témoignage du riche passé historique de la région. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

Cordes-sur-Ciel : un village perché entre ciel et terre

Perchée sur une colline du Tarn, Cordes-sur-Ciel est une cité médiévale au charme envoûtant qui semble défier les lois de la gravité.

Fondée au XIIIe siècle par le comte de Toulouse, cette bastide, entourée de remparts et de tours, est un véritable trésor architectural, où se mêlent harmonieusement les styles gothique et Renaissance. Les ruelles étroites et pavées, bordées de maisons à colombages et d’hôtels particuliers, offrent une plongée dans l’histoire et invitent à la flânerie et à la découverte.

L’église Saint-Michel : construite au XIIIe siècle, cette église gothique est un véritable joyau, avec ses vitraux d’époque, son clocher octogonal et son portail richement sculpté. La Maison du Grand Fauconnier : un hôtel particulier du XIIIe siècle, qui abrite aujourd’hui le musée d’art moderne et contemporain Yves Brayer, où sont exposées les œuvres de ce célèbre peintre français. La Maison Prunet : une demeure médiévale du XIVe siècle, ornée d’une façade en encorbellement et d’un oriel, qui témoigne de la richesse et de la diversité architecturale de la cité. Le jardin des Paradis : un écrin de verdure au cœur de la cité, où se mêlent plantes rares, sculptures et points d’eau, pour le plus grand plaisir des sens.

D’ailleurs, Cordes-sur-Ciel est aussi réputée pour ses nombreux artisans d’art, qui perpétuent les savoir-faire traditionnels et font vivre le patrimoine culturel de la région. Potiers, verriers, bijoutiers, ébénistes, sculpteurs, peintres et bien d’autres professions jalonnent les rues de la cité, offrant un véritable voyage au cœur des métiers d’art et de la création.

Saint-Guilhem-le-Désert et Cordes-sur-Ciel sont deux villages pittoresques qui méritent amplement leur place parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Leur patrimoine architectural, naturel et culturel est d’une richesse inestimable, et leur atmosphère paisible et authentique en fait des lieux de prédilection pour les amoureux d’histoire, de nature et d’art. Nul doute que la découverte de ces deux joyaux de l’Occitanie vous laissera des souvenirs impérissables et vous donnera l’envie d’en explorer d’autres, car cette région regorge de trésors encore méconnus, qui n’attendent que d’être dévoilés.

Les festivités locales : témoignages d’un riche héritage culturel

Les villages de Saint-Guilhem-le-Désert et Cordes-sur-Ciel ne se contentent pas d’offrir un patrimoine architectural et naturel d’exception, ils sont le cadre de nombreuses festivités tout au long de l’année, mettant en valeur les traditions locales et l’art de vivre de l’Occitanie.

Ainsi, Saint-Guilhem-le-Désert accueille chaque année en juillet le Festival de musique sacrée et de l’abbaye, mettant à l’honneur les plus belles œuvres du répertoire classique et baroque dans le cadre exceptionnel de l’abbaye de Gellone. De plus, le village s’anime lors des journées du patrimoine, avec des visites guidées, des ateliers et des animations pour petits et grands.

De son côté, Cordes-sur-Ciel est le théâtre de plusieurs événements culturels majeurs, tels que :

Le Grand Fauconnier : une fête médiévale qui se tient chaque année en juillet, et qui propose des animations variées, comme des spectacles de rue, des concerts, des tournois de chevalerie, des ateliers d’artisanat, ainsi qu’un marché médiéval.

Les Académies Musicales : un festival de musique classique et de jazz qui se déroule en août, et qui propose des concerts dans les lieux emblématiques du village, tels que l'église Saint-Michel ou le jardin des Paradis.

Le Festival du Film : un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles, qui a lieu en septembre, et qui met à l'honneur les œuvres de réalisateurs indépendants et émergents, avec des projections en plein air et des rencontres avec les équipes des films.

La gastronomie occitane : un voyage gustatif au cœur des terroirs

La découverte des villages de Saint-Guilhem-le-Désert et Cordes-sur-Ciel ne serait pas complète sans une immersion dans la gastronomie locale, qui reflète la diversité des terroirs et le savoir-faire des producteurs et artisans de l’Occitanie.

Voici quelques spécialités culinaires incontournables de la région :

Le cassoulet : un plat traditionnel à base de haricots blancs, de viande de porc, de saucisses et de confit de canard, qui trouve ses origines dans la ville de Castelnaudary, située entre Toulouse et Carcassonne.

La tielle sétoise : une spécialité originaire de la ville de Sète, sur la côte méditerranéenne, qui consiste en une tourte garnie de poulpe et de tomate, relevée d'une pointe de piment.

Le foie gras : un mets raffiné et emblématique du Sud-Ouest de la France, qui se déguste sous différentes formes (entier, mi-cuit, en terrine) et qui peut être accompagné de pain d'épices, de confit d'oignons ou de figues.

Les vins de la région : l'Occitanie est une terre de vignobles, avec des appellations prestigieuses telles que le Minervois, le Corbières, le Gaillac ou le Fronton. N'hésitez pas à déguster ces crus lors de votre séjour et à visiter les domaines viticoles pour en apprendre davantage sur les cépages et les techniques de vinification.

De nombreux restaurants et auberges dans les villages de Saint-Guilhem-le-Désert et Cordes-sur-Ciel mettent à l’honneur cette gastronomie généreuse et savoureuse, et vous feront découvrir des plats traditionnels revisités avec créativité et soin.

En somme, les villages de Saint-Guilhem-le-Désert et Cordes-sur-Ciel offrent une expérience inoubliable pour les voyageurs en quête d’authenticité, de beauté et de sérénité. Leur patrimoine exceptionnel, leurs traditions culturelles et leur gastronomie riche en saveurs constituent autant de raisons de venir les explorer et de succomber à leur charme envoûtant. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces deux joyaux de l’Occitanie, et laissez-vous transporter par la magie de ces lieux hors du temps, qui vous révéleront les trésors cachés du Sud de la France.