Moteur : le concours vidéo destiné aux 14-22 ans

L’association Moteur! appelle les jeunes âgés de 14 à 22 ans, issus des quartiers défavorisés à filmer une personne qui les inspire pendant 1 mn 30 avec leur smartphone jusqu’au 2 avril 2021. Les lauréats seront invités, comme chaque année, au festival de Cannes. Ils seront aux côtés de la réalisatrice Maïmouna Doucouré, Gringe, Samuel de Bihan ou encore de l’animateur Sébastien Folin…

“Le manque de confiance en soi est un obstacle à l’ascenseur social” Caroline Sénéclauze, présidente de l’association Moteur!

Pour participer à ce concours vidéo, il suffit d’être inspiré par une personne de votre entourage, de le filmer avec votre téléphone et d’expliquer quelle qualité vous appréciez chez elle ! Un film qui pourrait bien vous conduire jusqu’au tapis rouge ! Depuis 2017, 900 jeunes ont participé à ce projet créatif et 150 jeunes ont été récompensés. Une expérience forte qui a pour vocation d’encourager l’audace et de lever les barrières vers une vie pleine de sens. Depuis sa création en 2015, par Caroline Sénéclauze, membre de l’Observatoire de la diversité au Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’association Moteur! œuvre pour renforcer la confiance de jeunes issus de milieux défavorisés, dans une démarche inclusive et créatrice de liens. “C’est parce que nous rêvons à une société plus fraternelle, plus solidaire que nous devons proposer aux jeunes de valoriser ce lien humain qui nous inspire, nous rassure et nous guide “, souligne-t-elle.

Un projet pour transmettre la confiance en soi

Pour l’association, reconnaître ses compétences et ses réussites permet de faciliter le passage à l’action et de trouver sa place au sein d’un collectif. ” Le manque de confiance en soi est un obstacle à l’ascenseur social“, relève Caroline Senéclauze, et c’est la vocation de Moteur! que de lutter contre cela, en particulier auprès des jeunes des quartiers ruraux ou urbains défavorisés. Non seulement les lauréats vivent l’expérience de Cannes, où leur films sont projetés, ils rencontrent des personnalités, sont valorisés mais en plus ils bénéficient d’ateliers durant le campus de la confiance : 4 jours où il participent à des ateliers d’éloquence, de slam, d’expression corporelle, avec des artistes, ce qui permet de faire tomber bien des barrières intérieures et d’ouvrir le champ des possibles.

Pour participer au projet Moteur!, la fiche d’inscription c’est ici !